Профессор Прюссен заявил, что призраки войны во Вьетнаме преследуют Байдена на Украине

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Президента Соединённых Штатов Джо Байдена в ситуации с Украиной преследуют призраки войны во Вьетнаме. Об этом в статье для портала The Conversation написал профессор истории Университета Торонто Рональд Прюссен.
Профессор Прюссен заявил, что призраки войны во Вьетнаме преследуют Байдена на Украине
  • AP

«Тени таких вьетнамских призраков очевидны в тщательно выверенном подходе Байдена к Украине, особенно в его продуманном нежелании задействовать американские войска в боевых действиях», — говорится в тексте.

Прюссен отметил, что американский лидер держит в уме уроки вьетнамского конфликта, проводя свою политику в отношении Украины.

Ранее издание Politico сообщило, что американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.

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