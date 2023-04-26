Профессор Прюссен заявил, что призраки войны во Вьетнаме преследуют Байдена на Украине

Президента Соединённых Штатов Джо Байдена в ситуации с Украиной преследуют призраки войны во Вьетнаме. Об этом в статье для портала The Conversation написал профессор истории Университета Торонто Рональд Прюссен.

«Тени таких вьетнамских призраков очевидны в тщательно выверенном подходе Байдена к Украине, особенно в его продуманном нежелании задействовать американские войска в боевых действиях», — говорится в тексте.

Прюссен отметил, что американский лидер держит в уме уроки вьетнамского конфликта, проводя свою политику в отношении Украины.

Ранее издание Politico сообщило, что американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.