Профессор Прюссен заявил, что призраки войны во Вьетнаме преследуют Байдена на Украине
- AP
«Тени таких вьетнамских призраков очевидны в тщательно выверенном подходе Байдена к Украине, особенно в его продуманном нежелании задействовать американские войска в боевых действиях», — говорится в тексте.
Прюссен отметил, что американский лидер держит в уме уроки вьетнамского конфликта, проводя свою политику в отношении Украины.
Ранее издание Politico сообщило, что американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.