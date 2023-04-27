Володин: Байден боится ответственности за свои преступления

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок.
Володин: Байден боится ответственности за свои преступления
  • Gettyimages.ru

«До президентских выборов в США более полутора лет, но Байден спешит», — написал Володин в Telegram.

По его словам, причина в том, что Байден боится ответственности за свои преступления и, «чтобы её избежать, ему необходимо сохраниться во власти».

В частности, Володин назвал инцидент на «Северных потоках» одним из преступлений американского президента Джо Байдена.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невнятные объяснения, измышления, а также нереалистичные версии США по поводу участия американской стороны в подрывах «Северных потоков» подтверждают версию американского журналиста Сеймура Херша об участии Вашингтона в данной диверсии.

В МИД России заявили, что одновременными вбросами одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с подрывом «Северных потоков», заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.

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