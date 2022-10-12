Губернатор Техаса: Джо Байден виноват в масштабном гуманитарном кризисе на границе с Мексикой

Если бы администрация Байдена объявила мексиканские картели террористическими организациями, это позволило бы американским властям арестовать счета преступных группировок в заграничных банках и пресечь их деятельность, считает губернатор Техаса Грег Эбботт. Миграционный кризис продолжается и многие мигранты становятся жертвами торговли людьми, пытаясь незаконно попасть в США, отметил политик.

Давайте поприветствуем губернатора Техаса Грега Эбботта! Как вы думаете, администрация Байдена принимает участие в некоем клубе торговцев людьми?

ГРЕГ ЭББОТТ, губернатор Техаса: Думаю так и есть, Джесси! Если взглянуть на количество людей, которые пересекают границу, и тех, которые становятся жертвами торговли людьми, станет ясно, кто виновен в этом — Джо Байден. Вспомним ситуацию, которая была 2,5 года назад: количество незаконных пересечений границы было самым низким за несколько десятков лет! А потом Байден упразднил все меры, введённые при президенте Трампе, что сейчас привело к абсолютному рекорду: за прошлый год более 2,2 миллиона человек незаконно пересекли границу. Многие из них — жертвы торговли людьми. Также многие не добрались до нашей страны, поскольку погибли в пути. Именно поэтому ООН объявила границу между США и Мексикой, «границу Байдена» — самым опасным пограничным переходом в мире! Ужасает то, что Байден игнорирует ситуацию. Это масштабный гуманитарный кризис, спровоцированный Джо Байденом.

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему правительство США не может взломать заграничные банковские аккаунты и просто арестовать незаконные средства, накопленные картелями? Может быть, это как-то связано с тем, что состоятельные, богатые и могущественные люди в Соединённых Штатах пользуются услугами тех же банков?

ГРЕГ ЭББОТТ: Джесси, администрация Байдена могла бы сделать это, если бы она могла поступить так, как я — пару недель назад. Пару недель назад я объявил картели террористическими организациями. Если президент сделает это, то будет задействован федеральный закон, который позволит ему получить доступ к этим банковским счетам и арестовать миллиарды долларов, которые картели зарабатывают на своей деятельности.

Если нам удалось арестовать средства на счетах ИГ*, то, наверное, у нас есть возможность арестовать и банковские счета картелей! Это огромная проблема, а ваша идея очень правильная. Я бы мог сказать, что удивлён, почему Джо Байден не додумался до этого, но на деле меня это совсем не удивляет. Хорошо, спасибо вам господин губернатор, продолжайте борьбу за Техас!





* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Дата выхода в эфир 11 октября 2022 года.