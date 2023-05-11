Политика открытых дверей: в США прекращает действие специальный приказ для выдворения из страны нелегальных мигрантов
- Мигранты на границе США и Мексики
- AP
- © Christian Chavez
11 мая прекращает своё действие специальный приказ Раздел 42, который позволял американским властям высылать из страны мигрантов.
По данным американских СМИ, у южной границы США скопились тысячи нелегалов, ожидающих возможности попасть в страну.
Согласно некоторым данным, в прилегающих к границе мексиканских городах могут находиться до 700 тыс. мигрантов из стран Центральной и Южной Америки.
Президент США Джо Байден заявил, что не уверен в готовности США принять такое количество людей.
«Сегодня я провёл около часа с президентом Мексики. Мы делаем всё возможное. Ответ таков: время покажет», — сказал Байден в ответ на вопрос о том, готовы ли США к наплыву мигрантов из Мексики.
Назад в Мексику
Приказ, который ранее позволял властям оперативно выдворять мигрантов, прибывающих в США через сухопутные границы, был издан директором Центра по контролю и профилактике заболеваний США при администрации Дональда Трампа в 2020 году в начале пандемии коронавируса.
Он был назван по аналогии с Разделом 42 Кодекса Соединённых Штатов, который позволял директору ЦПКЗ принять решение, позволяющее выдворять нелегалов.
Согласно данным Таможенной и пограничной службы США, с начала действия этого приказа, американские власти провели более 2,8 млн выдворений мигрантов обратно в Мексику и другие страны.
В Белом доме заявили, что вместо Раздела 42 будет действовать новое правило, которое запрещает мигрантам просить убежища в Соединённых Штатах, если они проходили через другие страны на пути к границе США и Мексики.
Администрация Байдена также направляет дополнительно 1,5 тыс. военнослужащих на границу и рассчитывает, что Мексика пойдёт Вашингтону навстречу и разрешит депортировать в страну нелегалов, не являющихся мексиканцами.
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что власти страны готовы к притоку мигрантов.
Однако многие политики в США предупреждали, что прекращение действия Раздела 42 приведёт к появлению огромного потока нелегалов, которые будут пытаться пересечь американо-мексиканскую границу.
Так, резкой критике решение администрации Байдена, которая не собирается продлевать действие приказа, подверг Кен Пакстон, генеральный прокурор пограничного с Мексикой штата Техас.
«Проводимая им (Байденом. — RT) политика позволяет членам чудовищных бандитских группировок, террористам, торговцам людьми, наркоторговцам и жестоким преступникам (проникать. — RT) в нашу страну, а также демонстрирует, что ради своей политики открытых границ президент готов пожертвовать жизнями американцев. Более того, федеральное правительство взвалило на наш сектор госуслуг, включая перегруженные школы, больницы и правоохранительные органы, непосильные издержки, тогда как миллиарды долларов тратятся на поддержку проживающих в Техасе нелегалов», — заявид Пакстон.
Несмотря на заявления Белого дома, что федеральные власти США предпринимают всё возможное, чтобы справиться с притоком нелегалов, Пакстон обвинил администрацию Байдена в том, что она работает против интересов и безопасности американских граждан.
По его словам, Белый дом не смог реализовать принятую Трампом программу «Остаться в Мексике», в рамках которой ожидающие рассмотрения своих заявок о предоставлении убежища мигранты должны были оставаться в соседней стране.
Вместо этого, утверждает Пакстон, администрация Байдена намеренно ведёт политику, которая усугубляет ситуацию.
Критике Белый дом и Джо Байдена подверг и Рон Десантис, губернатор штата Флорида и один из потенциальных кандидатов на пост президента США в 2024 году от Республиканской партии.
- Губернатор Флориды Рон Десантис
- Gettyimages.ru
- © Scott Olson
«США должны быть ведущей мировой сверхдержавой, но (при этом. — RT) мы не способны даже обеспечить контроль на собственной южной границе? Мексиканские наркокартели могут больше сказать о происходящем на южной границе, чем наше собственное правительство», — заявил Десантис на пресс-конференции, посвящённой ситуации на границе.
Он заявил, что в действиях администрации Байдена «о верховенстве права и речи не идёт. Его просто вышвырнули в окно». Десантис напомнил про то, как распорядился отправить из Флориды в богатый курортный город Мартас-Винъярд, где любят отдыхать известные демократы, всего 50 мигрантов — и какое возмущение это там вызвало.
«Взгляните, (что происходит. — RT) в некоторых других местах. Туда незаконно приезжают тысячи человек, но они должны улыбаться и терпеть это», — подчеркнул республиканец.
Потенциальные избиратели
Как предположил в комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, администрация Байдена не стала продлевать действие Раздела 42, так как видит в пребывающих в США мигрантах из стран Центральной и Южной Америки новых потенциальных избирателей для Демпартии.
«Демократическая партия опирается на голоса национальных меньшинств, и для них прирост мигрантов — это гарантия успеха на выборах. В свою очередь мигранты, прибывающие в США, голосуют за демократов, так как они защищают их и добиваются наделением их правами и повышения их статуса в обществе», — пояснил эксперт.
- Мигранты на границе США и Мексики
- AP
- © Gregory Bull, File
Ситуация с «караванами» мигрантов, прибывающих в страну через южную границу, будет повторяться, считает Владимир Брутер.
«Когда нет нормативных актов, которые регламентируют возможность попасть в США, такая ситуация будет повторяться с определённой периодичностью. Сейчас обстановка на границе очень напряжённая, и она не может регулироваться только американскими законами. Здесь нужны достаточно большие, объёмные соглашения между США и странами, которые являются источниками этой эмиграции. Необходимо договариваться с правительствами Центральной и Южной Америки о порядке эмиграции, наборе документов и порядке ожидания. Если такие соглашения будут подписаны, то ситуация нормализуется, если нет — то все будут ломиться, что в открытую дверь, что в закрытую», — рассказал политолог.
В комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев отметил, что ситуацией на границе непременно воспользуются республиканцы и Дональд Трамп.
«Главное, о чем говорил все эти годы Дональд Трамп, это кризис на американо-мексиканской границе. Благодаря этому кризису Трамп стал, с моей точки зрения, президентом в 2016 году. И сейчас он делает ставку на то же самое, на нарастающий кризис и неспособность или нежелание администрации что-либо делать», — подчеркнул эксперт.
Трамп непременно напомнит, что хотел построить на границе с Мексикой защитную стену, что ему помешали сделать демократы и конгресс, добавил Владимир Васильев. В свою очередь Раздел 42 также был принят во времена президенства Трампа как предлог для сокращения числа пребывающих в страну нелегалов, пояснил собеседник RT.
Однако администрация Байдена со своей стороны хочет разобраться с проблемой нелегалов, попросту легализовав их, но это вызывает в обществе серьёзные споры, отметил Владимир Васильев.
«Опросы общественного мнения однозначно говорят, что большая часть избирателей, миграционной политикой администрации Байдена недовольна и считает её либо не эффективной, либо наносящий прямой политический, экономический и социально-культурный ущерб для США», — сказал эксперт.
Демократы хотят либо наделить всех мигрантов правом голоса, либо провести амнистию нелегалов, которых в США может быть до 2 млн, считает Владимир Васильев.
«Приток нелегалов необходим, чтобы использовать их в качестве избирателей на президентских и промежуточных выборах. Создать такие условия, при которых бы кандидаты демократов всегда побеждали. Нелегальный эмигрант — это потенциальный избиратель Демпартии США. Поэтому демократы, как только Байден пришёл к власти, распахнули американские границы и создали эту ситуацию. Эта политика прикрывается реляциями о том, что Америка всегда была страной эмигрантов», — заключил собеседник RT.
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