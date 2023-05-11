Политика открытых дверей: в США прекращает действие специальный приказ для выдворения из страны нелегальных мигрантов

В США прекращает действие приказ времён президентства Дональда Трампа, позволявший властям быстро выдворять из страны мигрантов. По данным СМИ, у американо-мексиканской границы скопились сотни тысяч нелегалов из стран Центральной и Южной Америки, ожидающих возможности попасть в США. Ряд политиков обвинил администрацию Байдена в создании миграционного кризиса. Политологи отмечают, что Белый дом потворствует притоку мигрантов в США, так как видит в них потенциальных избирателей для Демпартии на будущих выборах.

11 мая прекращает своё действие специальный приказ Раздел 42, который позволял американским властям высылать из страны мигрантов.

По данным американских СМИ, у южной границы США скопились тысячи нелегалов, ожидающих возможности попасть в страну.

Согласно некоторым данным, в прилегающих к границе мексиканских городах могут находиться до 700 тыс. мигрантов из стран Центральной и Южной Америки.

Президент США Джо Байден заявил, что не уверен в готовности США принять такое количество людей.

«Сегодня я провёл около часа с президентом Мексики. Мы делаем всё возможное. Ответ таков: время покажет», — сказал Байден в ответ на вопрос о том, готовы ли США к наплыву мигрантов из Мексики.

Назад в Мексику

Приказ, который ранее позволял властям оперативно выдворять мигрантов, прибывающих в США через сухопутные границы, был издан директором Центра по контролю и профилактике заболеваний США при администрации Дональда Трампа в 2020 году в начале пандемии коронавируса.

Он был назван по аналогии с Разделом 42 Кодекса Соединённых Штатов, который позволял директору ЦПКЗ принять решение, позволяющее выдворять нелегалов.

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Согласно данным Таможенной и пограничной службы США, с начала действия этого приказа, американские власти провели более 2,8 млн выдворений мигрантов обратно в Мексику и другие страны.

В Белом доме заявили, что вместо Раздела 42 будет действовать новое правило, которое запрещает мигрантам просить убежища в Соединённых Штатах, если они проходили через другие страны на пути к границе США и Мексики.

Администрация Байдена также направляет дополнительно 1,5 тыс. военнослужащих на границу и рассчитывает, что Мексика пойдёт Вашингтону навстречу и разрешит депортировать в страну нелегалов, не являющихся мексиканцами.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что власти страны готовы к притоку мигрантов.

Однако многие политики в США предупреждали, что прекращение действия Раздела 42 приведёт к появлению огромного потока нелегалов, которые будут пытаться пересечь американо-мексиканскую границу.

Так, резкой критике решение администрации Байдена, которая не собирается продлевать действие приказа, подверг Кен Пакстон, генеральный прокурор пограничного с Мексикой штата Техас.

«Проводимая им (Байденом. — RT) политика позволяет членам чудовищных бандитских группировок, террористам, торговцам людьми, наркоторговцам и жестоким преступникам (проникать. — RT) в нашу страну, а также демонстрирует, что ради своей политики открытых границ президент готов пожертвовать жизнями американцев. Более того, федеральное правительство взвалило на наш сектор госуслуг, включая перегруженные школы, больницы и правоохранительные органы, непосильные издержки, тогда как миллиарды долларов тратятся на поддержку проживающих в Техасе нелегалов», — заявид Пакстон.

Несмотря на заявления Белого дома, что федеральные власти США предпринимают всё возможное, чтобы справиться с притоком нелегалов, Пакстон обвинил администрацию Байдена в том, что она работает против интересов и безопасности американских граждан.

По его словам, Белый дом не смог реализовать принятую Трампом программу «Остаться в Мексике», в рамках которой ожидающие рассмотрения своих заявок о предоставлении убежища мигранты должны были оставаться в соседней стране.

Вместо этого, утверждает Пакстон, администрация Байдена намеренно ведёт политику, которая усугубляет ситуацию.

Критике Белый дом и Джо Байдена подверг и Рон Десантис, губернатор штата Флорида и один из потенциальных кандидатов на пост президента США в 2024 году от Республиканской партии.

Губернатор Флориды Рон Десантис

Gettyimages.ru

© Scott Olson

«США должны быть ведущей мировой сверхдержавой, но (при этом. — RT) мы не способны даже обеспечить контроль на собственной южной границе? Мексиканские наркокартели могут больше сказать о происходящем на южной границе, чем наше собственное правительство», — заявил Десантис на пресс-конференции, посвящённой ситуации на границе.

Он заявил, что в действиях администрации Байдена «о верховенстве права и речи не идёт. Его просто вышвырнули в окно». Десантис напомнил про то, как распорядился отправить из Флориды в богатый курортный город Мартас-Винъярд, где любят отдыхать известные демократы, всего 50 мигрантов — и какое возмущение это там вызвало.

«Взгляните, (что происходит. — RT) в некоторых других местах. Туда незаконно приезжают тысячи человек, но они должны улыбаться и терпеть это», — подчеркнул республиканец.

Потенциальные избиратели

Как предположил в комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, администрация Байдена не стала продлевать действие Раздела 42, так как видит в пребывающих в США мигрантах из стран Центральной и Южной Америки новых потенциальных избирателей для Демпартии.

«Демократическая партия опирается на голоса национальных меньшинств, и для них прирост мигрантов — это гарантия успеха на выборах. В свою очередь мигранты, прибывающие в США, голосуют за демократов, так как они защищают их и добиваются наделением их правами и повышения их статуса в обществе», — пояснил эксперт.

Мигранты на границе США и Мексики

AP

© Gregory Bull, File

Ситуация с «караванами» мигрантов, прибывающих в страну через южную границу, будет повторяться, считает Владимир Брутер.

«Когда нет нормативных актов, которые регламентируют возможность попасть в США, такая ситуация будет повторяться с определённой периодичностью. Сейчас обстановка на границе очень напряжённая, и она не может регулироваться только американскими законами. Здесь нужны достаточно большие, объёмные соглашения между США и странами, которые являются источниками этой эмиграции. Необходимо договариваться с правительствами Центральной и Южной Америки о порядке эмиграции, наборе документов и порядке ожидания. Если такие соглашения будут подписаны, то ситуация нормализуется, если нет — то все будут ломиться, что в открытую дверь, что в закрытую», — рассказал политолог.

В комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев отметил, что ситуацией на границе непременно воспользуются республиканцы и Дональд Трамп.

«Главное, о чем говорил все эти годы Дональд Трамп, это кризис на американо-мексиканской границе. Благодаря этому кризису Трамп стал, с моей точки зрения, президентом в 2016 году. И сейчас он делает ставку на то же самое, на нарастающий кризис и неспособность или нежелание администрации что-либо делать», — подчеркнул эксперт.

Трамп непременно напомнит, что хотел построить на границе с Мексикой защитную стену, что ему помешали сделать демократы и конгресс, добавил Владимир Васильев. В свою очередь Раздел 42 также был принят во времена президенства Трампа как предлог для сокращения числа пребывающих в страну нелегалов, пояснил собеседник RT.

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Однако администрация Байдена со своей стороны хочет разобраться с проблемой нелегалов, попросту легализовав их, но это вызывает в обществе серьёзные споры, отметил Владимир Васильев.

«Опросы общественного мнения однозначно говорят, что большая часть избирателей, миграционной политикой администрации Байдена недовольна и считает её либо не эффективной, либо наносящий прямой политический, экономический и социально-культурный ущерб для США», — сказал эксперт.

Демократы хотят либо наделить всех мигрантов правом голоса, либо провести амнистию нелегалов, которых в США может быть до 2 млн, считает Владимир Васильев.