CNN: в граничащих с США штатах Мексики скопилось 155 тысяч мигрантов

В северных штатах Мексики, граничащих с США, скопилось 155 тыс. мигрантов, которые живут в приютах и на улицах в ожидании возможности пересечь границу, сообщил CNN источник.

«По оценкам федерального правительства, около 155 тыс. мигрантов ждут в приютах и ​​на улицах северных мексиканских штатов, граничащих с США», — говорится в статье.

11 мая в США истекает срок действия нормы «Раздел 42», которая была введена при президенте Дональде Трампе. Она разрешала властям высылать мигрантов, которые прибывают из регионов с высоким риском заболевания коронавирусом.

Вместе с этим министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас предупредил, что даже после 11 мая граница не будет открыта.

По информации телеканала, администрация президента Джо Байдена намерена направить к границе 1500 военнослужащих сроком на 90 дней для обеспечения безопасности.

8 мая губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что власти штата приняли решение о создании в составе Национальной гвардии специального пограничного подразделения, которое намерено заняться борьбой с нелегальной миграцией. По его мнению, власти США должны направить порядка 150 тыс. военных на границу страны для её защиты от нелегалов.

В январе Байден впервые с начала правления посетил южную границу страны, чтобы оценить масштабы миграционного кризиса.