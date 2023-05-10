CNN: в граничащих с США штатах Мексики скопилось 155 тысяч мигрантов
- AP
«По оценкам федерального правительства, около 155 тыс. мигрантов ждут в приютах и на улицах северных мексиканских штатов, граничащих с США», — говорится в статье.
11 мая в США истекает срок действия нормы «Раздел 42», которая была введена при президенте Дональде Трампе. Она разрешала властям высылать мигрантов, которые прибывают из регионов с высоким риском заболевания коронавирусом.
Вместе с этим министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас предупредил, что даже после 11 мая граница не будет открыта.
По информации телеканала, администрация президента Джо Байдена намерена направить к границе 1500 военнослужащих сроком на 90 дней для обеспечения безопасности.
8 мая губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что власти штата приняли решение о создании в составе Национальной гвардии специального пограничного подразделения, которое намерено заняться борьбой с нелегальной миграцией. По его мнению, власти США должны направить порядка 150 тыс. военных на границу страны для её защиты от нелегалов.
В январе Байден впервые с начала правления посетил южную границу страны, чтобы оценить масштабы миграционного кризиса.