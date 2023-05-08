Губернатор Техаса заявил о необходимости 150 тысяч военных для защиты границы от мигрантов

Губернатор Техаса Грег Эббот в интервью Fox News заявил, что власти США должны направить порядка 150 тыс. военных на границу страны для её защиты от нелегальных мигрантов.

«Президент Байден посылает 1500 солдат заниматься бумажной работой, и он не собирается защитить границу. Нам нужно 15 тыс. или 150 тыс., чтобы обезопасить границу», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим губернатор добавил, что властям американского штата приходится отправлять мигрантов автобусами со своей территории, так как местные города, особенно маленькие, не могу вместить всех мигрантов.

Ранее Миграционная служба Колумбии заявила, что колумбийская сторона отказалась принимать из США рейсы с мигрантами из-за «жестокого и унижающего достоинство обращения» с ними во время полёта.