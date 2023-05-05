Колумбия отказалась принимать из США рейсы с мигрантами

Миграционная служба Колумбии заявила, что колумбийская сторона отказалась принимать из США рейсы с мигрантами из-за «жестокого и унижающего достоинство обращения» с ними во время полёта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на колумбийскую службу.

«Невыполнение соглашений о гуманном обращении в отношении возвращающихся колумбийцев и отмена Министерством внутренней безопасности США первых двух рейсов, согласованных в рамках пилотного проекта, стали причинами, по которым миграционная служба Колумбии по согласованию с МИД временно приостановила приём рейсов из этой страны», — отмечается в заявлении.

Как отметил глава ведомства Фернандо Гарсия Маносальва, власти страны принимают соответствующие меры, чтобы у тысяч колумбийцев, которых собираются вернуть из США, были гарантии неприкосновенности и достойного обращения. Так, например, колумбийские власти, в частности, намерены добиться отмены использования кандалов для сограждан.

В апреле сообщалось, что около 3 тыс. мигрантов из Центральной и Южной Америки караваном вышли из мексиканского города Тапачула на границе с Гватемалой в сторону севера страны, к границе с США.