Новый караван из 3 тысяч человек направляется на север Мексики
- AFP
«В 06:00 около 3 тыс. мигрантов из Центральной Америки и других стран, таких как Куба, Венесуэла и Колумбия, караваном отправились из парка Двухсотлетия в Тапачуле на побережье Чьяпаса и на север страны», — цитирует заявление РИА Новости.
Уточняется, что мигранты отправились на север страны, надеясь решать вопрос с легализацией на территории Мексики в процессе передвижения.
Ранее стало известно, что пограничники Туниса с начала 2023 года задержали в море более 14 тыс. человек, пытавшихся незаконно попасть в ЕС.