Новый караван из 3 тысяч человек направляется на север Мексики

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Около 3 тыс. мигрантов из Центральной и Южной Америки караваном вышли из мексиканского города Тапачула на границе с Гватемалой в сторону севера страны, к границе с США. Об этом сообщило издание Milenio.
Новый караван из 3 тысяч человек направляется на север Мексики
  • AFP

«В 06:00 около 3 тыс. мигрантов из Центральной Америки и других стран, таких как Куба, Венесуэла и Колумбия, караваном отправились из парка Двухсотлетия в Тапачуле на побережье Чьяпаса и на север страны», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что мигранты отправились на север страны, надеясь решать вопрос с легализацией на территории Мексики в процессе передвижения.

Ранее стало известно, что пограничники Туниса с начала 2023 года задержали в море более 14 тыс. человек, пытавшихся незаконно попасть в ЕС.

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