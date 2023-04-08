В Тунисе с начала года задержали свыше 14 тысяч мигрантов при попытке попасть в ЕС

Пограничники Туниса с начала 2023 года задержали в море более 14 тыс. человек, пытавшихся незаконно попасть в ЕС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Национальной гвардии Туниса.

«Морские подразделения… смогли спасти (задержать) 14 406 нарушителей», — отмечается в заявлении ведомства

Уточняется, что более 13 тыс. от этого числа — выходцы со стран субсахарской Африки и лишь оставшаяся часть — граждане Туниса.

Также пограничники добавили, что января по март у берегов Туниса удалось перехватить свыше 500 плавательных средств с мигрантами.

В декабре 2022 года председатель Европейской народной партии Манфред Вебер заявил о возможном возведении заграждений на границах Европейского союза для предотвращения нового миграционного кризиса.