Южный поток: как Вашингтон собирается защищаться от «каравана» мигрантов

«Караван» нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки «ни при каких обстоятельствах» не перейдёт границу США, заявил глава Госдепа Майк Помпео. На данный момент к южным рубежам Соединённых Штатов движутся 7 тыс. человек. Президент США Дональд Трамп уверен, что за этим явлением стоят его соперники из Демократической партии, которые приглашают мигрантов в Америку. Он также пригрозил прекратить выделение помощи государствам, которые не могут остановить поток беженцев. Эксперты считают, что обвинения со стороны главы Белого дома не лишены оснований. В то же время, по мнению политологов, Вашингтон не должен снимать с себя ответственность за бедственное положение жителей стран Центральной Америки, в дела которых он активно вмешивался.

Караван нелегальных мигрантов «ни при каких обстоятельствах» не перейдет границу США. Об этом заявил глава Госдепа Майк Помпео.

«Я повторяю — караван не перейдет незаконно нашу границу ни при каких обстоятельствах​​​. Если вы хотите попасть сюда, пройдите нормальный процесс для беженцев. Караван мигрантов нарушает суверенитет, законы и иммиграционные процедуры Мексики. Президент Трамп не позволит этому произойти... Мы считаем, что руководство Мексики знает, каковы наилучшие шаги для разрешения ситуации, и мы ожидаем своевременных действий с их стороны», — цитирует Помпео РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил обратиться к вооружённым силам и закрыть южную границу США с помощью военных.

Караван беженцев из стран Центральной Америки, который продолжает движение в сторону южной границы США, насчитывает уже более 7 тыс. человек, сообщает агентство Associated Press.

Также по теме Трамп пригрозил закрыть южную границу США с помощью военных Президент США Дональд Трамп заявил, что если мексиканские власти не остановят наплыв мигрантов в Соединённые Штаты, то он будет...

До ближайшего пограничного пункта в Макаллен, штат Техас, остаётся 1830 км, но это расстояние может удвоиться, если мигранты решат перейти границу в пункте пропуска на трассе Тихуана—Сан-Диего.

Весной 2018 года первый караван нелегалов, состоящий из 1200 человек, также направлялся к пропускному пункту в Тихуане, но, по данным Аssociated Press, добраться до него смогли только 200 человек.

По заявлению Министерства внутренних дел Мексики, от нынешнего потока уже откололись 1128 человек, которые подали прошения на получение убежища в этой стране.

«Мы просто хотим найти работу. И если работа найдётся в Мексике, то мы здесь и останемся», — приводит Associated Press слова Луисы Эспаны, прачки из Гватемалы.

Основу нынешнего каравана составляют беженцы из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Многие из них присоединились к маршу по мере его продвижения через страны Центральной Америки.

Газета Washington Post сообщает, что в числе участников каравана находятся лица, которые ранее уже были депортированы из США американскими миграционными властями. В качестве одного из примеров газета приводит 29-летнего Имнера Фуэнтеса, которого депортировали уже шесть раз.

«Просто такая сложилась ситуация: они тебя ловят, а ты пытаешься попасть обратно», — сообщил мигрант изданию.

Ему вторит и другой участник каравана — 36-летний подёнщик Иов Рейес, который был депортирован за нарушение визового режима.

«Пора мне возвращаться обратно в Соединённые Штаты. В этой стране я могу нормально жить, чего не скажешь о Гватемале. Когда я услышал об этом караване, я понял что это мой шанс», — цитирует его слова Washington Post.

Нет помощи

Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация прекратит выделение помощи Гондурасу, Гватемале и Сальвадору в качестве наказания за поток нелегальных мигрантов.

Многие из участников каравана, уже были депортированы из США миграционными властями

Reuters

© Ueslei Marcelino

«Гватемала, Гондурас и Сальвадор не смогли сделать так, чтобы люди не покидали территорию их стран и не направились нелегально в США. Теперь мы существенно снизим или прекратим выделение им средств по программе международной помощи», — написал Трамп в своём Twitter.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 октября 2018 г.

По данным Bloomberg, указанные государства Центральной Америки получают от Вашингтона более $500 млн помощи в год. Однако Трамп пока не прояснил, насколько эта сумма будет уменьшена.

Все мигранты из этого каравана, которые были опрошены журналистами Washington Post, New York Times и агентства Associated Press, в качестве цели своего путешествия в США указывали стремление получить работу, что не является легитимным поводом для получения статуса беженца.

Предвыборный марш

Кроме самих государств Центральной Америки Трамп возложил ответственность за караван мигрантов и на своих политических оппонентов — Демократическую партию.

«Демократы открыто приглашают миллионы нелегальных мигрантов, чтобы те нарушали наши законы и границы. Им нравятся такие караваны. А теперь многие задаются вопросом: «Интересно, кто всё это начал?», — заявил Трамп на встрече с избирателями в штате Невада.

Такое заявление президента поддержали и другие республиканские политики. Так, конгрессмен из штата Флорида Мэтт Гейтз разместил в своём Twitter видео, в котором неизвестные люди якобы раздавали гражданам Гондураса деньги на дорогу в США.

«Это снято в Гондурасе. Вы видите как раздают деньги женщинам и детям, чтобы они могли влиться в караван и штурмовать границу США во время промежуточных выборов. Сорос? Американские НКО? Пришло время разобраться, кто за этим стоит», — написал он в своём комментарии к видео.

BREAKING: Footage in Honduras giving cash 2 women & children 2 join the caravan & storm the US border @ election time. Soros? US-backed NGOs? Time to investigate the source! pic.twitter.com/5pEByiGkkN — Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) 17 октября 2018 г.

Актёр Джеймс Вудс, один из немногих голливудских знаменитостей, открыто поддерживающих Трампа и республиканцев, также выразил сомнение в том, что появление этого каравана является спонтанным, и связал его появление у границ США с приближающимися выборами в конгресс.

«Подумайте вот над чем: расстояние от Тегусигальпы в Гондурасе до Финикса в Аризоне составляет 2 тыс. миль. Очень сложно поверить в то, что куча народу вдруг решили завернуть себе бутерброды и пройти пешком такое расстояние. Где эта толпа спит, ходит в туалет, добывает воду и еду? Им нужно проходить по 20 миль в день в течении ста дней, без отдыха, чтобы оказаться здесь. То есть это очевидно должно занять более трёх месяцев, но я гарантирую вам, что они чудесным образом объявятся у наших границ в самый разгар выборов», — написал артист в своём Twitter.

Oh, and the “spontaneous” mob would have to walk 20 miles a day for a hundred consecutive days, without rest, to get here. That’s over three months obviously, and yet I guarantee they will all miraculously appear at our border right at midterm election week. #FakeInvasionhttps://t.co/CninzLIbNA — James Woods (@RealJamesWoods) 22 октября 2018 г.

Заявления Дональда Трампа и его сторонников не лишены оснований, считает профессор НИУ ВШЭ Максим Братерский.

«Трамп сказал, что пошлёт на границу столько военных, сколько понадобится. Американские военные — люди грубые и не пойдут по пути европейских пограничников, которые всех везде пропускают, и могут начать стрелять. Тогда Трамп станет кровавым убийцей женщин и детей, так что провокация очень хорошая», — поделился своим мнением эксперт в разговоре с RT.

Концепцию общества, которое передвигается с места на место караванами, вполне можно отнести к программе Джорджа Сороса и демократов клинтоновского толка, добавил Братерский.

«Мейнстримовые СМИ в США стоят на интеллигентско-демократических позициях, поэтому Трампа точно будут критиковать за его подход к этому вопросу», — пояснил политолог.

«Вульгарный подход»

При этом такой марш мигрантов из Центральной Америки в США не является чем-то уникальным, пояснил RT профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Владимир Давыдов.

Трамп заявил, что направит к границе с Мексикой «столько военных, сколько будет необходимо», чтобы не позволить «каравану беженцев» незаконно попасть в Соединённые Штаты.

Reuters

© Leah Millis

«Это ситуация, которая затрагивает и Европу, и Ближний Восток, это свидетельство крайнего неравенства в современном мире. Если мы хотим исправить эту ситуацию, то такое неравенство нужно преодолеть. Пока что оно только множится. Распространение информационных систем порождает так называемый демонстрационный эффект — люди видят, что есть страны с возможностью благополучной жизни. На это смотрят люди и в странах, которые пострадали от гражданских конфликтов, иностранных интервенций. Центральная Америка является одним из таких регионов», — пояснил эксперт.

Последствия событий 1970-х и 1980-х годов в этих государствах, непосредственное участие в которых принимали и США, сказываются через поколения, заметил Давыдов.

«Именно это поколение сегодня идёт путём миграционной колонны в США. К сожалению, сейчас не самое лучшее время, чтобы положительно оценивать лидеров современного мира. Американская администрация слишком вульгарно подходит к решению миграционной проблемы, слишком упрощённо», — рассказал он.

По словам профессора Давыдова, данный вопрос представляет из себя целый комплекс проблем, который нельзя решить единовременно, просто поставив стену на границе с Мексикой.

«Обвиняя своих южных соседей, США в лице нынешней администрации извращают историческую правду. Ведь вклад в гражданские войны и неблагополучие в Центральной Америке со стороны американского истеблишмента, корпораций и агентств, вроде ЦРУ, очень велик», — заключил Давыдов.