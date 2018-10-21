Трамп призвал мигрантов обратиться за убежищем к Мексике

Президент США Дональд Трамп призвал центральноамериканских мигрантов обратиться за убежищем к Мексике.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

«В настоящее время предпринимаются все усилия, чтобы остановить натиск нелегальных иностранцев, пересекающих нашу границу на юге. Сначала люди должны обратиться за убежищем к Мексике — если они этого не сделают, то и США откажут им», — написал он.

Full efforts are being made to stop the onslaught of illegal aliens from crossing our Souther Border. People have to apply for asylum in Mexico first, and if they fail to do that, the U.S. will turn them away. The courts are asking the U.S. to do things that are not doable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 октября 2018 г.

Ранее стало известно, что движущийся в США «караван мигрантов», состоящий из граждан стран Центральной Америки, увеличился до 5 тыс. человек.

18 октября президент США Дональд Трамп заявил, что если мексиканские власти не остановят наплыв мигрантов в Соединённые Штаты, то он будет вынужден закрыть южную американскую границу с помощью военных.