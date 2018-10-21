Движущийся в США «караван мигрантов» увеличился до 5 тысяч человек

Направляющийся в сторону южной границы Соединённых Штатов «караван мигрантов» увеличился, и теперь в его составе около 5 тыс. человек.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что Мексике не удалось пресечь движение столь большого количества людей.

«Центральноамериканские мигранты, направляющиеся в США, начинают свой день с ухода из мексиканского города Сьюдад-Идальго. Несмотря на попытки Мексики остановить их на границе, растущая толпа мигрантов возобновила своё продвижение в сторону США. Их численность увеличилась до 5 тыс. человек», — пишет телекомпания.

Central American migrants walking to the U.S. start their day departing Ciudad Hidalgo, Mexico. Despite Mexican efforts to stop them at the border, a growing throng of Central American migrants resumed their advance toward the U.S. Their numbers swelled to about 5,000 overnight. pic.twitter.com/udHoynPsRZ — Fox News (@FoxNews) 21 октября 2018 г.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если мексиканские власти не остановят наплыв мигрантов в Соединённые Штаты, то он будет вынужден закрыть южную американскую границу с помощью военных.