Трамп пригрозил закрыть южную границу США с помощью военных

Президент США Дональд Трамп заявил, что если мексиканские власти не остановят наплыв мигрантов в Соединённые Штаты, то он будет вынужден закрыть южную американскую границу с помощью военных.

По словам Трампа, действия Демократической партии привели к тому, что со стороны Гватемалы, Гондураса и Сальвадора происходит «штурм» границ США.

Он отметил, что лидеры указанных стран мало делают для того, чтобы остановить наплыв в США людей из Мексики, среди которых много преступников.

«Кроме прекращения выплат всем этим странам, которые, кажется, практически не контролируют своё население, я должен самым настойчивым образом попросить Мексику остановить этот натиск, и если этого не произойдёт, то я обращусь к вооружённым силам и закрою нашу южную границу», — заявил Трамп.

....In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught - and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 октября 2018 г.

Ранее в правительстве США заявили, что в сторону южной границы Соединённых Штатов движется «караван мигрантов» в составе около 4 тыс. человек.