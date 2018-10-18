Трамп пригрозил закрыть южную границу США с помощью военных

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Президент США Дональд Трамп заявил, что если мексиканские власти не остановят наплыв мигрантов в Соединённые Штаты, то он будет вынужден закрыть южную американскую границу с помощью военных.
Трамп пригрозил закрыть южную границу США с помощью военных
  • Reuters

По словам Трампа, действия Демократической партии привели к тому, что со стороны Гватемалы, Гондураса и Сальвадора происходит «штурм» границ США.

Он отметил, что лидеры указанных стран мало делают для того, чтобы остановить наплыв в США людей из Мексики, среди которых много преступников.

«Кроме прекращения выплат всем этим странам, которые, кажется, практически не контролируют своё население, я должен самым настойчивым образом попросить Мексику остановить этот натиск, и если этого не произойдёт, то я обращусь к вооружённым силам и закрою нашу южную границу», — заявил Трамп. 

Ранее в правительстве США заявили, что в сторону южной границы Соединённых Штатов движется «караван мигрантов» в составе около 4 тыс. человек.

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