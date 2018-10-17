В сторону США движется состоящий из 4 тысяч человек «караван мигрантов»

В сторону южной границы Соединённых Штатов движется «караван мигрантов», в составе которого насчитывается около 4 тыс. человек.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на документы правительства США.

«Караван мигрантов, бегущих из Гондураса, вырос до 4 тыс. человек. Мексиканское правительство направило ещё 500 полицейских к своей границе с Гватемалой в ожидании их прибытия», — пишет телекомпания на своей странице в Twitter.

DEVELOPING: Caravan of migrants fleeing Honduras has grown to 4,000, and the Mexican gov’t has sent an additional 500 federal police to its border with Guatemala in anticipation of their arrival, according to U.S. government documents obtained by @NBCNews. https://t.co/8tXsUn20svpic.twitter.com/2HmxKQX0eW — NBC News (@NBCNews) 17 октября 2018 г.

Ранее президент США Дональд Трамп в своём Twitter пригрозил властям Гватемалы, Гондураса и Сальвадора лишением финансовой помощи, если они не смогут разобраться с беспрепятственным пересечением своих границ в сторону Соединённых Штатов «караванов мигрантов», в составе которого также есть граждане этих стран.

В мае Трамп раскритиковал миграционную политику США в связи с «караваном мигрантов».