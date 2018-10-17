В сторону США движется состоящий из 4 тысяч человек «караван мигрантов»

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В сторону южной границы Соединённых Штатов движется «караван мигрантов», в составе которого насчитывается около 4 тыс. человек.
В сторону США движется состоящий из 4 тысяч человек «караван мигрантов»
  • Reuters

Об этом сообщает NBC со ссылкой на документы правительства США.

«Караван мигрантов, бегущих из Гондураса, вырос до 4 тыс. человек. Мексиканское правительство направило ещё 500 полицейских к своей границе с Гватемалой в ожидании их прибытия», — пишет телекомпания на своей странице в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп в своём Twitter пригрозил властям Гватемалы, Гондураса и Сальвадора лишением финансовой помощи, если они не смогут разобраться с беспрепятственным пересечением своих границ в сторону Соединённых Штатов «караванов мигрантов», в составе которого также есть граждане этих стран.

В мае Трамп раскритиковал миграционную политику США в связи с «караваном мигрантов».

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