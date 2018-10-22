Трамп анонсировал сокращение финансовой помощи Гватемале, Гондурасу и Сальвадору

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прекратят или существенно сократят финансовую помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору из-за «каравана мигрантов».
Трамп анонсировал сокращение финансовой помощи Гватемале, Гондурасу и Сальвадору
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Гватемала, Гондурас и Сальвадор не в состоянии выполнять свою работу и не сделали так, чтобы люди не покинули территорию их стран и не направились нелегально в США (в составе «каравана мигрантов». — RT). Теперь мы начнём прекращать или существенно сокращать масштабную финансовую помощь, которую мы им на регулярной основе выделяли», — указал он.

Ранее стало известно, что движущийся в США «караван мигрантов», состоящий из граждан стран Центральной Америки, увеличился до пяти тысяч человек.

18 октября Трамп уже угрожал, что американская сторона прекратит выделение финансовой помощи Гватемале, Гондурасу и Сальвадору, если они не остановят «караван мигрантов», и даже заявил, что готов закрыть южную границу США с помощью военных.

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