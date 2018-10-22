Трамп анонсировал сокращение финансовой помощи Гватемале, Гондурасу и Сальвадору

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прекратят или существенно сократят финансовую помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору из-за «каравана мигрантов».

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Гватемала, Гондурас и Сальвадор не в состоянии выполнять свою работу и не сделали так, чтобы люди не покинули территорию их стран и не направились нелегально в США (в составе «каравана мигрантов». — RT). Теперь мы начнём прекращать или существенно сокращать масштабную финансовую помощь, которую мы им на регулярной основе выделяли», — указал он.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 октября 2018 г.

Ранее стало известно, что движущийся в США «караван мигрантов», состоящий из граждан стран Центральной Америки, увеличился до пяти тысяч человек.

18 октября Трамп уже угрожал, что американская сторона прекратит выделение финансовой помощи Гватемале, Гондурасу и Сальвадору, если они не остановят «караван мигрантов», и даже заявил, что готов закрыть южную границу США с помощью военных.