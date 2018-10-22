Трамп назвал «караваны мигрантов» позором демократов
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Караваны (мигрантов. — RT) являются позором Демократической партии. Измените иммиграционное законодательство сейчас же!» — написал он.
The Caravans are a disgrace to the Democrat Party. Change the immigration laws NOW!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 октября 2018 г.
Ранее стало известно, что движущийся в США «караван мигрантов», состоящий из граждан стран Центральной Америки, увеличился до 5 тысяч человек.