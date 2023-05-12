Сенатор от Техаса Круз обвинил Байдена в обострении миграционного кризиса на юге США

Американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз обвинил президента США Джо Байдена в обострении миграционного кризиса на юге страны.

Конгрессмен заявил, что находится в техасском городе Браунсвилл и видит кризис воочию.

«У нас худшая ситуация с нелегальной иммиграцией в истории нашей страны, и она вот-вот станет ещё хуже», — заявил Круз в своём Twitter.

Он призвал Байдена перестать «прятаться в подвале» и посмотреть на последствия гуманитарного кризиса на границе.

По его мнению, кризис на границе — «преднамеренное политическое решение Байдена, Харрис и других демократов».

Газета Politico накануне сообщила, что американские города готовятся к потенциально рекордному наплыву мигрантов в связи с тем, что в США прекращает действие приказ времён президентства Дональда Трампа, позволявший властям быстро выдворять приезжих из страны.

Телеканал CNN сообщил, что в северных штатах Мексики, граничащих с США, скопилось 155 тыс. мигрантов, которые живут в приютах и на улицах в ожидании возможности пересечь границу.