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Politico: США готовятся к рекордному наплыву мигрантов со стороны Мексики

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Американские города готовятся к потенциально рекордному наплыву мигрантов в связи с тем, что в США прекращает действие приказ времён президентства Дональда Трампа, позволявший властям быстро выдворять приезжих из страны.
Politico: США готовятся к рекордному наплыву мигрантов со стороны Мексики
  • Gettyimages.ru
  • © Mario Tama

Об этом сообщает Politico.

Официальные лица США ожидают, что американо-мексиканскую границу будут ежедневно пересекать до 13 тыс. человек, многие из которых ищут убежища, это более чем вдвое превышает текущий средний показатель, говорится в статье.

11 мая прекращает действие специальный приказ, так называемый раздел 42, который позволял американским властям высылать мигрантов из страны.

Накануне телеканал CNN сообщил, что в северных штатах Мексики, граничащих с США, скопилось 155 тыс. мигрантов, которые живут в приютах и на улицах в ожидании возможности пересечь границу.

8 мая губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что власти штата приняли решение о создании в составе Национальной гвардии специального пограничного подразделения, которое намерено заняться борьбой с нелегальной миграцией. По его мнению, власти США должны направить порядка 150 тыс. военных на границу страны для её защиты от нелегалов.

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