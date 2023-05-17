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Домашняя работа: Байден отменил поездки в Австралию и Папуа — Новую Гвинею на фоне угрозы дефолта в США

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Владимир Цегоев, Ксения Чемоданова
Президент США Джо Байден перенёс на неопределённый срок запланированные ранее визиты в Австралию и Папуа — Новую Гвинею на фоне обострения ситуации вокруг американского госдолга. По оценке Минфина, у Вашингтона осталось менее двух недель до возможного наступления дефолта. Если страна не сможет вовремя рассчитаться с кредиторами, её ждёт экономический спад, резкий рост безработицы и подрыв международной репутации, опасаются в Белом доме. Для избежания такого развития событий руководству США нужно договориться о повышении потолка долга. Однако демократам и республиканцам пока не удаётся найти компромисс из-за политических разногласий. Насколько вероятно объявление дефолта в Штатах — в материале RT.
Домашняя работа: Байден отменил поездки в Австралию и Папуа — Новую Гвинею на фоне угрозы дефолта в США
  • AP

Президент США Джо Байден был вынужден отменить намеченные поездки в Австралию и Папуа — Новую Гвинею в связи с обострившейся ситуацией вокруг американского государственного долга, сообщила пресс-секретарь вашингтонской администрации Карин Жан-Пьер.

«Президент Байден вернётся в Соединённые Штаты в воскресенье, по завершении саммита «группы семи», и продолжит переговоры с руководством конгресса, чтобы обеспечить своевременное принятие мер для избежания дефолта... Президент дал ясно понять, что конгрессмены от обеих партий и палат должны объединиться, чтобы предотвратить дефолт, как они ранее уже делали это 78 раз», — заявила представитель Белого дома.

С 19 по 21 мая Байден намерен посетить Японию, где пройдёт встреча лидеров G7. Изначально предполагалось, что следом американский президент отправится в Австралию для участия в саммите четырёхстороннего диалога по безопасности QUAD, а позже нанесёт визит в Папуа — Новую Гвинею.

Планы было решено изменить после того, как глава Белого дома и члены конгресса вновь не смогли договориться о повышении потолка госдолга. Как ожидается, если в ближайшие дни стороны так и не сумеют прийти к консенсусу, Соединённые Штаты рискуют столкнуться с дефолтом. В этом случае страну могут ждать тяжёлые последствия, опасается Байден.

«Наша экономика погрузится в рецессию, пенсионные счета опустеют, а стоимость заимствований вырастет. Более того, согласно оценке (международного рейтингового агентства. — RT) Moody's, почти 8 млн американцев потеряют работу, а наша репутация в мире будет сильно подорвана, если мы это допустим», — заявил Байден.

В этой связи все участники переговоров считают дефолт недопустимым, подчеркнул президент Штатов. Вместе с тем политические разногласия пока не позволяют республиканцам и демократам найти компромисс, о чём по итогам обсуждения рассказал спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

«Есть возможность заключить сделку к концу недели, достичь договорённости не так уж сложно... (Прошедшая встреча позволила. — RT) создать условия для продолжения обсуждения... Но нам предстоит проделать большую работу за короткий промежуток времени», — приводит ТАСС слова Маккарти.

  • AP

В начале 2023 года государственный долг США незначительно превысил предельно допустимую отметку $31,4 трлн. В результате у правительства стали заканчиваться деньги для выполнения своих обязательств, и Минфин объявил о чрезвычайных мерах. В частности, было решено временно отказаться от некоторых бюджетных расходов, чтобы отсрочить дефолт и дать конгрессу время для обсуждения нового потолка долга.

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, ресурс всех принятых мер может быть полностью исчерпан уже к 1 июня. Таким образом, у руководства страны две недели для принятия решения относительно потолка долга и, соответственно, для избежания дефолта.

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«Если до последнего момента откладывать повышение лимита или приостановку его действия, это может нанести серьёзный ущерб деловой и потребительской уверенности... Если же конгресс не сможет повысить потолок долга, это приведёт к ощутимым трудностям для американских семей, навредит нашим позициям глобального лидера и поставит под вопрос нашу способность защищать интересы национальной безопасности», — написала Йеллен в обращении к конгрессменам.

Республиканцы согласны поднять лимит ещё на $1,5 трлн, но требуют сокращения бюджетных расходов — на $4,8 трлн в течение следующих десяти лет. Вместе с тем демократы во главе с Джо Байденом считают такое предложение «нежизнеспособным» и настаивают на повышении лимита без каких-либо дополнительных условий.

В качестве альтернативы глава Белого дома рассматривает возможность использовать 14-ю поправку к Конституции Соединённых Штатов и предотвратить дефолт без участия конгресса. По сути, инициатива подразумевает отказ от использования потолка долга и позволяет наращивать заимствования даже после достижения лимита. Американские законодатели выступают против такого решения.

«Использование этой поправки будет означать игнорирование действующего закона, который предписывает установленный потолок долга. Это может привести к серьёзным последствиям для экономики и доверия к федеральному правительству США», — объяснил RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Предмет политического торга

Отметим, что США активно занимают деньги для оплаты всех необходимых расходов, которые уже невозможно покрыть с помощью доходов бюджета. По данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, траты американской казны стабильно превышают сумму денежных поступлений на протяжении последних 20 лет. За это же время государственный долг страны увеличился в пять раз, сегодня его объём составляет около 120% ВВП.

Ещё в 1917 году власти США впервые ввели так называемый потолок долга. Речь идёт об искусственном ограничении, которое изначально создавалось для оберегания страны от чрезмерного роста заимствований.

Вместе с тем на фоне постоянно растущих бюджетных расходов руководству страны периодически приходится либо поднимать лимит, либо вовсе отказываться от его использования. Причём обсуждение этого вопроса обычно сопровождается жаркими спорами, а затягивание процесса каждый раз подталкивает страну к дефолту, отмечают эксперты.

Напомним, дефолт означает отказ заёмщика от выполнения своих денежных обязательств. Как правило, это происходит из-за отсутствия у должника финансовых возможностей.

Хотя, по словам Джо Байдена, за всю историю Соединённым Штатам ещё ни разу не приходилось объявлять дефолт, на самом деле страна сталкивалась с такой ситуацией уже не менее пяти раз. Последний случай произошёл в 1979 году, когда власти не смогли своевременно договориться о подъёме потолка долга. В конечном итоге лимит был повышен, но американский Минфин не успел вовремя погасить обязательства на сумму свыше $120 млн.

Спустя более чем 30 лет, в 2011 году, Штаты вновь оказались на грани дефолта из-за возникших разногласий относительно потолка долга. Хотя в результате правительству всё же удалось вовремя рассчитаться с кредиторами, международное агентство S&P впервые понизило кредитный рейтинг США с высшего уровня AAA до AA+.

«Обсуждение потолка долга — это своего рода политический торг, к которому игроки финансового рынка уже давно привыкли. В этот раз, думаю, стороны будут тянуть до последнего. Однако все уверены, что договориться в итоге удастся, потому что дефолт как минимум приведёт к серьёзной рецессии. Пострадает и статус доллара. Это будет мощный катаклизм, сопровождающийся обвалом фондовых рынков, ростом безработицы и банкротством банков», — рассказал RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

  • Gettyimages.ru

Похожей точки зрения придерживается Владислав Антонов. По его мнению, с высокой долей вероятности «в последнюю минуту» стороны смогут согласовать повышение потолка. Если же выплаты по госдолгу будут просрочены, то, помимо всего прочего, руководству страны придётся приостановить работу правительства и ряда федеральных учреждений, что приведёт к проблемам социального обеспечения, уверен специалист.

«Если же госдолг США продолжит расти, это всё равно станет отрицательным фактором для экономики США и доллара в долгосрочной перспективе. Во-первых, высокий уровень госдолга может снизить доверие к американской валюте, что приведёт к её удешевлению на рынке. Во-вторых, обслуживание задолженности становится всё более дорогостоящим, так как растут затраты бюджета на выплату процентов. Это может привести к необходимости снижения расходов на другие сферы, что негативно повлияет на ВВП и социальную сферу», — добавил Антонов.

В 2022 году расходы США на выплаты процентов по госдолгу выросли на 35% и составили $475 млрд, что эквивалентно 1,9% американского ВВП, подсчитали в бюджетном управлении конгресса. Более того, согласно прогнозу этой структуры, в 2023-м сумма увеличится ещё на треть — до $640 млрд (2,4% ВВП), а в дальнейшем будет только расти и со временем станет крупнейшей статьёй расходов бюджета.

«В следующие 30 лет выплаты по процентам составят около $74 трлн, а к 2053 году на них будет уходить почти 40% всех доходов федерального бюджета. Затраты на выплату процентов... в 2029 году превысят объём расходов на оборону, в 2044-м — на Medicare (программу медицинского страхования пожилого населения. — RT), а в 2050-м — на социальное страхование», — заявили в американском фонде Питера Петерсона.

Кроме того, как отмечают в организации, дальнейшее увеличение затрат на выплату процентов приведёт к сокращению государственных инвестиций, которые могли бы обеспечить экономический рост в будущем. Так, к 2053 году американские власти будут направлять на обслуживание долга почти в три раза больше денег, чем когда-либо тратили на образование, развитие необоронной инфраструктуры, научные исследования и разработки, вместе взятые, добавили в фонде.

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