Домашняя работа: Байден отменил поездки в Австралию и Папуа — Новую Гвинею на фоне угрозы дефолта в США

Президент США Джо Байден перенёс на неопределённый срок запланированные ранее визиты в Австралию и Папуа — Новую Гвинею на фоне обострения ситуации вокруг американского госдолга. По оценке Минфина, у Вашингтона осталось менее двух недель до возможного наступления дефолта. Если страна не сможет вовремя рассчитаться с кредиторами, её ждёт экономический спад, резкий рост безработицы и подрыв международной репутации, опасаются в Белом доме. Для избежания такого развития событий руководству США нужно договориться о повышении потолка долга. Однако демократам и республиканцам пока не удаётся найти компромисс из-за политических разногласий. Насколько вероятно объявление дефолта в Штатах — в материале RT.

Президент США Джо Байден был вынужден отменить намеченные поездки в Австралию и Папуа — Новую Гвинею в связи с обострившейся ситуацией вокруг американского государственного долга, сообщила пресс-секретарь вашингтонской администрации Карин Жан-Пьер.

«Президент Байден вернётся в Соединённые Штаты в воскресенье, по завершении саммита «группы семи», и продолжит переговоры с руководством конгресса, чтобы обеспечить своевременное принятие мер для избежания дефолта... Президент дал ясно понять, что конгрессмены от обеих партий и палат должны объединиться, чтобы предотвратить дефолт, как они ранее уже делали это 78 раз», — заявила представитель Белого дома.

С 19 по 21 мая Байден намерен посетить Японию, где пройдёт встреча лидеров G7. Изначально предполагалось, что следом американский президент отправится в Австралию для участия в саммите четырёхстороннего диалога по безопасности QUAD, а позже нанесёт визит в Папуа — Новую Гвинею.

Планы было решено изменить после того, как глава Белого дома и члены конгресса вновь не смогли договориться о повышении потолка госдолга. Как ожидается, если в ближайшие дни стороны так и не сумеют прийти к консенсусу, Соединённые Штаты рискуют столкнуться с дефолтом. В этом случае страну могут ждать тяжёлые последствия, опасается Байден.

«Наша экономика погрузится в рецессию, пенсионные счета опустеют, а стоимость заимствований вырастет. Более того, согласно оценке (международного рейтингового агентства. — RT) Moody's, почти 8 млн американцев потеряют работу, а наша репутация в мире будет сильно подорвана, если мы это допустим», — заявил Байден.

В этой связи все участники переговоров считают дефолт недопустимым, подчеркнул президент Штатов. Вместе с тем политические разногласия пока не позволяют республиканцам и демократам найти компромисс, о чём по итогам обсуждения рассказал спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

«Есть возможность заключить сделку к концу недели, достичь договорённости не так уж сложно... (Прошедшая встреча позволила. — RT) создать условия для продолжения обсуждения... Но нам предстоит проделать большую работу за короткий промежуток времени», — приводит ТАСС слова Маккарти.

AP

В начале 2023 года государственный долг США незначительно превысил предельно допустимую отметку $31,4 трлн. В результате у правительства стали заканчиваться деньги для выполнения своих обязательств, и Минфин объявил о чрезвычайных мерах. В частности, было решено временно отказаться от некоторых бюджетных расходов, чтобы отсрочить дефолт и дать конгрессу время для обсуждения нового потолка долга.

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, ресурс всех принятых мер может быть полностью исчерпан уже к 1 июня. Таким образом, у руководства страны две недели для принятия решения относительно потолка долга и, соответственно, для избежания дефолта.

«Если до последнего момента откладывать повышение лимита или приостановку его действия, это может нанести серьёзный ущерб деловой и потребительской уверенности... Если же конгресс не сможет повысить потолок долга, это приведёт к ощутимым трудностям для американских семей, навредит нашим позициям глобального лидера и поставит под вопрос нашу способность защищать интересы национальной безопасности», — написала Йеллен в обращении к конгрессменам.

Республиканцы согласны поднять лимит ещё на $1,5 трлн, но требуют сокращения бюджетных расходов — на $4,8 трлн в течение следующих десяти лет. Вместе с тем демократы во главе с Джо Байденом считают такое предложение «нежизнеспособным» и настаивают на повышении лимита без каких-либо дополнительных условий.

В качестве альтернативы глава Белого дома рассматривает возможность использовать 14-ю поправку к Конституции Соединённых Штатов и предотвратить дефолт без участия конгресса. По сути, инициатива подразумевает отказ от использования потолка долга и позволяет наращивать заимствования даже после достижения лимита. Американские законодатели выступают против такого решения.

«Использование этой поправки будет означать игнорирование действующего закона, который предписывает установленный потолок долга. Это может привести к серьёзным последствиям для экономики и доверия к федеральному правительству США», — объяснил RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Предмет политического торга

Отметим, что США активно занимают деньги для оплаты всех необходимых расходов, которые уже невозможно покрыть с помощью доходов бюджета. По данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, траты американской казны стабильно превышают сумму денежных поступлений на протяжении последних 20 лет. За это же время государственный долг страны увеличился в пять раз, сегодня его объём составляет около 120% ВВП.

Ещё в 1917 году власти США впервые ввели так называемый потолок долга. Речь идёт об искусственном ограничении, которое изначально создавалось для оберегания страны от чрезмерного роста заимствований.

Вместе с тем на фоне постоянно растущих бюджетных расходов руководству страны периодически приходится либо поднимать лимит, либо вовсе отказываться от его использования. Причём обсуждение этого вопроса обычно сопровождается жаркими спорами, а затягивание процесса каждый раз подталкивает страну к дефолту, отмечают эксперты.

Напомним, дефолт означает отказ заёмщика от выполнения своих денежных обязательств. Как правило, это происходит из-за отсутствия у должника финансовых возможностей.

Хотя, по словам Джо Байдена, за всю историю Соединённым Штатам ещё ни разу не приходилось объявлять дефолт, на самом деле страна сталкивалась с такой ситуацией уже не менее пяти раз. Последний случай произошёл в 1979 году, когда власти не смогли своевременно договориться о подъёме потолка долга. В конечном итоге лимит был повышен, но американский Минфин не успел вовремя погасить обязательства на сумму свыше $120 млн.

Спустя более чем 30 лет, в 2011 году, Штаты вновь оказались на грани дефолта из-за возникших разногласий относительно потолка долга. Хотя в результате правительству всё же удалось вовремя рассчитаться с кредиторами, международное агентство S&P впервые понизило кредитный рейтинг США с высшего уровня AAA до AA+.

«Обсуждение потолка долга — это своего рода политический торг, к которому игроки финансового рынка уже давно привыкли. В этот раз, думаю, стороны будут тянуть до последнего. Однако все уверены, что договориться в итоге удастся, потому что дефолт как минимум приведёт к серьёзной рецессии. Пострадает и статус доллара. Это будет мощный катаклизм, сопровождающийся обвалом фондовых рынков, ростом безработицы и банкротством банков», — рассказал RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Gettyimages.ru

Похожей точки зрения придерживается Владислав Антонов. По его мнению, с высокой долей вероятности «в последнюю минуту» стороны смогут согласовать повышение потолка. Если же выплаты по госдолгу будут просрочены, то, помимо всего прочего, руководству страны придётся приостановить работу правительства и ряда федеральных учреждений, что приведёт к проблемам социального обеспечения, уверен специалист.

«Если же госдолг США продолжит расти, это всё равно станет отрицательным фактором для экономики США и доллара в долгосрочной перспективе. Во-первых, высокий уровень госдолга может снизить доверие к американской валюте, что приведёт к её удешевлению на рынке. Во-вторых, обслуживание задолженности становится всё более дорогостоящим, так как растут затраты бюджета на выплату процентов. Это может привести к необходимости снижения расходов на другие сферы, что негативно повлияет на ВВП и социальную сферу», — добавил Антонов.

В 2022 году расходы США на выплаты процентов по госдолгу выросли на 35% и составили $475 млрд, что эквивалентно 1,9% американского ВВП, подсчитали в бюджетном управлении конгресса. Более того, согласно прогнозу этой структуры, в 2023-м сумма увеличится ещё на треть — до $640 млрд (2,4% ВВП), а в дальнейшем будет только расти и со временем станет крупнейшей статьёй расходов бюджета.

«В следующие 30 лет выплаты по процентам составят около $74 трлн, а к 2053 году на них будет уходить почти 40% всех доходов федерального бюджета. Затраты на выплату процентов... в 2029 году превысят объём расходов на оборону, в 2044-м — на Medicare (программу медицинского страхования пожилого населения. — RT), а в 2050-м — на социальное страхование», — заявили в американском фонде Питера Петерсона.

Кроме того, как отмечают в организации, дальнейшее увеличение затрат на выплату процентов приведёт к сокращению государственных инвестиций, которые могли бы обеспечить экономический рост в будущем. Так, к 2053 году американские власти будут направлять на обслуживание долга почти в три раза больше денег, чем когда-либо тратили на образование, развитие необоронной инфраструктуры, научные исследования и разработки, вместе взятые, добавили в фонде.