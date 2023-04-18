«Стремятся минимизировать риски»: Китай седьмой месяц подряд выводит деньги из американского госдолга
Объём инвестиций Китая в государственные облигации США (трежерис) опустился до рекордно низкого уровня более чем за 12,5 года. Об этом свидетельствуют последние данные американского Министерства финансов.
Как следует из материалов ведомства, в феврале 2023 года КНР сократила вложения в казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов на $10,6 млрд — до $848,8 млрд. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в июне 2010-го.
Поясним, что трежерис Минфина США представляют собой долговые обязательства, гарантируемые американским правительством. Разные государства, компании и частные инвесторы покупают эти ценные бумаги по определённой стоимости и в дальнейшем получают по ним стабильный доход в виде процентов. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг экономике Соединённых Штатов.
На сегодняшний день в общем объёме задолженности США (порядка $31,46 трлн) около четверти — почти 23,3% — приходится именно на казначейские бумаги. Помимо КНР, основными кредиторами Штатов сейчас выступают Япония (страна держит в трежерис около $1,08 трлн), Великобритания ($643 млрд), Бельгия ($330,9 млрд), Люксембург ($327 млрд) и Швейцария ($290 млрд).
Ещё до 2018 года Китай хранил в американских гособлигациях больше $1,1 трлн и был крупнейшим держателем госдолга США, но уже в 2019-м уступил это место Японии. В тот момент Пекин стал сокращать вложения в казначейские бумаги на фоне развернувшейся торговой войны с Вашингтоном.
После этого на протяжении двух лет азиатская республика ещё удерживала в трежерис от $1 трлн до $1,1 трлн своих резервов, однако в 2022-м ситуация вновь начала меняться. Согласно статистике американского Минфина, объём госбумаг США на руках у Пекина планомерно сокращается уже семь месяцев подряд и за это время уменьшился почти на $90,4 млрд.
«Одной из причин наблюдаемой динамики стал экономический фактор. На фоне продолжающегося повышения ставок в США все сделанные ранее вложения в трежерис начинают обесцениваться. На этом фоне и снижается общая стоимость американских госбумаг в портфеле Китая», — объяснил RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Напомним, в 2022 году, после введения энергетических санкций против России, в Соединённых Штатах резко подорожало топливо, а инфляция ускорилась максимально за последние 40 лет. Для борьбы с повышением цен Федеральная резервная система США (выполняет функции центробанка страны) начала резко ужесточать денежно-кредитную политику.
Так, за последний год американский регулятор поднял процентную ставку уже девять раз и довёл её до 4,75—5%. Достигнутое значение стало самым высоким с 2007 года.
Традиционно подобное ужесточение монетарной политики считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. В то же время за счёт действий Федрезерва увеличивается доходность трежерис, но их стоимость при этом снижается.
«Впрочем, сокращение китайских инвестиций в американские госбумаги может быть связано и с политическими причинами. Есть риск того, что из-за нынешнего курса правительства КНР Вашингтон может арестовать или заморозить часть денег азиатской республики. В Пекине, вероятно, учитывают возможность такого развития событий и стремятся минимизировать риски», — добавил Александр Разуваев.
Защита от рисков
Тревожным звонком для руководства Китая могли стать беспрецедентные санкции США и Европы в отношении России. Таким мнением с RT поделился аналитик компании «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров.
После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Запад ввёл против Москвы уже больше 12,6 тыс. различных ограничений. Помимо энергетической отрасли, рестрикции коснулись торговли, авиации, банковского сектора, а также золотовалютных резервов (ЗВР) РФ.
Примечательно, что российские власти предусмотрели подобный сценарий и сумели к нему частично подготовиться. Так, за предыдущие несколько лет Москва практически полностью вывела свои деньги из американского госдолга. Если ещё в конце 2017 года Россия держала в трежерис больше $102 млрд, то на момент введения санкций в 2022-м этот показатель составлял уже около $2 млрд, а сейчас — лишь $75 млн.
Хотя западным странам, в первую очередь европейским, всё равно удалось заблокировать примерно половину российских ЗВР почти на $300 млрд, ЕС пока не удаётся определить, где именно находятся эти деньги, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Тем не менее сложившаяся ситуация стала поводом для Китая начать переводить свои средства в более надёжные активы, такие как золото, считает Алексей Фёдоров.
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«Китай, защищая свои экономические интересы, сталкивается со всё более сильным политическим давлением Вашингтона. Если эскалация продолжится, а вектор внешней политики США именно это и подразумевает, то ничего не помешает Западу заблокировать средства КНР, как это уже было сделано с ЗВР России. Так что вложения Пекина в трежерис, вероятно, будут и дальше снижаться, по крайней мере до минимальных величин, позволяющих поддерживать торговые отношения со Штатами. Для Китая это примерно $300—500 млрд», — предположил Фёдоров.
Отметим, что на инвестиции в американский госдолг напрямую влияет и уровень товарооборота Китая и США. Традиционно полученные от экспорта деньги КНР тратит либо на импорт товаров у Штатов, либо на покупку американских госбумаг для получения дополнительной прибыли.
«Вместе с тем дальнейшая динамика вложений в американский госдолг будет зависеть именно от внешней политики США и успехов альтернативного центра силы из Китая, России, Ирана и других стран. Если Вашингтон продолжит игнорировать свершившейся факт о потере Западом доминирования в мировой экономике, то вывод денег из трежерис будет ускоряться и расширяться географически, что может подорвать статус доллара на мировой арене», — добавил Фёдоров.
Подрыв доверия
Любопытно, что о возросших рисках для американской валюты уже заговорили и в Минфине США. Как заявила 16 апреля глава ведомства Джанет Йеллен, Вашингтон продолжает применять ограничительные меры против ряда государств по всему миру, и в ответ всё больше стран начинают искать замену доллару в торговых и финансовых расчётах. В результате нацвалюта Штатов рискует потерять своё доминирующее положение на глобальном рынке, не исключила министр.
«Когда мы используем финансовые санкции, которые связаны с ролью доллара, то существует риск, что со временем это может подорвать гегемонию доллара… И конечно, со стороны Китая, России, Ирана в результате возникает желание найти альтернативу», — отметила Йеллен в интервью телеканалу CNN.
- Statue in front of a building, US Treasury Department, Washington DC, USA
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Кроме того, по её словам, ещё одной серьёзной угрозой для доллара может стать возможный дефолт в США. На сегодняшний день государственный долг Штатов уже незначительно превысил установленный властями страны потолок в $31,4 трлн. Теперь американскому руководству нужно договориться о повышении лимита, иначе в скором времени Вашингтону будет нечем расплачиваться с кредиторами.
Поясним, что потолок долга представляет собой искусственное ограничение, которое изначально создавалось для оберегания страны от чрезмерного наращивания заимствований. Вместе с тем на фоне постоянно растущих бюджетных расходов Вашингтону периодически приходится либо поднимать лимит, либо вовсе отказываться от его использования. Причём обсуждение этого вопроса обычно сопровождается серьёзными спорами и становится предметом политического торга между партиями.
«Отказ от повышения потолка госдолга приведёт к экономической и финансовой катастрофе. Это может стать первым случаем с 1789 года, когда американское правительство не сможет заплатить по своим счетам. Будет подорвано доверие к США как к самой (экономически. — RT) безопасной стране, чья валюта является резервной и используется миром», — предупредила Йеллен в конце марта во время слушаний в конгрессе.
Нынешняя ситуация вокруг американского госдолга рискует обернуться тем, что международный рейтинг долговых бумаг Штатов может быть понижен с сегодняшнего «надёжного» до «мусорного», не исключил российский бизнесмен Олег Дерипаска. Боле того, по его мнению, такое развитие событий будет лишь «вершиной айсберга накопленных проблем» США.
«США абсолютно заигрались с использованием статуса доллара как мировой резервной валюты. В итоге, каким бы невероятным это ни казалось, но теперь они сами стоят в шаге от банкротства государственных финансов, и ситуацию только усугубят внутренние политические игры, которые будут идти до конца следующего года», — написал Дерипаска в своём Telegram-канале.