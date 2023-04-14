Денежное бегство: население в США стало активно покупать криптовалюты и золото на фоне банковского кризиса

На торгах в пятницу, 14 апреля, курс биткоина впервые с июня 2022 года превысил $31 тыс. За последний месяц криптовалюта подорожала в полтора раза. Похожую динамику демонстрируют и котировки драгоценных металлов. Так, золото и серебро начиная с середины марта выросли в цене на 12—30% и сейчас торгуются вблизи годовых максимумов — $2,05 тыс. и $26,07 за тройскую унцию соответственно. Одной из причин такой динамики эксперты называют разразившийся в США банковский кризис. После краха сразу трёх крупных финансовых организаций американские вкладчики менее чем за месяц сняли с депозитов почти $500 млрд и вложили часть этих денег в цифровые активы и драгметаллы, утверждают аналитики. По словам специалистов, таким образом население Штатов хочет спасти свои накопления на фоне растущего недоверия к банковской системе и угрозы рецессии.

В пятницу, 14 апреля, торги на мировом рынке криптовалют сопровождаются заметным удорожанием цифровых активов. В середине дня курс биткоина поднимался на 2,1% и впервые с июня 2022 года достигал $31,04 тыс. Стоимость эфириума при этом росла на 5,8%, до $2,13 тыс. — самого высокого уровня с мая 2022-го. Об этом свидетельствуют данные платформы TradingView.

Обе электронные монеты стали уверенно расти в цене начиная с середины марта и за прошедшие пять недель подорожали примерно в полтора раза. Примечательно, что похожую динамику демонстрируют и котировки драгоценных металлов.

Так, стоимость тройской унции золота за прошедший месяц увеличилась более чем на 12%, до $2,05 тыс., а серебра — на 30%, до $26,07. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё в марте — апреле 2022-го.

«Такая динамика может указывать на то, что рынок капитала ищет альтернативу привычным инвестициям. Интерес к криптовалютам и драгметаллам заметно вырос на фоне проблем в банковском секторе США и Евросоюза», — рассказал RT экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Напомним, что в первой половине марта 2023 года в Соединённых Штатах с разницей в несколько дней обанкротились сразу три банка — Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Bank — с общим объёмом активов почти $331 млрд. Причём первые два входили в топ-30 самых больших финорганизаций страны.

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После случившегося американский президент Джо Байден обратился к гражданам и заверил их, что банковский сектор «остаётся в безопасности». В свою очередь, Министерство финансов и Федеральная резервная система США (выполняет функции центробанка страны) объявили о масштабных мерах по поддержке отрасли.

Тем не менее новости о коллапсе трёх крупных компаний спровоцировали панику среди вкладчиков и участников фондового рынка. В результате стоимость акций целого ряда банков, особенно региональных, начала резко снижаться.

При этом вслед за удешевлением ценных бумаг американских кредитных организаций последовал обвал биржевых котировок в Европе. В результате, например, второй по величине банк в Швейцарии Credit Suisse, основанный ещё в 1856 году, оказался на грани банкротства и в итоге был поглощён крупнейшим финансовым холдингом страны UBS.

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По последним данным Федрезерва Соединённых Штатов, в результате разразившегося в стране банковского кризиса американские вкладчики с 1 по 29 марта вывели с депозитов почти $500 млрд. Произошедший менее чем за месяц отток средств с вкладов стал самым масштабным за всё время наблюдений — с 1973 года. Часть этих денег население могло перевести в драгоценные металлы и криптовалюты, не исключают эксперты.

«Люди перестают доверять банковской системе и опасаются её краха, поэтому ищут способы спасти свои накопления. Консервативные граждане вкладывают деньги в традиционные защитные средства — монеты и слитки из золота и серебра, а также открывают металлические счета. Более молодые инвесторы, которые верят в большое будущее цифровых активов, предпочитают криптовалюты», — объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Ставка на рецессию

Главной причиной банковского кризиса в США стало резкое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, считает Артём Деев. Так, в 2022 году, после введения энергетических санкций против России, в Соединённых Штатах резко подорожало топливо и ускорилась инфляция. Для борьбы с повышением цен Федрезерв начал активно повышать свою процентную ставку, хотя прежде удерживал её около нулевой отметки на протяжении длительного времени.

Всего за последний год американский регулятор поднимал планку уже девять раз и довёл её до 4,75—5%. Значение стало максимальным за последние 16 лет.

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Традиционно такие действия считаются одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. За счёт повышения процентных ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность ослабевает, что позволяет замедлить рост цен.

Помимо этого, решения Федрезерва отражаются на американском рынке гособлигаций (трежерис). Компании и население обычно покупают эти ценные бумаги для сбережения своих средств, по сути предоставляя свои деньги в долг американской экономике, и получают по ним прибыль в виде процентов. При повышении ставки ФРС доходность трежерис увеличивается, но их стоимость снижается.

По словам экспертов, в последние годы американские банки вложили в долговые бумаги Штатов значительный объём средств, включая деньги своих вкладчиков. Между тем на фоне резкого повышения ставки ФРС и удешевления трежерис портфели кредитных организаций начали стремительно обесцениваться.

«В период до повышения ставки ФРС банки взяли на себя избыточные риски. Причём ни сами банкиры, ни регулятор не подумали о том, что будет, если накопленные активы в виде долгосрочных долгов правительства США начнут падать в цене. Когда масштаб проблемы стал известен вкладчикам, они сообразили, что могут реально потерять свои сбережения, и поспешили их вывести. Так за пару дней капитал некоторых банков был практически полностью потерян», — объяснил RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Для помощи банковскому сектору Федрезерв был вынужден вернуться к практике времён пандемии и финансового кризиса 2008 года — он вновь запустил печатный станок. По последним оценкам, с начала весны регулятор залил в финансовую систему дополнительно свыше $275 млрд.

Хотя банкротства финансовых организаций в США пока прекратились, нынешний кризис ещё далёк от завершения, уверены в крупнейшем банке страны JPMorgan Chase. Более того, как полагают в компании, последствия нынешних событий будут ощущаться ещё долгие годы.

«Конечно, мы надеемся, что всё обойдётся и все эти грозовые тучи мирно и безболезненно рассеются… Вместе с тем мы должны быть готовы к новому и неопределённому будущему… Неудачи SVB и Credit Suisse значительно изменили ожидания рынка… шансы на рецессию увеличились», — написал глава JPMorgan Chase Джеймс Даймон в письме инвесторам.

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Свою обеспокоенность текущей ситуацией выразили и в Федеральной резервной системе. При этом с учётом новых условий руководство американского регулятора пересмотрело прогноз по экономике Штатов на 2023 год и теперь не исключает вероятность снижения ВВП страны.

«Некоторое время прогноз развития экономики США, подготовленный сотрудниками ФРС, предусматривал сдержанный рост реального ВВП в текущем году и некоторое замедление на рынке труда. С учётом оценки сотрудниками потенциальных экономических последствий недавних событий в банковском секторе, их прогноз на момент мартовского заседания предусматривал мягкую рецессию, которая начнётся позже в текущем году», — заявили в Федрезерве.

Между тем в реальности ожидаемая рецессия может оказаться куда более жёсткой, чем полагают в ФРС. К такому выводу пришёл известный американский экономист, заслуженный профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини. Отметим, что ранее учёный одним из первых предсказал наступление мирового финансового кризиса 2008 года.

«Региональные банки выступают крупными кредиторами для домохозяйств по ипотечным кредитам, для малого и среднего бизнеса, для коммерческой недвижимости. Поэтому у нас будет кредитный кризис… Это значительно повысит вероятность рецессии и жёсткой просадки (экономики. — RT). Таким образом, мы сталкиваемся с опасным вызовом для значительной части американской банковской системы… Самое худшее впереди», — заявил Рубини в интервью телеканалу Fox Business.

Как подчеркнул экономист, сегодня ФРС стоит перед дилеммой. С одной стороны, регулятору необходимо и дальше бороться с инфляцией, которая всё ещё в несколько раз превышает целевой уровень. С другой — дальнейшее повышение процентной ставки для обуздания цен рискует обернуться ударом по экономике.