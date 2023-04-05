Меньше, чем в США и Европе: годовая инфляция в России опустилась ниже 3,3%
- РИА Новости
- © Владимир Трефилов
Уровень годовой инфляции в России впервые за последние несколько лет опустился ниже целевой отметки властей 4%. Об этом свидетельствует опубликованный в среду, 5 апреля, еженедельный отчёт Министерства экономического развития.
Как подсчитали в ведомстве, за прошедшие 12 месяцев потребительские цены на товары и услуги в стране выросли в среднем на 3,29%. В последний раз такую низкую годовую инфляцию можно было наблюдать ещё летом 2020-го.
Продовольствие в России за год подорожало в среднем на 2,33%. Сильнее всего увеличилась стоимость огурцов (на 23,3%), лука (на 16,64%), сухих молочных смесей (на 10,69%) и мясных консервов (на 10,23%). В то же время ряд продуктов, напротив, серьёзно подешевели. Речь идёт, например, о капусте (цены снизились на 72,51%), картофеле (-37,9%), моркови (-30,76%), гречке (-28,05%), сахаре (-25,2%) и мясе кур (-7,9%).
В свою очередь, стоимость непродовольственных товаров выросла в среднем на 0,09%. Наиболее заметно подорожали автомобили: российские — на 1,53%, зарубежные — на 3,45%. Между тем, например, медикаменты поднялись в цене лишь на 1,15%, бензин — на 0,05%, а стройматериалы подешевели на 8,79%.
В целом инфляция в России непрерывно замедляется уже восьмую неделю подряд. Во многом это происходит за счёт высокой базы прошлого года, уверен руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.
«Весной 2022 года инфляция у нас была значительно выше, чем сейчас. Напомню, что в тот момент показатель поднимался до двузначных значений. Ценовой всплеск был связан с экономическим шоком, вызванным масштабными санкциями. Сегодня же из-за такой высокой прошлогодней базы мы имеем значительное замедление инфляции», — объяснил собеседник RT.
Отметим, что если ещё в феврале 2022-го рост потребительских цен в России составил 9,15% в годовом выражении, то уже в марте значение поднялось до 16,69%, а в апреле достигло 17,83% — максимального уровня за последние 20 лет. Причиной послужила эмоциональная реакция финансового рынка и рядовых граждан на действия Запада.
Вследствие ряда экономических ограничений со стороны недружественных стран рубль в начале прошлой весны рекордно подешевел по отношению к другим валютам. В то же время поставки некоторых видов зарубежной продукции в страну прекратились, а россияне стали массово скупать продовольствие и товары. Всё это в совокупности спровоцировало ажиотажный скачок цен.
Впрочем, уже в мае на фоне антикризисных решений правительства и Центробанка, ослабления потребительской паники и стабилизации обстановки на валютном рынке инфляция опустилась до 17,1%. В дальнейшем показатель продолжил снижаться и по итогам всего 2022 года составил 11,94%.
«Цены замедляют бег не только из-за эффекта высокой базы, но и за счёт мер властей. Например, ЦБ воздействует на инфляцию своей монетарной политикой, управляя ставками и ограничивая инфляционные ожидания. Благодаря активизации параллельного импорта и стимулированию внутреннего производства после ухода ряда зарубежных компаний наполняется наш потребительский рынок. Постепенное наращивание товарной массы ограничивает возможность увеличения цен», — рассказал RT аналитик компании «ТелеТрейд» Владимир Ковалёв.
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Согласно оценке руководства страны, в ближайшее время рост потребительских цен в России продолжит замедляться. При этом любопытно, что уровень инфляции в стране сегодня оказался даже ниже, чем в тех государствах, которые изначально вводили санкции против Москвы.
Так, например, по предварительной оценке Федерального резервного банка Кливленда, в марте годовая инфляция в США составила 5,22%. В то же время, согласно подсчётам статистической службы ЕС, в еврозоне потребительские цены за последние 12 месяцев выросли в среднем 6,9%. Причём, например, во Франции и Германии — крупнейших экономиках Европы — значение достигло 6,6 и 7,8% соответственно, а в странах Прибалтики показатель превысил 15%.
В пользу доходов
По словам Владимира Ковалёва, определённое давление на инфляцию в России сейчас оказывает и потребительское поведение людей. Так, за последнее время у граждан проявилась склонность к сбережению денежных средств, отметил специалист.
Впрочем, как полагает аналитик, в дальнейшем потребительский спрос в стране должен начать планомерно восстанавливаться. Это вместе с ожидаемым увеличением бюджетных расходов может привести к некоторому ускорению инфляции во второй половине года.
Согласно прогнозу Центробанка, по итогам всего 2023-го рост потребительских цен в годовом выражении может составить 5—7%. Впрочем, уже в 2024-м показатель должен вновь вернуться к цели 4%, ожидают в ЦБ.
«Данные параметры общего снижения инфляции в целом несут немалый позитив для российской экономики. Замедление роста цен позволяет уменьшить неопределённость в хозяйстве и потреблении, способствует наращиванию инвестиций и производства, повышению их эффективности, а также благоприятно отражается на реальных доходах населения и бизнеса», — отметил Ковалёв.
По данным Росстата, в 2022 году в условиях возросшей инфляции, реальные доходы россиян сократились в среднем на 1%. При этом, по словам президента Владимира Путина, уже в 2023-м показатель должен выйти в плюс.
«В этом году мы ожидаем всё-таки изменений в лучшую сторону... Мы думаем, что реальная заработная плата в целом по стране должна вырасти где-то на 3—5%, а реальные располагаемые доходы населения — где-то на 2—3%. Почему я об этом говорю? Потому что инфляция у нас совсем другая», — подчеркнул Путин.