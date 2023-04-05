«Экономика полностью адаптировалась к внешним шокам»: деловая активность в России выросла максимально с 2020 года

В марте 2023-го деловая активность в обрабатывающей промышленности и сфере услуг России выросла максимальными темпами за последние 2,5 года. К такому выводу пришли специалисты компании S&P Global. Как отмечают эксперты, у предприятий уверенно растёт число новых заказов, что побуждает бизнес создавать больше рабочих мест. Причём, по словам президента Владимира Путина, в экономике сегодня идёт реальная борьба за квалифицированные кадры, и компании всё чаще пытаются переманивать к себе работников за счёт повышения заработных плат. Как оживление предпринимательской деятельности может отразиться на россиянах и экономике страны в целом — в материале RT.

В России зафиксирован максимальный за последние 2,5 года рост деловой активности в экономике. Об этом говорится в опубликованном в среду, 5 апреля, исследовании американской компании S&P Global.

По данным организации, в марте 2023 года сводный индекс PMI в российской обрабатывающей промышленности и сфере услуг вырос с февральских 53,1 до 56,8 пункта. В последний раз такой высокий показатель можно было наблюдать ещё в августе 2020-го, когда страна оправлялась от последствий пандемии коронавируса.

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Отметим, что индикатор отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

Так, например, ещё год назад, в марте 2022-го, после введения Западом беспрецедентных ограничений против Москвы индекс PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг России упал с 50,8 сразу до 37,7 пункта. Впрочем, затем на фоне целого ряда антикризисных мер властей и адаптации бизнеса к новым условиям показатель стал восстанавливаться и к настоящему моменту уже заметно превысил досанкционные значения.

«Поддержку увеличению объёмов производства оказали более высокие темпы роста новых предприятий в марте. Этот подъём носил широкий характер, при этом поставщики услуг фиксировали более резкий рост клиентского спроса», — говорится в докладе S&P Global.

Как отметили специалисты, производственные затраты предприятий стали расти меньшими темпами в последнее время. Между тем общее оживление активности бизнеса начало благоприятно отражаться на уровне занятости в России, считают аналитики.

«Возобновление роста объёма портфелей невыполненных заказов в компаниях частного сектора стимулировало более быстрое увеличение численности рабочей силы. Как производители, так и поставщики услуг зарегистрировали более высокие темпы создания рабочих мест», — добавили авторы исследования.

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Наблюдаемая динамика может говорить о том, что бизнес сейчас активно осваивает освободившиеся ниши на рынке после ухода ряда международных брендов из страны. Таким мнением в интервью RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Экономика полностью адаптировалась к внешним вызовам, растёт спрос на российские товары, происходит локализация производства. Есть ниши, которые будут заполняться отечественной продукцией, и в этом плане нам сейчас есть куда двигаться. В результате усиления деловой активности растёт и спрос на банковское кредитование, что также позитивно отражается на ситуации в экономике», — пояснил Сигал.

Зарплатный стимул

В целом на сегодняшний день российские предприниматели вышли из «острого пике спада», считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, в условиях внешних ограничений компании смогли наладить логистику, а также разобраться с издержками, поставками и реализацией товаров. При этом эксперт также отметил растущую роль импортозамещения.

«Главная задача для наших компаний на данный момент — заместить те товары на рынке, которые прежде производили или привозили предприятия из недружественных стран. Наш бизнес сейчас делает больше новых заказов для именно российских клиентов, что и стало причиной роста индекса PMI. Важно, что нынешнее положение дел сказывается и на рынке труда», — подчеркнул собеседник RT.

Согласно последним оценкам Федеральной службы государственной статистики, в феврале 2023 года уровень безработицы в России опустился до 3,5%. Достигнутое значение стало самым низким за весь постсоветский период.

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«Несомненно, рост деловой активности бизнеса генерирует спрос на труд, а значит, будут создаваться новые рабочие места. Сегодня, например, у предприятий сферы промышленности и услуг очень востребованны IT-специалисты, в том числе эксперты по внедрению искусственного интеллекта в бизнес. То есть компаниям нужны высококвалифицированные кадры», — рассказала RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Причём, как отметила специалист, сегодня в ряде отраслей наблюдается нехватка профессионалов. Это, в свою очередь, стимулирует бизнес активнее повышать заработные платы, уверена Мильчакова. Аналогичную точку зрения накануне озвучил президент России Владимир Путин.

«В экономике реально идёт конкуренция за квалифицированные кадры, то есть идёт борьба не за получение рабочего места, а за работника. И это тоже фактор, который неизбежно будет подталкивать рост заработной платы… Предприятие, прямо скажем так, по-народному, уже сейчас переманивает работников к себе. А чем переманивает? Зарплатой», — рассказал глава государства.

Как следует из материалов Росстата, в 2022 году заработные платы и располагаемые доходы россиян в реальном выражении, то есть с учётом инфляции, снизились в среднем на 1%. Впрочем, уже в 2023-м показатели должны вернуться на траекторию роста, уверен Путин.

«В этом году мы ожидаем всё-таки изменений в лучшую сторону… Реальная заработная плата в целом по стране должна вырасти где-то на 3—5%, а реальные располагаемые доходы населения — где-то на 2—3%», — добавил российский лидер.

По мнению Георгия Остапковича, дальнейшее оживление деловой активности вместе с ростом реальных доходов населения позволят ускорить восстановление экономики России после прошлогоднего спада. Напомним, в 2022-м на фоне западных санкций объём ВВП страны сократился на 2,1%. Тем не менее уже в 2023-м показатель может выйти в плюс, не исключил эксперт.

«Это будет именно восстановительный процесс, то есть мы сейчас отбиваем потери 2022 года. Что же касается возвращения экономики к досанкционным значениям 2021 года, то с учётом нынешних тенденций на этот уровень мы, скорее всего, сможем выйти к середине или концу 2024-го», — заключил Остапкович.