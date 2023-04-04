«Задача номер один»: Путин спрогнозировал рост реальных зарплат в России на 3—5% в 2023 году

В 2023 году заработные платы россиян могут вырасти в среднем на 3—5%, а располагаемые доходы граждан — на 2—3% в реальном выражении, заявил президент Владимир Путин. По его словам, одной из причин такой динамики должно стать общее замедление роста цен. Так, если ещё весной 2022-го уровень годовой инфляции в России превышал 17%, то сейчас показатель уже опустился ниже целевого уровня 4%. При этом безработица в стране обновила исторический минимум, что вместе с индексацией различных соцвыплат также позитивно сказывается на доходах населения, считают эксперты.

В 2023 году заработные платы и располагаемые доходы россиян в реальном выражении, то есть с учётом инфляции, должны вернуться на траекторию роста. Об этом во вторник, 4 апреля, заявил президент страны Владимир Путин.

«В этом году мы ожидаем всё-таки изменений в лучшую сторону… Реальная заработная плата в целом по стране должна вырасти где-то на 3—5%, а реальные располагаемые доходы населения — где-то на 2—3%... Это средние показатели, и где-то это может быть не так, но в целом они хоть и средние, но отражают общую тенденцию. Это совершенно очевидная вещь», — сказал Путин во время беседы с рабочими завода «Тулажелдормаш».

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2022 году реальные зарплаты и располагаемые доходы населения в России снизились в среднем на 1%.

Так, ещё прошлой весной на фоне беспрецедентных санкций Запада в отношении Москвы уровень годовой инфляции в России ненадолго поднимался выше 17% — впервые за последние 20 лет. Хотя по итогам 2022-го показатель удалось снизить до 11,9%, заработные платы в номинальном выражении всё равно не успевали за повышением цен, отметил Путин.

Тем не менее в настоящий момент, согласно предварительным оценкам, годовая инфляция в стране уже должна была опуститься ниже целевого уровня 4%, а в дальнейшем может продолжить падение. В этих условиях, по словам российского лидера, реальные зарплаты и доходы граждан уже начали постепенно расти.

«На самом деле для всей страны, для любого рабочего человека это самый ключевой вопрос — уровень благосостояния и уровень дохода. Решение этой задачи является ключевым для государства, абсолютно задача номер один: чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными», — подчеркнул Владимир Путин.

РИА Новости

© Мария Девахина

Помимо торможения инфляции, положительное влияние на уровень зарплат и доходов россиян оказывает текущая ситуация на российском рынке труда, добавил президент. Согласно оценке Росстата, в 2022 году даже в условиях непростой экономической обстановки безработица в России снизилась с 4,4 до 3,7%. Более того, уже в январе 2023-го показатель опустился до 3,6%, а по итогам февраля составил 3,5%. Значение стало самым низким за весь постсоветский период.

«В экономике реально идёт конкуренция за квалифицированные кадры, то есть идёт борьба не за получение рабочего места, а за работника. И это тоже фактор, который неизбежно будет подталкивать рост заработной платы… Предприятие, прямо скажем так, по-народному, уже сейчас переманивает работников к себе. А чем переманивает? Зарплатой», — пояснил Путин.

Быстрее инфляции

Отметим, что реальные доходы учитывают не только заработную плату человека, но и его прибыль от предпринимательской деятельности или вложений в ценные бумаги, проценты по банковским депозитам, различные социальные выплаты и деньги от сдачи недвижимости в аренду. В свою очередь, реальные располагаемые доходы населения включают в себя все полученные гражданином средства за вычетом обязательных расходов, например таких, как оплата ЖКХ.

«Тот факт, что реальные располагаемые доходы населения сейчас уже перестали снижаться, может быть результатом в том числе ощутимой индексации социальных выплат в стране. Думаю, в этом году и в следующем подобная тенденция сохранится», — отметил в беседе с RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Напомним, с 1 января 2023 года в России с учётом инфляции были проиндексированы страховые пенсии, а также минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, в результате чего увеличился и объём многих соцвыплат. Позже, с 1 февраля, власти аналогичным образом повысили сумму материнского капитала и ещё около 40 различных пособий, а с 1 апреля увеличили и социальные пенсии.

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В целом рост соцвыплат и реализация адресных программ помощи нуждающимся гражданам стали одним из ключевых факторов снижения уровня бедности в России. Как подсчитали в Росстате, по итогам 2022 года доля малообеспеченного населения впервые в современной истории сократилась до 10,5%. При этом в дальнейшем показатель может снизиться ещё сильнее, не исключают эксперты.

«Проводимая индексация позволяет не допустить снижения реальных доходов самых незащищённых слоёв населения. Особое внимание в этом вопросе государство старается уделять семьям с детьми. Кроме того, сейчас работает система социальных контрактов. За счёт неё гражданин может повысить квалификацию, открыть ИП или личное подсобное хозяйство. Это тоже позволяет бороться с бедностью», — рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В конечном итоге, по её словам, рост реальных заработных плат и доходов должен поддержать покупательскую активность граждан. Это, в свою очередь, может привести к усилению потребительского спроса, наращиванию объёмов производства и, следовательно, росту экономики, заключила депутат.