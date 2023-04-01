Для 4 млн человек: в России с 1 апреля проиндексированы социальные пенсии

С 1 апреля в России на 3,3% увеличился размер социальных пенсий в дополнение к уже проведённой индексации в июне 2022-го. Всего за последний год выплаты выросли более чем на 13,5%, что превышает фактический уровень инфляции. Согласно оценкам властей, обновление коснётся примерно 4 млн человек. В частности, речь идёт о тех, кто получает пенсию по старости, инвалидности и потере кормильца. В общей сложности на эти цели из бюджета планируется направить почти 15,6 млрд рублей. Как именно изменятся суммы выплат — в материале RT.

В субботу, 1 апреля, в России вступило в силу постановление правительства об индексации социальных пенсий. Согласно документу, размер выплат увеличился на 3,3%.

При этом с учётом уже проведённого в июне 2022-го повышения суммы выросли более чем на 13,5%. Таким образом, темп роста социальных пенсий оказался выше официальной инфляции за прошлый год, которая составила 11,9%.

«Нынешняя индексация позволяет с небольшим запасом компенсировать гражданам то повышение цен на товары и услуги, которое мы наблюдали в 2022 году. Другими словами, такое увеличение выплат благоприятно сказывается на уровне реальных доходов населения», — отметила в разговоре с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как напомнила депутат, социальную пенсию выплачивают россиянам, не имеющим достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Всего, по оценкам властей, индексация должна коснуться около 4 млн человек.

«Даже без выработки минимального трудового стажа социальная пенсия позволяет гражданам в возрасте иметь доход. Конечно, её размер меньше, чем у страховой пенсии по старости, но тем не менее она не может быть ниже прожиточного минимума для пенсионера в регионе его проживания. Для этого, помимо федеральной пенсии, региональные власти доплачивают гражданам из местных бюджетов», — отметила Светлана Бессараб.

РИА Новости

В результате нынешней индексации социальная пенсия по старости теперь составляет около 7,15 тыс. рублей. Аналогичную сумму будут выплачивать малочисленным народам Севера, а также детям по потере кормильца. При этом, если ребёнок лишился обоих кормильцев, одинокой матери или его родители неизвестны, он станет ежемесячно получать 14,31 тыс. рублей.

Социальные пенсии инвалидам III группы проиндексированы до 6,08 тыс. рублей, II группы — до 7,15 тыс. рублей, а I группы — до 14,31 тыс. рублей в месяц. При этом инвалидам с детства II группы также будут ежемесячно начислять 14,31 тыс. рублей, а инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам — 17,17 тыс. рублей.

Кроме того, получившим инвалидность военнослужащим государство будет каждый месяц выплачивать от 10,73 тыс. до 21,46 тыс. рублей, а пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф — 17,88 тыс. рублей. В то же время ежемесячные выплаты родственникам погибших военных повышены до 10,73—14,31 тыс. рублей, участникам Великой Отечественной войны — до 10,73—17,88 тыс., а блокадникам — до 7,15—14,31 тыс. рублей.

«Индексация проводится беззаявительно. То есть обращаться в Социальный фонд России для перерасчёта не требуется. Социальный фонд автоматически индексирует выплаты с 1 апреля и доставляет увеличенную пенсию по графику», — уточнили в Министерстве труда и социальной защиты.

По данным ведомства, всего до конца 2023 года на индексацию социальных пенсий планируется направить из федерального бюджета около 15,57 млрд рублей. По словам Светланы Бессараб, деньги на эти цели были заранее предусмотрены руководством страны, поэтому повышение выплат не окажет серьёзной нагрузки на состояние государственной казны.

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Напомним, с 1 января текущего года в России уже были проиндексированы страховые пенсии, а также минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, в результате чего увеличился и объём многих социальных выплат. Позже, с 1 февраля, власти с учётом инфляции повысили сумму материнского капитала и ещё около 40 различных пособий.

В целом рост соцвыплат и реализация адресных программ помощи нуждающимся гражданам стали одним из ключевых факторов снижения уровня бедности в России. Об этом ранее заявили в Федеральной службе государственной статистики. По данным ведомства, например, в 2022 году даже на фоне непростой экономической ситуации и роста инфляции доля малообеспеченного населения сократилась до 10,5% и стала минимальной за весь постсоветский период.

«Власти взяли довольно устойчивый курс на социальную поддержку населения. То есть они готовы тратить существенные средства на финансовую помощь семьям с детьми, пенсионерам и другим категориям граждан. Траты достаточно объёмные, но деньги на все эти цели есть. Тем более что дефицит бюджета сейчас уже начал постепенно сокращаться и ситуация в этом смысле улучшается», — рассказал RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.