«Важно защитить людей»: Мишустин заявил о планах кабмина проиндексировать МРОТ и социальные пенсии

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России проиндексируют на 18,5%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, по его словам, с 1 апреля 2023-го правительство дополнительно повысит социальные пенсии. Как отметил глава кабмина, рост благосостояния граждан и защита доходов людей остаются приоритетами для властей, особенно в условиях беспрецедентного внешнего давления на страну. Хотя в 2022 году Россия столкнулась с сильнейшим в современной истории санкционным ударом, экономика смогла устоять. Более того, на сегодняшний день ВВП РФ уже вернулся на положительную траекторию, а в 2024-м может выйти на темпы роста выше, чем в развитых государствах, не исключил Мишустин.

С 1 января 2024 года правительство России по поручению президента Владимира Путина проиндексирует минимальный размер оплаты труда сразу на 18,5%. Об этом в четверг, 23 марта, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с ежегодным отчётом о работе кабмина.

По его словам, повышение благосостояния граждан остаётся одной из приоритетных задач российских властей. При этом добиться намеченных результатов планируется в том числе за счёт последовательного увеличения МРОТ темпами выше инфляции, подчеркнул премьер.

«Особое внимание — работникам бюджетной сферы. Наши педагоги, преподаватели вузов, врачи и другой медицинский персонал, сотрудники социальной и культурной сфер, науки должны получать достойную плату за свой непростой труд, для чего помогаем регионам приводить их зарплаты в соответствие с майским указом президента», — добавил Мишустин.

Отметим, что МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, показатель используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам.

Сегодня минимальный размер оплаты труда в России составляет 16,2 тыс. рублей, а в результате запланированной индексации должен будет вырасти до 19,2 тыс. рублей. Предполагается, что инициатива затронет порядка 15 млн россиян и позволит увеличить зарплаты не только бюджетникам, но и многим сотрудникам в реальном секторе экономики. Об этом RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Изначально планировалось, что МРОТ будет повышен только на 10%, но президент заявил, что нужно дополнительно поднять планку ещё на 8,5%. Это как раз та сумма, которая позволит обеспечить рост реального уровня доходов населения и добиться дальнейшего снижения бедности за счёт увеличения соцвыплат», — подчеркнула депутат.

Кроме того, по словам Михаила Мишустина, уже с 1 апреля 2023 года в России планируется повысить социальные пенсии. Как отметила Светлана Бессараб, выплаты вырастут на 3,3%, а с учётом уже проведённой индексации в июне 2022-го рост составит 13,5%.

«Важно подчеркнуть, что пенсия неработающих пенсионеров у нас уже достигла уровня, запланированного на 2024 год. Пенсионеров государство не оставит один на один со финансовым трудностями», — добавила Бессараб.

«Вернули экономику на траекторию роста»

Основное внимание во время своего выступления Михаил Мишустин уделил ситуации в экономике России. По его словам, в 2022 году страна испытала на себе сильнейший в современной истории санкционный удар. Причём, если изначально западные страны заявляли о нежелании навредить рядовым гражданам своими ограничениями, по факту главной целью рестрикций стал именно российский народ, подчеркнул премьер.

«Они пытались обрушить нашу финансовую систему, чтобы люди не могли пользоваться банковскими картами. Нарушить экономические и хозяйственные связи. Заставляли свои же компании уходить с российского рынка, фиксируя огромные убытки, чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары. А заодно — выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников этих организаций… В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу, радикально снизить качество жизни», — рассказал председатель правительства.

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Тем не менее в условиях беспрецедентного внешнего давления российская экономическая система проявила гибкость и показала себя более устойчивой, чем ожидалось, отметил глава кабмина. Так, ещё весной 2022-го ряд аналитиков прогнозировали обвал российского ВВП по итогам года двузначными темпами. Между тем в реальности за 12 месяцев показатель снизился лишь на 2,1%. Это даже меньше, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

«Мы выстояли. Да, это было непросто. Спад, неизбежный в таких условиях, оказался вполне умеренным. Однако мы (уже. — RT) вернули экономику на траекторию роста. Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году», — отметил Мишустин.

По его словам, серьёзных проблем удалось избежать за счёт совместных усилий властей под руководством президента. Так, для нормализации обстановки в экономике был утверждён план первоочередных мер из более чем 300 различных инициатив. На его выполнение государство направило 12,5 трлн рублей.

В частности, существенную поддержку получили предприниматели. Например, для компаний ряда отраслей были понижены ставки по налогу на прибыль. Также бизнесу предоставили льготные кредиты и отсрочки по уплате страховых взносов. Наряду с этим власти продолжают снижать административную нагрузку.

«Мы существенно облегчили предпринимательскую деятельность… Благодаря этим шагам бизнес смог освободить ресурсы и направить их на перестройку своих товарных и логистических цепочек, адаптироваться к изменившимся условиям», — рассказал Михаил Мишустин.

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Помимо этого, значительная помощь оказана гражданам, добавил глава кабмина. Так, в 2022 году в России были дважды проиндексированы пенсии, МРОТ и прожиточный минимум. Кроме того, правительство расширило условия выплаты маткапитала и ежемесячных пособий семьям с детьми, а также предоставления льготной ипотеки.

«Для нас, как и все предыдущие годы, важно было защитить людей, их доходы и занятость. По поручению президента мы приняли целый комплекс мер… За счёт поддержки уровень безработицы снизился и в декабре зафиксирован на историческом минимуме — 3,7%, а в январе текущего года — 3,6%», — отметил премьер-министр.

Также, по его словам, действия кабмина и Центробанка позволили справиться с инфляцией. Ещё прошлой весной на фоне санкций темпы роста потребительских цен в годовом выражении приближались к 18% — впервые за последние 20 лет. Впрочем, по итогам 2022-го показатель снизился до 11,9%, а в настоящий момент составляет меньше 6%, о чём свидетельствуют материалы Минэкономразвития.

Вместе с уменьшением инфляционного давления руководству страны удалось сохранить и устойчивость банковского сектора, подчеркнул Мишустин. Так, за счёт оперативных действий ЦБ была нормализована работа кредитных организаций, валютного и фондового рынков.

«Мы избежали внешней блокировки торговых операций внутри страны. Во многом за счёт ранее выстроенной национальной платёжной и расчётной инфраструктуры. А замещение доллара и евро в нашей внешней торговле позволило расширить операции с дружественными государствами. Оплата товаров, услуг, переводы проходят, как и раньше. Все банковские карты в России, которыми пользовались, работают», — рассказал Мишустин.

Отметим, что за последний год Запад ввёл около 11,5 тыс. различных антироссийских санкций. При этом всего в отношении РФ сегодня действует почти 14,2 тыс. рестрикций — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы вместе взятых. Об этом свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Помимо предпринятых в 2022 году антикризисных мер, ущерб от западных ограничений удалось минимизировать в том числе за счёт ответственной макроэкономической политики последних лет. Об этом ранее в интервью RT рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«У нас была взвешенная политика в области расходов и дефицита бюджета… Также у России низкий госдолг, который на начало текущего года составил 15,1% ВВП. Это наше преимущество… Мы создали и независимую систему финансовых транзакций и функционирования финрынка в целом… Поэтому все решения Запада… абсолютно не повлияли на наши внутренние операции и платежи», — отметил глава Минфина.

Кроме того, по словам Силуанова, ещё в период пандемии власти научились реагировать на ряд вызовов и сейчас уже понимают, как именно нужно действовать в подобные непростые времена. Всё это в конечном итоге положительно отразилось на экономической динамике, считает министр.

«Надеемся, что те меры, которые были приняты в 2022-м и принимаются сейчас, дадут возможность окончательно стабилизировать макроэкономическую и финансовую ситуации в текущем году. Мы видим, что пока всё идёт по плану», — добавил Антон Силуанов.

По его словам, с учётом внешних ограничений и ухода многих западных компаний из России основной акцент теперь нужно делать на импортозамещении и развитии собственных компетенций в промышленности и технологических отраслях. Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Основная сложность сейчас связана с доступом к технологиям. Ранее мы были ориентированы на поставки западного оборудования, но теперь оказались отрезаны от него. Нужно развивать импортозамещение и выходить на восточно-азиатские рынки, чтобы получить недостающие технологии. В перспективе надо развивать и программы образования, обучать кадры, увеличивать вложения в человеческий капитал. Тогда экономика не только будет расти, но и качественно развиваться», — заключил Остапкович.