«Рынок не будет дефицитным»: как обновление списка товаров для параллельного импорта может отразиться на россиянах

Минпромторг России дополнил перечень товаров для параллельного импорта. В список включили ряд иностранных брендов автомобилей, моторных масел, косметики, игрушек, а также бытовой и сельскохозяйственной техники. Как отметили в министерстве, при необходимости власти продолжат добавлять или исключать те или иные позиции. Правительство запустило программу параллельного импорта ещё в мае 2022 года для обеспечения внутреннего рынка определённой продукцией на фоне ухода многих зарубежных компаний из страны. По предварительным данным ФТС, к декабрю в рамках инициативы в Россию было ввезено иностранных товаров более чем на $20 млрд. Аналитики не исключают, что в 2023-м этот показатель может вырасти вдвое.

Министерство промышленности и торговли России обновило список товаров, разрешённых для так называемого параллельного импорта. Соответствующий приказ опубликован в среду, 15 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Перечень был дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например Hasbro, Logitech, Nintendo», — сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Помимо этого, в список были добавлены товары компании IKEA, а также ещё 12 иностранных марок автомобилей. Речь идёт о машинах Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Citroën, Opel, Peugeot, Genesis, Dacia, Isuzu и Hino.

«Стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей промышленных предприятий и конечных потребителей... В дальнейшем мы совместно с другими ведомствами продолжим проводить мониторинг ситуации с импортными поставками. При необходимости будут добавляться или исключаться те или иные позиции», — добавили в министерстве.

Напомним, параллельный импорт подразумевает ввоз в Россию оригинальной иностранной продукции без согласия правообладателей. Ещё в 2012 году в стране запретили использовать этот механизм в связи со вступлением в ВТО. Однако в марте 2022-го правительство решило официально легализовать программу для обеспечения внутреннего рынка востребованными товарами на фоне ухода многих зарубежных брендов и введения Западом торговых ограничений в отношении Москвы.

Сам параллельный импорт заработал в мае, и к декабрю в рамках инициативы в Россию было ввезено 2,4 млн т иностранной продукции на сумму свыше $20 млрд. Это примерно 8% от общего денежного объёма поставленных в страну зарубежных товаров за 2022 год, о чём свидетельствуют материалы Федеральной таможенной службы РФ.

«Параллельный импорт изначально замышлялся как существенная мера поддержки и для бизнеса, и для нашей экономики... Прежде всего (по программе завозят. — RT) автомобили, станки, оборудование, технологические линии. Но есть и товары лёгкой промышленности. Считаем, что это тоже оказывает значительное влияние на стабилизацию цен на нашем рынке», — заявлял в декабре экс-руководитель ФТС Владимир Булавин в интервью телеканалу «Россия 24».

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Запуск программы во многом позволил решить две ключевые задачи: снизить риски для потребителей и снять шок логистики. Об этом RT рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

«За прошедшее время были выстроены каналы поставок и платёжная инфраструктура, обеспечен резерв запчастей. И мы научились сервисному сопровождению. Сегодня товары по параллельному импорту идут в Россию главным образом через Китай, Турцию и Казахстан. Помимо этого, разрабатываются возможности поставок через Индию и ОАЭ», — отметила Лебединская.

При этом участвующий в параллельном импорте бизнес из дружественных стран практически не опасается вторичных санкций со стороны Запада, считают эксперты. По словам старшего управляющего партнёра юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой, поставки товаров небольшими партиями трудно отследить. Поэтому для того, чтобы предотвратить попадание товара на территорию России, правообладателю пришлось бы полностью остановить торговлю со всеми своими партнёрами.

«Пока что для наложения вторичных санкций требуются довольно веские основания. Возможно, этот механизм ужесточится в будущем, но пока возможности для параллельного импорта продолжают оставаться открытыми», — добавила собеседница RT.

По её словам, сегодня у россиян по-прежнему есть возможность купить в магазинах уже знакомую продукцию иностранных брендов. Причём качество этих товаров может быть даже выше, чем раньше.

«Давно уже не секрет, что производители могут делать один и тот же товар, но разного качества для экспорта и для своего рынка. Поэтому, если ввезённая партия изначально предназначалась для внутреннего потребления, не исключено, что она может оказаться лучше, чем та, которую прежде завозили в Россию», — предположила Гусятникова.

Освоение рынка

В 2023 году объём параллельного импорта в Россию, вероятно, будет расти и может вдвое превысить показатели 2022-го. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«В пользу увеличения поставок играет то, что Минпромторг постоянно расширяет ассортимент разрешённой к ввозу продукции. Думаю, ведомство и дальше будет дополнять список таких товаров», — подчеркнул Калинин.

Gettyimages.ru

© Justin Sullivan

В то же время, как отметил специалист, за счёт более длительной логистики у компаний вырастают затраты на доставку товаров по параллельному импорту в Россию. В результате завезённая продукция зачастую обходится рядовым покупателям несколько дороже, чем раньше. В этом смысле российские производители получают конкурентное преимущество, уверен Калинин.

Также по теме Двойной обгон: российские и китайские машины заняли почти 80% авторынка РФ За последний год общая доля российских и китайских легковых машин на рынке новых автомобилей в РФ увеличилась почти втрое и...

По мнению Ольги Лебединской, расширение списка товаров для параллельного импорта позволяет поддерживать ассортимент продукции в магазинах, но при этом не может полностью удовлетворить массовый спрос. На этом фоне, как полагает эксперт, России необходимо и дальше наращивать мощности для импортозамещения.

«Крайне важно, чтобы импортозамещение опиралось на технологическое развитие, а не шло только по пути параллельного импорта. Конечно, самостоятельно производить весь ассортимент продукции мы не в состоянии, но этого и не нужно. А вот научиться создавать, например, уникальную аппаратуру (серверы, сетевое оборудование, системы хранения данных, программно-аппаратные комплексы) можно и нужно. Это касается и других секторов», — подчеркнула Лебединская.

Добавим, что, помимо активизации импортозамещения, с уходом ряда западных компаний свободные ниши на российском рынке начал активнее осваивать бизнес из дружественных стран. Например, в январе 2023-го среди купленных новых автомобилей в РФ 40,6% моделей принадлежали отечественным брендам, а 38,1% — китайским, хотя ещё год назад значения составляли 20,3% и 9,6% соответственно. Такие данные приводятся в исследовании компании «Автостат».