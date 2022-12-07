Впервые в истории: за счёт чего товарооборот России и Китая превысил $172 млрд

За 11 месяцев 2022 года российско-китайский товарооборот вырос почти на треть и впервые в истории превысил $172 млрд. В рамках переориентации экспорта на Восток Москва значительно нарастила поставки энергоресурсов и продовольствия Пекину. В то же время бизнес из КНР подключается к программе параллельного импорта и пытается заменить ушедшие из РФ западные бренды. На этом фоне почти половина взаимной торговли уже осуществляется в рублях и юанях. Более того, в настоящий момент Россия и Китай работают над созданием системы расчётов без использования SWIFT.

С января по ноябрь 2022 года товарооборот России и Китая вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и составил почти $172,4 млрд. Достигнутое значение превысило показатель за весь прошлый год и стало максимальным за всю историю торговых отношений двух стран. Такие данные в среду, 7 декабря, представило Главное таможенное управление КНР.

Согласно подсчётам ведомства, за 11 месяцев текущего года экспорт китайской продукции в Россию увеличился на 13,4% — до $67,3 млрд. Москва тем временем нарастила поставки товаров Пекину на 47,5% — до $105,1 млрд.

«Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, российско-китайский товарооборот демонстрирует двузначные темпы роста… В перспективе, как и договаривались лидеры двух стран, достигнем $200 млрд и более», — заявил 5 декабря председатель кабмина РФ Михаил Мишустин на встрече по видеосвязи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Глава китайского правительства также отметил устойчивый рост взаимного товарооборота. При этом, по его словам, определяющую роль в увеличении показателей играет торговля сельхозпродукцией и энергоносителями.

«Нам удалось обеспечить бесперебойность производственно-поставочных цепочек. Наша торговля в сфере энергетики устойчиво развивается и играет роль краеугольного камня двустороннего сотрудничества», — подчеркнул Ли Кэцян.

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Как рассказала RT руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, Россия значительно увеличила поставки энергоресурсов Китаю в рамках переориентации экспорта на Восток. Причём стоимость сырья в текущем году заметно выросла, что также отразилось на высоких денежных показателях российского экспорта в КНР, добавила эксперт.

Помимо углеводородов и продовольствия, Пекин закупает у Москвы металлы и древесину. Россия, в свою очередь, импортирует из Китая смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры, отметила Ольга Беленькая.

Более того, по её словам, в 2022 году китайский бизнес стал активно занимать свободные ниши на российском рынке после того, как ряд западных конкурентов решили уйти из РФ. В первую очередь речь идёт о производителях автомобилей и электроники.

«Мы видим, что произошёл всплеск поставок китайского автопрома в Россию. За десять месяцев текущего года ввоз автомобилей из КНР увеличился на 31%, а импорт грузовиков вырос примерно в 3,5 раза. Также происходит передел рынка смартфонов в пользу китайских производителей — компания Realme за девять месяцев нарастила поставки на 67%, в то время как доля iPhone сократилась примерно в два раза», — отметила собеседница RT.

В то же время, как рассказала аналитик, ряд китайских компаний задействуют механизмы параллельного импорта, опасаясь вторичных санкций Запада. Подобную практику, например, использует производитель смартфонов Huawei, добавила Ольга Беленькая.

Напомним, параллельный импорт подразумевает ввоз в Россию оригинальной иностранной продукции без согласия правообладателей. Соответствующую инициативу правительство одобрило ещё в марте для обеспечения внутреннего рынка востребованными товарами на фоне ухода многих зарубежных брендов и торговых ограничений Запада в отношении Москвы.

Сам параллельный импорт заработал в мае, и за полгода по этой программе в Россию было ввезено 2 млн т зарубежной продукции почти на $17 млрд. Об этом свидетельствуют последние подсчёты Федеральной таможенной службы РФ.

«Конечно, участие такого партнёра, как КНР, в программе параллельного импорта значительно упрощает сложности, возникшие у отечественных производителей и ретейла после ухода западных компаний. На этом фоне постепенно перечень товаров из КНР будет расти, как и объёмы поставок. По итогам нынешнего года товарооборот между странами может превысить $180 млрд», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Ранее похожий прогноз озвучил и глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, Китай является главным торговым партнёром России, а в условиях мирового энергетического кризиса экономические взаимоотношения двух стран представляют собой «полюс стабильности и роста».

«При сохранении темпов по итогам этого года товарооборот может достигнуть рекордной отметки в $180—190 млрд. Можно ожидать, что поставленная задача по достижению $200 млрд товарооборота будет выполнена даже раньше намеченного срока — 2024 года», — заявил Сечин на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме 29 ноября.

РИА Новости

© Игорь Зарембо

По словам Михаила Мишустина, важное значение для развития торгово-экономических отношений России и Китая играет стабильная работа транспортных артерий. Впрочем, на этом направлении пока ещё ощущается влияние принятых во время пандемии ограничений, отметил премьер.

«Необходимо продолжать совместные усилия по восстановлению грузопотоков и созданию новых логистических цепочек. Большое значение имеет ввод в эксплуатацию в текущем году двух новых трансграничных мостовых переходов через реку Амур — автомобильного и железнодорожного. Эти масштабные проекты позволят увеличить экспортно-импортные поставки товаров, что особенно важно в условиях сложной ситуации в мировой экономике», — заявил Мишустин.

Валютная перестановка

Примечательно, что в настоящий момент почти половина российско-китайской торговли осуществляется в национальных валютах. По мнению Михаила Мишустина, именно такие расчёты должны доминировать, что соответствует логике суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира.

По данным Центробанка, на фоне беспрецедентных санкций Запада за первые девять месяцев 2022 года доля доллара в сделках на российском рынке снизилась с 52 до 34%, а евро — с 35 до 19%. При этом переориентация торговых потоков на азиатское направление и изменение валюты расчётов по уже существующим контрактам с компаниями из Китая и других стран привели к заметному увеличению доли операций в юанях — с 0,4 до 14%, а также в рублях — с 12,3 до 32,4%.

«Китай — это огромный рынок сбыта для наших товаров, учитывая масштабы и потребности экономики, обширные общие границы. Это страна, в торговле с которой наш экспорт и импорт несравнимо больше, чем с другими развивающимися государствами. Соответственно, шире и возможности применения национальных валют во взаимной торговле», — рассказал RT главный аналитик компании «Телетрейд» Марк Гойхман.

Как ранее отмечал российский вице-премьер Александр Новак, на сегодняшний день Москва и Китай уже переходят на расчёты в нацвалютах при оплате газа. Помимо этого, на рубли и юани активно переводятся контракты на поставки нефти, нефтепродуктов и угля, добавил зампред кабмина.

«Такая работа позволяет предотвратить риски и способствовать трансформации рубля и юаня в статус мировых резервных валют. В этой связи Центробанк России и Банк Китая работают над возможностью открытия счетов российских компаний в Китае, китайских — в России, созданием системы расчётов без использования SWIFT», — цитирует ТАСС Новака.