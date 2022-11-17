Токсичные бумаги: почему Китай сократил вложения в госдолг США до минимума за 12 лет

Пекин сократил вложения в госдолг Соединённых Штатов до минимума с июня 2010 года. КНР начала уменьшать инвестиции в казначейские ценные бумаги США ещё несколько лет назад на фоне роста экономической напряжённости со Штатами. Сейчас азиатская республика пошла на подобные шаги в связи с ужесточением монетарной политики Вашингтона, уверены аналитики. Помимо этого, как полагают эксперты, Китай также стремится обезопасить собственные средства после того, как США заблокировали часть российских резервов. По прогнозам специалистов, КНР продолжит выводить деньги из американских долговых бумаг и будет наращивать инвестиционное сотрудничество с другими странами, включая Россию.

Китай уменьшил вложения в государственные облигации США (трежерис) до рекордно низкой отметки за последние 12 лет, свидетельствуют данные американского Министерства финансов.

По данным отчёта ведомства, в сентябре 2022 года объём китайских инвестиций в госдолг Соединённых Штатов сократился на $38,2 млрд — до $933,6 млрд. Показатель упал до минимального значения с июня 2010-го.

Трежерис Минфина США — это долговые обязательства, гарантом которых выступает американское правительство. Государства покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг экономике Соединённых Штатов.

Сегодня, помимо Китая, основными кредиторами Штатов являются Япония (страна держит в трежерис $1,12 трлн), Великобритания ($663 млрд), Бельгия ($325 млрд), Каймановы острова ($301,4 млрд), Люксембург ($298,6 млрд), Швейцария ($278 млрд) и Ирландия ($265 млрд).

«Вложения в трежерис ранее были выгодным способом инвестиций золотовалютных резервов стран, которые накапливают большинство правительств на случай каких-либо шоков политического или экономического характера», — рассказал RT руководитель дирекции по работе с акциями УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин.

Впрочем, изменение курса кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США привело к тому, что ранее купленные инвесторами трежерис стали приносить им более низкий доход. Такое мнение в разговоре с RT выразил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

В ноябре ФРС США увеличила процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 3,75—4% годовых — до максимального с января 2008 года уровня.

«К середине 2023 года ставка может подняться к 5%. При росте этой величины доходность новых госбумаг тоже повышается. В результате держателям актива становится интереснее продавать более ранние выпуски и приобретать на часть полученных средств новые облигации с повышенными ставками», — объяснил Свирин.

При этом Китай сейчас в большей степени заинтересован в возвращении средств на свой баланс, чем во вложениях в западные рынки, добавил аналитик. В частности, свободные деньги Пекин сможет направить в новые технологии, промышленность, национальные проекты, что должно позволить улучшить экономические показатели страны, уверен аналитик.

В октябре Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону понижения прогноз по росту ВВП Китая в 2022 и 2023 годах — до 3,2 и 4,4% соответственно. По словам экспертов фонда, подобная динамика стала следствием усиления коронавирусных ограничений в республике.

Смена приоритета

Отметим, что азиатская республика начала постепенно сокращать инвестиции в казначейские облигации США ещё в 2019 году. Тогда на фоне торгового противостояния Вашингтон и Пекин обменивались санкционными ударами, пытаясь снизить долю друг друга в объёме мировой экономики.

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«Ранее администрация Дональда Трампа не раз угрожала правительству Китая, что в качестве санкции может заморозить их активы, вложенные в американские ценные бумаги. Текущие действия Пекина показывают, что китайские власти вполне осознают возможность напряжённых отношений с США и готовятся к такому повороту событий, снижая зависимость от американского госдолга», — отметил в беседе с RT основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Дополнительным сигналом для распродажи американских госбумаг Китаем стали и антироссийские санкции Запада, уверены эксперты. Напомним, с конца февраля 2022 года США вместе с Европейским союзом и рядом других стран продолжают вводить против Москвы всё новые ограничения.

Согласно глобальной базе данных по отслеживанию санкций Castellum.AI всего в отношении РФ введено уже больше 12,8 тыс. рестрикций (около 10,2 тыс. из них — с 22 февраля). Ограничения, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Помимо этого, Запад заморозил почти половину золотовалютных резервов (ЗВР) страны — $300 млрд.

«Подобный прецедент послужил поводом для Китая задуматься о безопасности своих резервов, поэтому не исключено, что сокращение на теме геополитической напряжённости будет носить долгосрочный характер. На фоне опасений заморозки Китай может начать инвестировать в реальные активы, например сырьё, и усиливать сотрудничество с другими иностранными партнёрами», — подчеркнул Эдуард Харин.

По данным государственной статистики КНР, за восемь месяцев 2022 года финансовые вложения Китая в Россию достигли $450 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 150%. При этом стороны планируют и дальше развивать сотрудничество за счёт реализации новых совместных инициатив в сфере инвестиций, заявили в Минэкономразвития РФ.

«Включение данных проектов позволит увеличить существующий портфель на $1,3 млрд», — добавил заместитель главы ведомства Владимир Ильичёв.

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Пекин стремительно наращивает сотрудничество с Москвой в энергетической, агропромышленной, текстильной сферах, а также в области высоких технологий, отмечают эксперты. Так, с начала текущего года товарооборот двух стран увеличился на треть и впервые в истории приблизился к $154 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

По оценкам ведомства, с января по октябрь экспорт китайской продукции в Россию увеличился на 12,8% — до $59,6 млрд. Москва тем временем нарастила поставки товаров Пекину на 49,9% — до $94,34 млрд. В будущем торговое взаимодействие двух стран лишь продолжит укрепляться, не исключают аналитики.

«В частности, речь идёт о развитии двусторонней торговли с РФ и вложениях в российскую промышленность. В целом Китай пытается наращивать своё влияние за счёт углубления экономического взаимодействия, поэтому он будет активно инвестировать также в африканские, латиноамериканские и другие азиатские страны», — отметил Георгий Свирин.