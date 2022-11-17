Токсичные бумаги: почему Китай сократил вложения в госдолг США до минимума за 12 лет
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Китай уменьшил вложения в государственные облигации США (трежерис) до рекордно низкой отметки за последние 12 лет, свидетельствуют данные американского Министерства финансов.
По данным отчёта ведомства, в сентябре 2022 года объём китайских инвестиций в госдолг Соединённых Штатов сократился на $38,2 млрд — до $933,6 млрд. Показатель упал до минимального значения с июня 2010-го.
Трежерис Минфина США — это долговые обязательства, гарантом которых выступает американское правительство. Государства покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг экономике Соединённых Штатов.
Сегодня, помимо Китая, основными кредиторами Штатов являются Япония (страна держит в трежерис $1,12 трлн), Великобритания ($663 млрд), Бельгия ($325 млрд), Каймановы острова ($301,4 млрд), Люксембург ($298,6 млрд), Швейцария ($278 млрд) и Ирландия ($265 млрд).
«Вложения в трежерис ранее были выгодным способом инвестиций золотовалютных резервов стран, которые накапливают большинство правительств на случай каких-либо шоков политического или экономического характера», — рассказал RT руководитель дирекции по работе с акциями УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин.
Впрочем, изменение курса кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США привело к тому, что ранее купленные инвесторами трежерис стали приносить им более низкий доход. Такое мнение в разговоре с RT выразил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.
В ноябре ФРС США увеличила процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 3,75—4% годовых — до максимального с января 2008 года уровня.
«К середине 2023 года ставка может подняться к 5%. При росте этой величины доходность новых госбумаг тоже повышается. В результате держателям актива становится интереснее продавать более ранние выпуски и приобретать на часть полученных средств новые облигации с повышенными ставками», — объяснил Свирин.
При этом Китай сейчас в большей степени заинтересован в возвращении средств на свой баланс, чем во вложениях в западные рынки, добавил аналитик. В частности, свободные деньги Пекин сможет направить в новые технологии, промышленность, национальные проекты, что должно позволить улучшить экономические показатели страны, уверен аналитик.
В октябре Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону понижения прогноз по росту ВВП Китая в 2022 и 2023 годах — до 3,2 и 4,4% соответственно. По словам экспертов фонда, подобная динамика стала следствием усиления коронавирусных ограничений в республике.
Смена приоритета
Отметим, что азиатская республика начала постепенно сокращать инвестиции в казначейские облигации США ещё в 2019 году. Тогда на фоне торгового противостояния Вашингтон и Пекин обменивались санкционными ударами, пытаясь снизить долю друг друга в объёме мировой экономики.
«Ранее администрация Дональда Трампа не раз угрожала правительству Китая, что в качестве санкции может заморозить их активы, вложенные в американские ценные бумаги. Текущие действия Пекина показывают, что китайские власти вполне осознают возможность напряжённых отношений с США и готовятся к такому повороту событий, снижая зависимость от американского госдолга», — отметил в беседе с RT основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.
Дополнительным сигналом для распродажи американских госбумаг Китаем стали и антироссийские санкции Запада, уверены эксперты. Напомним, с конца февраля 2022 года США вместе с Европейским союзом и рядом других стран продолжают вводить против Москвы всё новые ограничения.
Согласно глобальной базе данных по отслеживанию санкций Castellum.AI всего в отношении РФ введено уже больше 12,8 тыс. рестрикций (около 10,2 тыс. из них — с 22 февраля). Ограничения, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Помимо этого, Запад заморозил почти половину золотовалютных резервов (ЗВР) страны — $300 млрд.
«Подобный прецедент послужил поводом для Китая задуматься о безопасности своих резервов, поэтому не исключено, что сокращение на теме геополитической напряжённости будет носить долгосрочный характер. На фоне опасений заморозки Китай может начать инвестировать в реальные активы, например сырьё, и усиливать сотрудничество с другими иностранными партнёрами», — подчеркнул Эдуард Харин.
По данным государственной статистики КНР, за восемь месяцев 2022 года финансовые вложения Китая в Россию достигли $450 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 150%. При этом стороны планируют и дальше развивать сотрудничество за счёт реализации новых совместных инициатив в сфере инвестиций, заявили в Минэкономразвития РФ.
«Включение данных проектов позволит увеличить существующий портфель на $1,3 млрд», — добавил заместитель главы ведомства Владимир Ильичёв.
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Пекин стремительно наращивает сотрудничество с Москвой в энергетической, агропромышленной, текстильной сферах, а также в области высоких технологий, отмечают эксперты. Так, с начала текущего года товарооборот двух стран увеличился на треть и впервые в истории приблизился к $154 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
По оценкам ведомства, с января по октябрь экспорт китайской продукции в Россию увеличился на 12,8% — до $59,6 млрд. Москва тем временем нарастила поставки товаров Пекину на 49,9% — до $94,34 млрд. В будущем торговое взаимодействие двух стран лишь продолжит укрепляться, не исключают аналитики.
«В частности, речь идёт о развитии двусторонней торговли с РФ и вложениях в российскую промышленность. В целом Китай пытается наращивать своё влияние за счёт углубления экономического взаимодействия, поэтому он будет активно инвестировать также в африканские, латиноамериканские и другие азиатские страны», — отметил Георгий Свирин.