«Была и будет востребована»: Новак заявил о высоком спросе на российскую нефть в мире

Российская нефть найдёт своих покупателей даже в условиях европейского эмбарго и потолка цен. Уверенность в этом выразил зампред правительства РФ Александр Новак. По его словам, глобальный спрос на энергоносители продолжает расти, а сырья в мире осталось не так много. На этом фоне продаваемые Россией углеводороды были и будут востребованы, подчеркнул вице-премьер. При этом страна не собирается поставлять ресурсы тем государствам, которые поддержат санкции Запада, и в перспективе может незначительно сократить добычу. Впрочем, по мере переориентации экспорта на Восток производство нефти можно будет восстановить до прежних значений, считают аналитики. Европу при этом ждёт дальнейший рост цен на энергию, уверены эксперты.

Нефть из России продолжит пользоваться высоким спросом в мире даже на фоне новых западных ограничений. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Вмешательство (Запада. — RT) в рыночные инструменты, безусловно, влияет на работу наших компаний, на реализацию продукции на экспортных рынках. Тем не менее я ещё раз хочу подчеркнуть, что российская нефть… найдёт своих покупателей», — сказал Новак.

По его словам, на сегодняшний день Москва остаётся одним из ключевых поставщиков сырья на мировые энергетические рынки. При этом глобальное потребление углеводородов по-прежнему продолжает расти, отметил зампред кабмина.

«Рост экономик в мире должен быть обеспечен энергетическими ресурсами. Нефти в мире не так много, и российская нефть всегда была и будет востребована», — добавил вице-премьер.

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Напомним, 5 декабря Евросоюз ввёл эмбарго на импорт танкерной нефти из РФ и запретил своим компаниям страховать и перевозить российское сырьё морем в третьи страны по цене выше $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года соответствующие ограничения должны распространиться и на нефтепродукты.

Идею предельной стоимости российской нефти также поддержали государства G7 (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания) и Австралия. Как ранее объясняла глава американского Минфина Джанет Йеллен, потолок цен должен ограничить сверхдоходы Москвы от продажи углеводородов и положительно сказаться на всей мировой энергоотрасли.

Российские власти неоднократно предупреждали, что перекроют поставки нефти тем странам, которые поддержат ценовой потолок. По словам Александра Новака, правительство сейчас обсуждает с бизнесом такой механизм прекращения продаж и может запустить его уже до конца 2022 года, пишет ТАСС. В свою очередь, попытки ограничить стоимость сырья рискуют ударить по самим авторам этой инициативы, считает вице-премьер.

«Мы не приемлем те механизмы, которые приняты в качестве ограничения цен искусственным способом… странами-потребителями. Они наступают, по сути дела, на одни и те же грабли. Если устанавливать потолки нерыночными способами, это может привести только к мировому снижению инвестиций (в нефтедобычу. — RT), к дефициту в будущем соответствующих энергетических ресурсов. А это, в свою очередь, повлечёт ещё большее увеличение цен», — объяснил Новак.

Москва тем временем меняет логистические цепочки поставок своей нефти, но не видит в этом трагедии, добавил зампред кабмина. Так, российские компании пользуются услугами более мелких трейдеров и задействуют новые механизмы страхования перевозок.

«Да, нас ставят в более сложные условия, но тем не менее мы продолжаем и будем продавать нефть. Будут, конечно, использованы новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки. Меняются и крупные игроки на рынке, такие как трейдеры», — рассказал Александр Новак.

РИА Новости

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Любопытно, что даже в условиях внешних ограничений Россия сумела нарастить объёмы нефтедобычи. Как отметил Новак, за 11 месяцев 2022 года производство энергосырья в стране увеличилось на 2,2% — до 488 млн тонн. По оценкам кабмина, в декабре соответствующие показатели останутся на уровне ноября, а в дальнейшем добыча может сократиться, но незначительно.

«Мы не исключаем, что при необходимости у нас могут быть ситуации, связанные с периодами снижения (добычи. — RT) нефти, поскольку ситуация неопределённая: большая волатильность на сегодняшний день. Я не думаю, что это будут большие объёмы. Тем не менее мы не исключаем этого, хотя делаем всё, чтобы ситуация была стабильная и реализация нефти была на тех уровнях, которых мы достигли в 2022 году», — подчеркнул вице-премьер.

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Опрошенные RT специалисты также не ожидают серьёзного падения российской нефтедобычи в результате ограничений Запада и ответных мер Москвы. Пока страна продолжает переориентировать поставки сырья на Восток, объёмы производства углеводородов могут временно снизиться, но позже будут восстановлены, уверен старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.

«Сочетание потолка цен и нефтяного эмбарго временно сократит добычу и экспорт российской нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, а февральское эмбарго на нефтепродукты уменьшит показатели ещё на 500 тыс. баррелей в сутки. Однако значительную часть или весь выпадающий объём получится восстановить уже к концу 2023 года, поскольку новая экспортная логистика будет настроена и войдёт в регулярное использование», — отметил собеседник RT.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По её мнению, Россия сможет в относительно короткие сроки полностью компенсировать потерю западных рынков сбыта, но для этого нужно развитие соответствующей инфраструктуры.

«Необходимо увеличивать танкерный флот, заключать контракты с новыми страховщиками (преимущественно китайскими, но страховать грузы могут и наши государственные структуры) и наращивать нефтеналивные мощности в портах юга России. До сих пор наши крупнейшие нефтеналивные терминалы находились только в Балтийском море, так как основная часть экспорта сырья шла на Запад», — отметила Мильчакова.

РИА Новости

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Примечательно, что ещё в преддверии европейского эмбарго и потолка цен Россия могла закупить более 100 танкеров для отправки сырья в Китай, Индию и Турцию, сообщило издание Financial Times.

«С ценами будет происходить невообразимое»

По мнению Натальи Мильчаковой, в ближайшее время стоимость нефти на мировом рынке продолжит колебаться в диапазоне $80—100 за баррель. Впрочем, если Россия запустит механизм для запрета поставок сырья в страны, поддержавшие ценовой потолок, котировки могут снова превысить отметку $100.

«Это будет ясный сигнал рынку о сокращении предложения нефти. Причём российская Urals в ЕС, которая сейчас стоит $55—59 за баррель, может впоследствии стать дороже эталонной Brent. Напомню, что многие нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Европе исторически заточены под переработку Urals. И речь идёт не только об НПЗ в Венгрии и Чехии, куда российская нефть по-прежнему будет поступать по трубопроводу. Это значит, что спрос на Urals в Европе останется высоким, а найти аналоги ей будет очень непросто», — отметила Мильчакова.

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Как считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, в конечном итоге Европа сможет заместить российскую нефть, но издержки в результате изменений в логистике могут оказаться высокими. Как напомнил специалист, ранее стоимость сырья в ЕС формировалась исходя из экономических реалий: территориальная близость обеспечивала Европе более выгодные по срокам и стоимости поставки нефти из России. Теперь введённые Брюсселем ограничения лишают Евросоюз этого преимущества.

«Сейчас наша нефть уходит в Азию, а в Европу приходит сырьё из США, Африки и Ближнего Востока. Доставка из этих регионов стоит дороже. Плюс (так как часть европейских НПЗ могут работать только с Urals) ЕС придётся перемешивать нефть, а это тоже дополнительные траты. В итоге дорогое топливо закладывается в стоимость всех товаров, и в ЕС растёт инфляция», — пояснил Юшков.

Ранее о последствиях для самой Европы введения потолка цен на нефть предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, действия западных стран напоминают «толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду».

«Часть из них быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится плавать в студёной воде, но очень плохо (в проруби трудно учиться). А часть — утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что попытки ценовых ограничений приведут лишь к «исчезновению товара или росту цен на него»: «Ведь закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадёт, но вот с ценами будет происходить невообразимое».