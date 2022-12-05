В неравных условиях: какие проблемы испытывает экономика Европы из-за политики США

Соединённые Штаты и Европа нуждаются в синхронизации энергетической политики. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, недавно посетивший США. По его словам, Брюссель и Вашингтон находятся в неравных конкурентных условиях из-за того, что европейцы покупают газ по цене в шесть раз дороже, чем американцы. Помимо чрезмерно высокой стоимости энергоносителей, недовольство Франции и остальной части ЕС вызывает подписанный в августе Джо Байденом Закон о снижении инфляции, который создаёт риск промышленной деградации Европы. По мнению экспертов, если Брюссель не сможет добиться смягчения этого документа, автомобилестроение и ряд других отраслей ЕС окажутся в глубоком кризисе.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS News посетовал на рассинхронизацию отношений между Европой и США в сфере энергетики.

Французский лидер напомнил, что ЕС импортирует энергоносители, а Соединённые Штаты являются их производителем. В настоящее время, по словам Макрона, Европа и США находятся в неравных конкурентных условиях. Как утверждает Макрон, европейцы покупают газ по цене в шесть раз дороже, чем американцы.

«Думаю, что эта администрация и президент Байден лично очень привязаны к Европе. Но в ситуации, сложившейся на сегодняшний день, действительно присутствует некая рассогласованность. Из-за чего? Энергетика. Европа покупает газ и нефть. США производят. И в данной ситуации наши промышленные отрасли и наши домохозяйства закупают (энергоресурсы. — RT) по иным расценкам. Таким образом, имеется большой разрыв, который сказывается на покупательской способности и конкурентоспособности наших обществ», — сказал Макрон.

Президент Франции заявил, что утрата конкурентоспособности Европы может привести к гибели её промышленности. Такой исход, как считает Макрон, «будет не в интересах администрации США и даже не в интересах американского общества».

Интервью французского лидера было опубликовано после завершения его визита в США, который проходил с 29 ноября по 3 декабря. В рамках этой поездки Макрон провёл встречу с американским президентом Джо Байденом и другими представителями руководства Соединённых Штатов.

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В ходе визита за океан Макрона открыто критиковал принятый главой Белого дома Закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA. — RT) и заявил о риске раскола Запада из-за него. В то же время в интервью CBS News президент Франции выразил надежду на то, что разногласия с Вашингтоном будут улажены.

До старта американского турне агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник сообщало, что одной из задач Макрона на переговорах с Байденом станет достижение договорённостей об исключениях для европейского бизнеса в рамках IRA.

В комментарии RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров предположил, что по итогам визита за океан Макрону так и не удалось достичь конкретных договорённостей с руководством США.

«Если исходить из официальной информации, то говорить о каком-либо компромиссе не приходится. Макрон много говорил о том, что продажа американского газа Европе по завышенным ценам — это неправильно, не по-союзнически, но он явно не добился решений по пересмотру экономических планов США», — рассуждает Фёдоров.

Недобросовестная конкуренция

Напомним, в Европе крайне негативно относятся к ряду положений Закона об ограничении инфляции. Документ, подписанный Байденом в августе текущего года, предусматривает комплекс мер, направленных на борьбу с рекордной за минувшие 40 лет инфляцией.

В числе решений, которые беспокоят европейцев, так называемые зелёные субсидии — инвестиционный план на сумму около $369 млрд на поддержку промышленности, которая считается в США экологически чистой. Также закон предусматривает льготы на приобретение новых или подержанных электромобилей.

Добыча газа в Пенсильвании

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© Robert Nickelsberg

Как считают в ЕС, из-за такого протекционизма Вашингтона европейские автопроизводители и поставщики комплектующих не смогут конкурировать с американскими компаниями и утратят инвестиционную привлекательность.

На днях об опасности ухода из ЕС компаний с энергоёмким производством в интервью медиагруппе Funke рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Чиновник сообщил, что тысячи компаний в Европе опасаются за свою конкурентоспособность.

По мнению Бретона, промышленные предприятия могут перебазироваться из ЕС в Соединённые Штаты и Китай. Как подчеркнул еврокомиссар, Вашингтон должен пойти на компромисс с Брюсселем по Закону о снижении инфляции.

В Брюсселе называют IRA проявлением недобросовестной конкуренции и грозят ответными мерами, если он вступит в силу в нынешнем виде. В частности, такое заявление 4 декабря сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Колледже Европы в Брюгге. Она подчеркнула, что Закон о снижении инфляции создаёт риск начала торговой войны между ЕС и США.

«Разумеется, Европа всегда будет делать то, что правильно для Европы. Так что ответ ЕС на Закон о сокращении инфляции действительно будет адекватным и выверенным. Но означает ли это, что мы вступим в затратную торговую войну с Соединёнными Штатами в разгар войны настоящей?» — сказала фон дер Ляйен.

Как отметила глава Еврокомиссии, сценарий торговой войны не отвечает интересам Брюсселя и Вашингтона. Фон дер Ляйен призвала Вашингтон учитывать озабоченности ЕС и взаимодействовать в сфере обеспечения критически важными ресурсами.

В конце ноября вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что Евросоюз должен решительно ответить на реализацию IRA. По мнению политика, действия США противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Чиновник заверил, что правительство ФРГ не допустит разрушения промышленности страны.

Танкер с СПГ в порту Гамбурга

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© Christian Charisius/dpa

По данным источников американского издания Politico, чтобы не допустить деградации промышленности из-за политики США, Брюссель может создать фонд поддержки местных производителей, о котором уже говорила фон дер Ляйен.

Как полагают журналисты, ЕС и США вряд ли достигнут компромисса по ситуации вокруг IRA. При этом Европа стремится избежать торговой войны с Вашингтоном и, скорее всего, будет соревноваться с американскими властями по размеру субсидий для зелёных отраслей экономики.

«Сотрясения воздуха»

Как считает Сергей Фёдоров, при реализации IRA главный удар придётся по автомобильной промышленности Франции и Германии. В октябре в интервью газете Les Echos Макрон признал, что европейская индустрия производства электрокаров переживает не лучшие времена из-за конкуренции с Китаем и протекционизма США.

Как подчеркнул французский лидер, ЕС необходимо приложить усилия для максимально возможной локализации выпуска комплектующих для электромобилей, а также добиться снижения стоимости электроэнергии. Макрон сообщил, что некоторые проекты в этой области уже реализуются. В частности, Франция и Германия планируют скорый запуск производства аккумуляторных батарей из лития.

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Тем не менее эксперты не ожидают положительных перемен для европейского автомобилестроения и других отраслей промышленности из-за неспособности ЕС субсидировать промышленность в тех же масштабах, что США.

«Европейцы понимают, что из-за роста цен на энергоносители и Закона о снижении инфляции их электромобили и другая промышленная продукция будут стоить значительно дороже американской. Конечно, они могут пойти по пути субсидирования, но вряд ли будут в состоянии вложить столько денег, сколько могут вложить американцы», — рассуждает Фёдоров.

Как полагают в Москве, в условиях энергетического кризиса Соединённые Штаты проводят эгоцентричную политику и стремятся наживаться на проблемах европейских союзников. 1 декабря на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что из-за действий Вашингтона Европе угрожает деиндустриализация.

«Соединённые Штаты сейчас живут за счёт Европы и будут наживаться на экономическом кризисе и энергокризисе, в который попала Европа. Будут продавать Европе газ раза в четыре дороже, чем Европа покупала российский газ, и будут продвигать свои законы по борьбе с инфляцией, выделяя сотни миллиардов долларов субсидий для своей промышленности, чтобы переманить инвесторов из той же Европы, и в итоге Европа придёт к деиндустриализации», — сказал Лавров.

Как отметил в беседе с RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, Соединённые Штаты всегда пользовались трудностями других стран, в том числе союзников, ради извлечения собственной выгоды. По прогнозу эксперта, европейцам не избежать тяжёлого экономического кризиса из-за сверхдорогих энергоресурсов и деиндустриализации.