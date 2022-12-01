Макрон увидел риск раскола Запада из-за закона США о борьбе с инфляцией
- AFP
- © Geoffroy VAN DER HASSELT
«Меры последних нескольких месяцев, в частности IRA (The Inflation Reduction Act. — RT), — это меры, которые расколют Запад...> Нам необходимо координировать и повторно синхронизировать наши политические программы», — цитирует Макрона РБК.
Выступая в библиотеке конгресса, Макрон назвал закон «сверхагрессивным» по отношению к бизнесу Франции.
По его оценкам, инициатива Вашингтона «убьёт много рабочих мест».
«Возможно, вы решите свою проблему, но вы усугубите мою», — подчеркнул французский президент.
Как сообщил ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, Европейский союз будет вынужден принять меры в ответ на закон США о снижении инфляции.
Главы Минэкономики Франции и ФРГ Брюно Ле Мэр и Роберт Хабек заявили о договорённости между странами защитить европейскую промышленность от влияния закона США, который нарушает правила конкуренции.