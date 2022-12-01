Макрон увидел риск раскола Запада из-за закона США о борьбе с инфляцией

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Закон об инфляции и климате, принятый в США и предусматривающий субсидии для американских компаний, негативно повлияет на отношения между странами Запада и может фрагментировать его, считает французский президент Эммануэль Макрон. Об этом пишет газета Financial Times.
Макрон увидел риск раскола Запада из-за закона США о борьбе с инфляцией
  • AFP
  • © Geoffroy VAN DER HASSELT

«Меры последних нескольких месяцев, в частности IRA (The Inflation Reduction Act. — RT), — это меры, которые расколют Запад...> Нам необходимо координировать и повторно синхронизировать наши политические программы», — цитирует Макрона РБК.

Выступая в библиотеке конгресса, Макрон назвал закон «сверхагрессивным» по отношению к бизнесу Франции.

По его оценкам, инициатива Вашингтона «убьёт много рабочих мест».

«Возможно, вы решите свою проблему, но вы усугубите мою», — подчеркнул французский президент.

Как сообщил ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, Европейский союз будет вынужден принять меры в ответ на закон США о снижении инфляции.

Главы Минэкономики Франции и ФРГ Брюно Ле Мэр и Роберт Хабек заявили о договорённости между странами защитить европейскую промышленность от влияния закона США, который нарушает правила конкуренции.

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