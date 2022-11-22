Франция и ФРГ призвали защитить промышленность Европы от закона США о снижении инфляции

Главы Минэкономики Франции и ФРГ Брюно Ле Мэр и Роберт Хабек заявили о договорённости между странами защитить европейскую промышленность от влияния закона США, который нарушает правила конкуренции.

«Представители Евросоюза посетят 5 декабря Вашингтон, чтобы выразить озабоченность европейцев в связи с американским законом о снижении инфляции. Европейцы должны дать совместный ответ на этот закон», — цитирует французского министра ТАСС.

По его словам, Евросоюзу не стоит отказываться от мер по защите европейской промышленности.

Хабек добавил, что закон США противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

Ранее французский президент Эммануэль Макрон раскритиковал принятый администрацией Джо Байдена закон, назвав его недружественным и не соответствующим нормам ВТО.

Как сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, Европейский союз будет вынужден принять меры в ответ на закон.

Документ, в частности, предусматривает налоговые льготы, стимулирующие покупку только тех электромобилей, которые были собраны в США и которые содержат аккумуляторы, собранные с использованием американских компонентов.