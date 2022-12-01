Легитимизация санкций: зачем в Еврокомиссии предложили создать структуру для управления активами России

ЕС создаст специальную структуру для управления замороженными российскими активами. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её оценке, в ЕС заморожено €300 млрд Банка России и €19 млрд российских олигархов. Глава ЕК заявила, что новая структура займётся инвестированием замороженных российских активов, а прибыль от этих инвестиций будет использоваться для помощи Украине. Эксперты отмечают, что такие действия противоречат нормам международного права, а эти средства власти ЕС использует для ликвидации последствий собственной некомпетентности.

Еврокомиссия предложила создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами и использовать их для выплат Украине. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, Россия и российские олигархи должны «компенсировать Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление страны». Фон дер Ляйен утверждает, что ущерб оценивается в €600 млн.

«У нас есть способ заставить Россию заплатить. Мы заблокировали резервы Центрального банка России на €300 млрд и заморозили средства российских олигархов в размере €19 млрд. В краткосрочной перспективе вместе с нашими партнёрами мы могли бы создать структуру для управления этими средствами и их инвестирования. Полученная прибыль пойдёт на нужды Украины», — говорится в заявлении главы ЕК, опубликованном на официальном сайте комиссии.

На заявление Урсулы фон дер Ляйен отреагировали в МИД России. Замглавы ведомства Александр Грушко заявил, что ЕК изыскивает пути, чтобы тем или иным способом украсть российские активы.

«Вся эта лихорадочная деятельность ЕК направлена на то, чтобы не мытьём, так катаньем изыскать пути «легитимизации» незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам», — сказал замминистра.

В свою очередь, официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва примет ответные меры в случае изъятия российских активов в Евросоюзе.

«Мы в очередной раз предупреждаем, что если дело дойдёт до реальной конфискации собственности российских граждан, предприятий, государственных резервов нашей страны, то с российской стороны неминуемо последуют адекватные меры», — сказала дипломат на брифинге.

Захарова добавила, что ответственность за последствия этих мер, «в том числе для интересов европейского бизнеса, будет лежать исключительно на Брюсселе».

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT отметил, что Еврокомиссия таким образом хочет фактически легализовать грабёж российских активов.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

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«Глава Еврокомиссии, судя по всему, намерена легализовать понятие «грабёж», заявляя о создании специальных структур для управления активами России», — считает депутат.

По мнению парламентария, такие инициативы — сценарий присвоения средств другой страны западными политиками.

«Куда они будут направлены — на помощь ли киевскому режиму или в оборонные комплексы отдельных стран коллективного Запада, — это большой вопрос», — отметил собеседник RT.

В российском постпредстве при ЕС, в свою очередь, заявили, что намерение Брюсселя распоряжаться финансовыми резервами России по собственному усмотрению является уроком для мирового бизнеса.

«Нелегитимные действия со стороны Брюсселя по заморозке пользующихся неприкосновенностью по международному праву золотовалютных резервов Российской Федерации и активов частных лиц, а также намерение распоряжаться ими по собственному усмотрению — показательный урок для мирового сообщества и бизнеса», — отметили дипломаты.

Ненормативная конфискация

После начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запада и их союзники усилили санкционное давление на Москву и заморозили примерно половину российских золотовалютных резервов в размере около $300 млрд.

Власти в Киеве рассчитывают, что отчуждённые у РФ активы достанутся украинскому государству. В августе они уже приняли законодательные меры по конфискации 903 российских активов, среди которых имущество подсанкционных граждан и компаний РФ, а также средства российских банков.

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«Следующим большим шагом должна стать и конфискация российских активов на Западе для восстановления Украины», — подчеркнул тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В середине ноября газета Politico со ссылкой на имеющиеся в её распоряжении документы сообщила, что Евросоюз решил заморозить российские активы на €68 млрд. По оценкам Еврокомиссии, отмечало издание, из них примерно €33,8 млрд — это национальные резервы России, однако точная сумма неизвестна.

«Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, это не что иное, как посягательство на собственность — в данном случае государственную собственность — и на частную собственность», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Позднее представитель Кремля заявил, что Россия будет делать всё возможное для возвращения изъятых активов с учётом рейдерских методов их захвата.

Генассамблея ООН 14 ноября приняла резолюцию, признающую необходимость создания механизма для возмещения якобы убытков Украине.

В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что в ответ на потенциальную конфискацию российских активов Москва может изъять имущество иностранных компаний.

«Их (иностранных кредитов, замороженных на счетах средств и прочих ценностей) у нас в стране по счастливому стечению обстоятельств как раз более чем на $300 млрд. Достаточно, чтобы компенсировать украденное у России», — написал Медведев в своём канале в Telegram.

Инвестиционный приём

Европейцы хотят получить контроль над средствами РФ, при этом напрямую их передавать Украине не будут — в этом заключается суть предложения главы Еврокомиссии, отметил в разговоре с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв.

«Это делается, поскольку велик риск, что на Украине эти деньги попросту разворуют или используют каким-либо нецелевым способом. Поэтому европейцы хотят контролировать процесс. Наверняка данная схема позволит им часть средств оставить у себя и отправить на собственные нужды», — подчеркнул политолог.

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Конфискация активов РФ в Евросоюзе в той или иной форме приведёт к тому, что страны ЕС перестанут быть привлекательными для вкладчиков, считает Вадим Трухачёв.

«Европейцев, судя по всему, это не пугает. Они руководствуются логикой военного времени и готовы нести издержки и потери для наказания России», — отметил собеседник RT.

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Идея конфискации российских активов противоречит нормам европейского и международного права и продвигается политиками-евроатлантистами, к которым принадлежит и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнул в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Это негативно отразится на всех странах ЕС, так как российские активы в Европе существуют не в каком-то вакууме или нейтральном пространстве. Они являются предметом двусторонних отношений с отдельными странами союза, поэтому решение о конфискации будет затрагивать дальнейшие отношения РФ с этими странами. В этих странах наверняка есть политики, которые понимают, к чему это приведёт. Учитывает ли это Урсула фон дер Ляйен? Думаю, она это просто игнорирует», — пояснил эксперт.

В ЕС после пандемии образовался собственный дефицит финансов, поэтому предложение о создании некой структуры по управлению российскими активами явно направлено на то, чтобы они осели в Евросоюзе, считает Владимир Оленченко.

«Под видом «инвестиций» они надеются использовать эти средства для устранения последствий собственной управленческой и хозяйственной некомпетентности. Кое-что будут отдавать Украине. ЕК ранее уже приняла решение, что помощь Украине будет предоставляться в форме кредитов на льготных условиях. Поэтому здесь, видно, такая двойная хитрость: с одной стороны, получить деньги, чтобы покрыть собственные огрехи в экономическом развитии, с другой — выделение этих средств Украине под проценты», — пояснил эксперт.

Подобные решения создадут очевидный прецедент, на который должны обратить внимание все остальные страны, добавил собеседник RT.

«ЕС может обращаться к такой же модели в отношении любых других государств. Это должно озаботить страны постсоветского пространства и Персидского залива, которые хранят или инвестируют свои средства в Европе», — заключил Владимир Оленченко.