Замглавы МИД Грушко: ЕК лихорадочно пытается своровать замороженные российские активы

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Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал предложение Еврокомиссии создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами.
Замглавы МИД Грушко: ЕК лихорадочно пытается своровать замороженные российские активы
  • РИА Новости

«Вся эта лихорадочная деятельность ЕК направлена на то, чтобы не мытьём, так катаньем изыскать пути «легитимизации» незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами.

Отмечается, что средства направят на поддержку Украины.

По данным Politico, Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд. Отмечается, что большая часть замороженных активов находится в Бельгии.

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