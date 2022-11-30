Замглавы МИД Грушко: ЕК лихорадочно пытается своровать замороженные российские активы

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал предложение Еврокомиссии создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами.

«Вся эта лихорадочная деятельность ЕК направлена на то, чтобы не мытьём, так катаньем изыскать пути «легитимизации» незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами.

Отмечается, что средства направят на поддержку Украины.

По данным Politico, Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд. Отмечается, что большая часть замороженных активов находится в Бельгии.