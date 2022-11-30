Замглавы МИД Грушко: ЕК лихорадочно пытается своровать замороженные российские активы
- РИА Новости
«Вся эта лихорадочная деятельность ЕК направлена на то, чтобы не мытьём, так катаньем изыскать пути «легитимизации» незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами.
Отмечается, что средства направят на поддержку Украины.
По данным Politico, Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд. Отмечается, что большая часть замороженных активов находится в Бельгии.