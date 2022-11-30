В постпредстве России при ЕС указали на готовность Европы украсть доверенные финрезервы

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Намерение Брюсселя распоряжаться финансовыми резервами России по собственному усмотрению — урок для мирового бизнеса, заявили в российском постпредстве при ЕС.
В постпредстве России при ЕС указали на готовность Европы украсть доверенные финрезервы
  • РИА Новости

«Нелегитимные действия со стороны Брюсселя по заморозке пользующихся неприкосновенностью по международному праву золотовалютных резервов Российской Федерации и активов частных лиц, а также намерение распоряжаться ими по собственному усмотрению — показательный урок для мирового сообщества и бизнеса», — приводит РИА Новости текст официального заявления.

В постпредстве отметили, что ЕС продемонстрировал способность украсть доверенные ему финансовые резервы и отказаться от своих обязательств по защите частной собственности.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления активами России.

18 ноября появилась информация, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд. Отмечается, что большая часть замороженных активов находится в Бельгии.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что глава Еврокомиссии намерена легализовать понятие «грабёж», заявляя о создании специальных структур для управления активами России.

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