Медведев: Россия может изъять имущество иностранных компаний из-за воровства её активов
- РИА Новости
- © Екатерина Штукина
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, если на основании решения ГА ООН в странах Запада будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, то у Москвы «не останется выбора».
Медведев отметил, что в этом случае России придётся «бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран».
По его словам, денег и имущества иностранных инвесторов в России — более чем на $300 млрд, этого будет достаточно, чтобы «компенсировать украденное у России».
Также Медведев заявил, что принятие Генассамблеей ООН резолюции по выплате репараций Украине является беззаконным решением.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о выплате репараций Украине, её поддержали 94 страны.