Медведев: Россия может изъять имущество иностранных компаний из-за воровства её активов

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство её зарубежных активов.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, если на основании решения ГА ООН в странах Запада будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, то у Москвы «не останется выбора».

Медведев отметил, что в этом случае России придётся «бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран».

По его словам, денег и имущества иностранных инвесторов в России — более чем на $300 млрд, этого будет достаточно, чтобы «компенсировать украденное у России».

Также Медведев заявил, что принятие Генассамблеей ООН резолюции по выплате репараций Украине является беззаконным решением.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о выплате репараций Украине, её поддержали 94 страны.