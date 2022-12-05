«Решения готовятся»: в Кремле заявили, что Россия не признаёт введённый Западом потолок цен на нефть

Россия не собирается признавать решение Запада о введении потолка цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, данный шаг приведёт к «дестабилизации мировых энергетических рынков». Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что западные ограничения не скажутся на финансировании Москвой специальной военной операции.

Россия не собирается признавать введённый странами западного мира потолок цен на российскую нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Решения готовятся, — сказал Песков. — Очевидным является одно — никаких потолков мы признавать не будем».

Официальный представитель Кремля также не согласился с утверждением представителей США о том, что после введения лимита на российскую нефть якобы ничего в плане цен на энергоресурсы не изменится.

«Изменится. Очевидным и неоспоримым является одно: принятие этих решений — это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков», — добавил он.

Также, по словам пресс-секретаря главы государства, не произойдёт изменений в финансировании СВО в связи с введением потолка цен на нефть.

«Российская Федерация, экономика Российской Федерации обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции, и подобные меры на это не повлияют», — указал Песков.

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Напомним, что 5 декабря вступили в силу частичное эмбарго и потолок цен на российскую нефть. С сегодняшнего дня странам Евросоюза нельзя покупать российскую нефть, перевозимую морем, а европейским компаниям запрещено страховать и перевозить сырьё из РФ морем в третьи страны по цене выше $60 за баррель. При этом с 5 февраля 2023 года эти ограничения распространятся на российские нефтепродукты. Данную инициативу также поддержали страны «Группы семи» (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания) и Австралия.

Ожидается, что эмбарго затронет примерно 90% всех нефтяных поставок из России в Европу. Между тем, для ряда стран ЕС предусмотрены исключения. В частности, Болгария сможет получать сырьё до конца 2024 года, а Хорватия — до конца 2023-го.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, введение потолка позволит «значительно сократить доходы России и стабилизировать мировые цены на энергоносители».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя позицию партнёров относительно эмбарго, заявил, что действия западных стран напоминают «толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду».

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«Часть из них быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится плавать в студёной воде, но очень плохо (в проруби трудно учиться). А часть — утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, решение Запада установить потолок цен лишь приведёт к «исчезновению товара или росту цен на него»: «Ведь закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадёт, но вот с ценами будет происходить невообразимое».

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что Европе с этого года придётся жить без российской нефти, поскольку Москва уже обозначила, что не намерена поставлять топливо странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен.

«Совсем скоро ЕС обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия», — говорится в его сообщении в Twitter.

Как говорил ранее вице-премьер Александр Новак, применение подобного финансового инструмента противоречит всем правилам. При этом в посольстве РФ в США подчёркивали, что результатом подобных шагов станут повсеместное усиление неопределённости и рост издержек для потребителей сырья.

Как считают аналитики китайского издания Global Times, Европа пострадает гораздо сильнее, чем Россия. «РФ может искать альтернативные рынки сбыта за пределами Европы. Это усилит и без того высокую инфляцию в Европе», — подчёркивается в материале.