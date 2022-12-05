«Решения готовятся»: в Кремле заявили, что Россия не признаёт введённый Западом потолок цен на нефть
- Gettyimages.ru
Россия не собирается признавать введённый странами западного мира потолок цен на российскую нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Решения готовятся, — сказал Песков. — Очевидным является одно — никаких потолков мы признавать не будем».
Официальный представитель Кремля также не согласился с утверждением представителей США о том, что после введения лимита на российскую нефть якобы ничего в плане цен на энергоресурсы не изменится.
«Изменится. Очевидным и неоспоримым является одно: принятие этих решений — это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков», — добавил он.
Также, по словам пресс-секретаря главы государства, не произойдёт изменений в финансировании СВО в связи с введением потолка цен на нефть.
«Российская Федерация, экономика Российской Федерации обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции, и подобные меры на это не повлияют», — указал Песков.Также на russian.rt.com «Перекраивает принципы свободных рынков»: ЕС ввёл эмбарго и потолок цен на российскую нефть
Напомним, что 5 декабря вступили в силу частичное эмбарго и потолок цен на российскую нефть. С сегодняшнего дня странам Евросоюза нельзя покупать российскую нефть, перевозимую морем, а европейским компаниям запрещено страховать и перевозить сырьё из РФ морем в третьи страны по цене выше $60 за баррель. При этом с 5 февраля 2023 года эти ограничения распространятся на российские нефтепродукты. Данную инициативу также поддержали страны «Группы семи» (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания) и Австралия.
Ожидается, что эмбарго затронет примерно 90% всех нефтяных поставок из России в Европу. Между тем, для ряда стран ЕС предусмотрены исключения. В частности, Болгария сможет получать сырьё до конца 2024 года, а Хорватия — до конца 2023-го.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, введение потолка позволит «значительно сократить доходы России и стабилизировать мировые цены на энергоносители».
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя позицию партнёров относительно эмбарго, заявил, что действия западных стран напоминают «толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду».
«Часть из них быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится плавать в студёной воде, но очень плохо (в проруби трудно учиться). А часть — утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, решение Запада установить потолок цен лишь приведёт к «исчезновению товара или росту цен на него»: «Ведь закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадёт, но вот с ценами будет происходить невообразимое».
Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что Европе с этого года придётся жить без российской нефти, поскольку Москва уже обозначила, что не намерена поставлять топливо странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен.
«Совсем скоро ЕС обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия», — говорится в его сообщении в Twitter.
Как говорил ранее вице-премьер Александр Новак, применение подобного финансового инструмента противоречит всем правилам. При этом в посольстве РФ в США подчёркивали, что результатом подобных шагов станут повсеместное усиление неопределённости и рост издержек для потребителей сырья.
Как считают аналитики китайского издания Global Times, Европа пострадает гораздо сильнее, чем Россия. «РФ может искать альтернативные рынки сбыта за пределами Европы. Это усилит и без того высокую инфляцию в Европе», — подчёркивается в материале.
- Песков: введение Западом потолка цен на нефть не скажется на проведении СВО на Украине
- Медведев посоветовал Европе запасаться шнапсом и одеялами из-за потолка цен на нефть
- Песков: Россия готовит ответ на введение потолка цен на российскую нефть
- Песков: Россия не примет введённый Западом потолок цен на нефть
- В Еврокомиссии не стали комментировать предупреждение России о потолке цен на нефть