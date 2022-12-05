Песков: введение Западом потолка цен на нефть не скажется на проведении СВО на Украине

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Введение странами Запада потолка цен на нефть из России не скажется на проведении спецоперации на Украине. Российская экономика обладает потенциалом для обеспечения всех потребностей СВО.
Песков: введение Западом потолка цен на нефть не скажется на проведении СВО на Украине
  • РИА Новости

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Экономика Российской Федерации обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции. Подобные меры на это не повлияют», — констатировал представитель Кремля.

Ранее Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.

3 декабря Еврокомиссия сообщила, что страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в размере $60 за баррель.

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