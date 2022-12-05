Песков: введение Западом потолка цен на нефть не скажется на проведении СВО на Украине

Введение странами Запада потолка цен на нефть из России не скажется на проведении спецоперации на Украине. Российская экономика обладает потенциалом для обеспечения всех потребностей СВО.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Экономика Российской Федерации обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции. Подобные меры на это не повлияют», — констатировал представитель Кремля.

Ранее Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.

3 декабря Еврокомиссия сообщила, что страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в размере $60 за баррель.