Песков: Россия не примет введённый Западом потолок цен на нефть

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не примет введённый Западом потолок цен на нефть.
Песков: Россия не примет введённый Западом потолок цен на нефть
  • РИА Новости

«Мы принимать этот потолок не будем», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, о том, как будет организована эта работа, в Кремле сообщат после проведения анализа ситуации.

Также он заявил, что была проведена определённая подготовка к принятию ограничений западными странами.

Песков отметил, что Москва готовит ответ на введение Западом предельного уровня цен на российскую нефть.

До этого сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

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