Песков: Россия не примет введённый Западом потолок цен на нефть
- РИА Новости
«Мы принимать этот потолок не будем», — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, о том, как будет организована эта работа, в Кремле сообщат после проведения анализа ситуации.
Также он заявил, что была проведена определённая подготовка к принятию ограничений западными странами.
Песков отметил, что Москва готовит ответ на введение Западом предельного уровня цен на российскую нефть.
До этого сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.