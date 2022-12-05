Песков: Россия готовит ответ на введение потолка цен на российскую нефть

Москва готовит ответ на введение Западом предельного уровня цен на российскую нефть.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Решения готовятся», — сказал он.

Песков также назвал очевидным, что Москва не будет признавать никаких ограничений цены на нефть.

Также он заявил, что введение странами Запада потолка цен на нефть из России не скажется на проведении спецоперации на Украине.

До этого сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.