Песков: Россия готовит ответ на введение потолка цен на российскую нефть

Короткая ссылка
Москва готовит ответ на введение Западом предельного уровня цен на российскую нефть.
Песков: Россия готовит ответ на введение потолка цен на российскую нефть
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Решения готовятся», — сказал он.

Песков также назвал очевидным, что Москва не будет признавать никаких ограничений цены на нефть.

Также он заявил, что введение странами Запада потолка цен на нефть из России не скажется на проведении спецоперации на Украине

До этого сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить