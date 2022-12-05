В Еврокомиссии не стали комментировать предупреждение России о потолке цен на нефть

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отказался комментировать предупреждение России о том, что она не будет продавать нефть странам на условиях потолка цен на неё. По его словам, Брюссель проанализирует то, как будет развиваться ситуация.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

«Я не слежу за заявлениями российских властей каждый день. Я не буду комментировать то, что Россия заявила. Мы будем анализировать развитие ситуации», — цитирует Мамера ТАСС.

Ранее Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.

Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.

В Кремле отметили, что Москва готовит ответ на введение Западом предельного уровня цен.