В Еврокомиссии не стали комментировать предупреждение России о потолке цен на нефть
- РИА Новости
Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.
«Я не слежу за заявлениями российских властей каждый день. Я не буду комментировать то, что Россия заявила. Мы будем анализировать развитие ситуации», — цитирует Мамера ТАСС.
Ранее Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.
Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.
В Кремле отметили, что Москва готовит ответ на введение Западом предельного уровня цен.