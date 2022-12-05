«Бумерангом вернутся ещё большие проблемы»: что известно о возможном пакете антироссийских санкций ЕС

Еврокомиссия обсудила с представителями стран ЕС подготовку девятого пакета антироссийских санкций, сообщают СМИ. По их данным, список ограничительных мер может быть дополнен 180 позициями, в том числе в сфере технологий, финансов и медиа. При этом с 5 декабря в ЕС вступили в силу частичное эмбарго и потолок цен на российскую нефть. Как отметили в Госдуме, Европа продолжает бездумную санкционную политику, упорно уверяя себя в её эффективности. При этом все предыдущие меры оборачивались для ЕС ещё большими проблемами, подчёркивают эксперты.

В минувшие выходные члены Европейской комиссии обсудили с представителями стран — членов ЕС подготовку девятого пакета санкций против России. Об этом сообщает европейское издание Politico.

В чёрный список могут включить 180 позиций, в том числе в сфере технологий, финансов и медиа.

По данным дипломатических источников издания, санкционное соглашение может быть достигнуто относительно быстро, возможно, до начала заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которое состоится на следующей неделе.

Напомним, что лидеры 27 стран — членов Евросоюза соберутся 14 декабря в Брюсселе для участия в саммите ЕС — АСЕАН.

Европа сама загоняет себя в угол введением всё новых и новых ограничений против России, заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Для стран ЕС опрометчиво готовить новый пакет антироссийских санкций на фоне тех последствий, которые уже принесли их предыдущие ограничения, но устоять перед искушением очередного проявления русофобии европейские политики не могут. Сначала Европа принимает антироссийские санкции, потом оценивает собственный ущерб от них, который, к слову, значителен и без наших контрмер, затем обвиняет в этом же Россию. Такой «отлаженный механизм» провоцирует кризис в европейской экономике и социальной сфере, но Европа продолжает бездумную санкционную политику, упорно уверяя себя в её эффективности», — сказал парламентарий.

Евросоюз уже высасывает из пальца санкционные меры против России, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

«Уже у них кризис жанра наступил. Я думаю, что вся эта санкционная политика зашла в тупик и смысл её очень проблематичен, потому что бумерангом вернутся ещё большие проблемы для европейской экономики. Как там дальше будет развиваться ситуация с энергоснабжением, непонятно. Всё будет зависеть от погоды, но не исключено, что европейцам придётся вновь закрутить краны и надеть тёплую одежду для того, чтобы чувствовать себя более или менее комфортно», — заметил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, политолог Юрий Светов отметил, что санкционное давление Запада, из-за которого Россия «должна была лечь и не вставать», так и не сработало. По его словам, власти даже в текущих сложных условиях решают задачи, поставленные в ходе СВО, а также работают над экономическим развитием страны.

«Реакция ЕС и США на это смешана с недоумением и желанием всё-таки ещё нас чем-то зацепить. Для меня символом этого желания являются слова Урсулы фон дер Ляйен, руководителя ЕК, которая заявила, что они «должны делать России больно». Мы люди терпеливые, поэтому на это «больно» реагируем не так, как они бы хотели», — пояснил собеседник RT.

Также по теме «Перекраивает принципы свободных рынков»: ЕС ввёл эмбарго и потолок цен на российскую нефть С 5 декабря в Евросоюзе вступили в силу частичное эмбарго и потолок цен на российскую нефть. Страны ЕС перестанут закупать сырьё из РФ...

Отметим, что с 5 декабря в ЕС вступили в силу частичное эмбарго и потолок цен на российскую нефть. Теперь странам Евросоюза нельзя покупать российскую нефть, перевозимую морем. Наряду с этим европейским компаниям запрещено страховать и перевозить сырьё из РФ морем в третьи страны по цене выше $60 за баррель. При этом с 5 февраля 2023 года эти ограничения распространятся на российские нефтепродукты.

«То, как функционирует механизм потолка цен, будет рассматриваться каждые два месяца, чтобы реагировать на события на рынке, и установлен он будет по крайней мере на 5% ниже средней рыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты из расчёта на основе данных, предоставленных Международным энергетическим агентством», — указывали в ЕС.

В Москве, комментируя введение Западом ценового потолка, указали, что не будут продавать нефть странам, которые поддержат ограничения.

«Этот инструмент нерыночный, неэффективный… противоречит всем правилам — той же ВТО, например. В своей практике мы не собираемся применять инструменты, связанные с price cap (ценовым потолком. — RT). Для этого сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструмента price cap независимо от того, какой уровень будет установлен», — заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, попытки ограничить стоимость сырья могут ещё больше дестабилизировать глобальную нефтегазовую отрасль.