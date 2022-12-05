В кабмине Японии заявили, что не уверены в эффективности потолка цен на нефть из России

Японское правительство не уверено в эффективности введения потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Я не могу с уверенностью говорить об эффективности такой меры», — цитирует его ТАСС.

При этом он допустил, что ограничения снизят цены на российскую нефть и ограничит доходы России от экспорта энергоносителей.

Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

В Минфине США отметили, что Россия сможет продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7 или проводников вне коалиции, сократив объём продаж.