В кабмине Японии заявили, что не уверены в эффективности потолка цен на нефть из России
«Я не могу с уверенностью говорить об эффективности такой меры», — цитирует его ТАСС.
При этом он допустил, что ограничения снизят цены на российскую нефть и ограничит доходы России от экспорта энергоносителей.
Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.
В Минфине США отметили, что Россия сможет продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7 или проводников вне коалиции, сократив объём продаж.