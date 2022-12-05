Бербок: Германия рассчитывает на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть
«Мы настоятельно призываем наших партнёров также ввести санкции, но мы отдаём себе отчёт в том, что многие государства имеют различные экономические ограничения», — заявила Бербок изданию The Hindu в ответ на вопрос о росте закупок российской нефти со стороны Индии.
Она отметила важность совместной работы демократических стран на этом направлении.
Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.
В Минфине США отметили, что Россия сможет продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7 или проводников вне коалиции, сократив объём продаж.