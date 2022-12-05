Бербок: Германия рассчитывает на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть

Германия рассчитывает, что Индия поддержит введение потолка цен на поставки российской сырой нефти, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Мы настоятельно призываем наших партнёров также ввести санкции, но мы отдаём себе отчёт в том, что многие государства имеют различные экономические ограничения», — заявила Бербок изданию The Hindu в ответ на вопрос о росте закупок российской нефти со стороны Индии.

Она отметила важность совместной работы демократических стран на этом направлении.

Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

В Минфине США отметили, что Россия сможет продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7 или проводников вне коалиции, сократив объём продаж.