Медведев посоветовал Европе запасаться шнапсом и одеялами из-за потолка цен на нефть

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал европейским странам запасаться «шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками» после того, как они ввели запрет на поставку российской нефти по цене выше $60 за баррель.

«Эти действия наших «друзей» напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду», — написал он в Telegram.

По его словам, при таком сценарии «часть из них быстро отрезвеет и выскочит», а часть «научится плавать в студёной воде, но очень плохо».

«А часть — утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть», — добавил высокопоставленный чиновник.

Медведев напомнил, что закон стоимости никто не отменял и так будет с нефтью.

«Она, конечно, не пропадёт, но вот с ценами будет происходить невообразимое», — считает зампред Совбеза.

Он выразил уверенность в том, что «хорошего для потребителя не будет».

«Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Всё ещё впереди, зима только началась», — подытожил Медведев.

Ранее Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.

Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.