Торговая свобода: чего добилась Россия за десять лет членства в ВТО

В понедельник, 22 августа, исполнилось ровно десять лет со дня вступления России во Всемирную торговую организацию. Как отмечают специалисты, превращение в полноправного участника объединения далось Москве нелегко, а переговорный процесс занял беспрецедентные 17 лет. В конечном итоге страна получила свободный выход на рынки других государств и смогла существенно нарастить поставки собственной продукции за границу. Одновременно у России появились инструменты для защиты интересов своих экспортёров за рубежом. В то же время эксперты признают, что преимущества от присоединения к ВТО оказались ограниченными в силу ряда причин. Более того, на сегодняшний день даже звучат предложения о выходе из организации на фоне масштабных торговых санкций Запада против Москвы. Выгодно ли будет России покинуть организацию — в материале RT.

22 августа 2012 года Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО). Страна дольше остальных пыталась стать полноправным участником объединения, а переговорный процесс занял в общей сложности больше 17 лет.

«Этот итог длительных и непростых переговоров выгоден как России, так и нашим будущим партнёрам… Важно не допустить глобализации локальных и региональных кризисных явлений, продолжать шаги по либерализации экономики на основе ясных и единых для всех правил… Россия готова вносить максимальный вклад в эту работу», — заявлял в 2011 году президент страны Дмитрий Медведев.

Отметим, что ВТО была основана в январе 1995 года. Организация заменила собой Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), заключённое ещё в 1947-м для восстановления глобальной экономики после Второй мировой войны.

Основная цель работы ВТО заключается в либерализации международной торговли и урегулировании торгово-политических споров. Объединение действует на основе таких принципов, как предоставление странами — участницами режима наибольшего благоприятствования (РНБ), разрешение торговых споров путём консультаций и переговоров, а также гласность торговой политики. На сегодняшний день членами организации являются 164 государства, которые контролируют 98% мировой торговли.

«Руководство СССР приняло решение о присоединении к ГАТТ в 1979 году, поскольку структура стала набирать всё большую силу. Однако в переговорах нам было отказано, так как в декабре того же года советские войска вошли в Афганистан. После распада СССР заявка на присоединение к организации была подана уже от лица России в 1993 году. Между тем в 1994-м ГАТТ была переформатирована, и переговоры начались только с началом функционирования ВТО — в 1995-м», — рассказал RT профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский.

По словам специалиста, Россия была одной из последних крупных экономик, которые присоединялись к ВТО, и переговорное досье страны было большим. Это стало одной из главных причин столь длительного процесса присоединения к организации, объяснил Портанский.

Кроме того, как отметил эксперт, в 2008 году переговоры затормозил конфликт Грузии и Южной Осетии. Тогда западные дипломаты отказывались идти на контакт с российской стороной. Впрочем, уже в декабре 2011-го был подписан официальный протокол о принятии России в ВТО, и спустя восемь месяцев страна стала 156-м членом организации.

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«Мировая экономика переживает сегодня не лучшие времена. В этот период всегда возникают риски роста протекционизма. Присоединяясь к ВТО, мы готовы активно противодействовать таким рискам. Поэтому для нас завершение переговоров — это не финиш, а старт», — заявляла после подписания протокола руководившая в тот момент Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина.

В самом ВТО присоединение России назвали взаимовыгодной сделкой. Как отмечал возглавлявший тогда организацию Паскаль Лами, одобренное решение было призвано укрепить интеграцию страны в мировую экономику.

«Оно (вступление России в объединение. — RT) укрепляет и открывает новые торговые возможности. Оно присваивает Российской Федерации знак качества ВТО», — подчёркивал Лами.

По его словам, ВТО не могла бы стать многосторонним международным объединением без участия России. На этом фоне многие государства были заинтересованы в принятии РФ в торговую группу, подчёркивают эксперты.

Без лишних преград

Вступление в ВТО позволило России устранить многие тарифные барьеры и снизить ряд таможенных пошлин, в результате чего страна получила свободный выход на все внешние рынки других участников объединения. В частности, речь идёт о государствах Евросоюза, о Китае и США.

Как рассказал RT президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, перед Москвой стояла задача нарастить объёмы несырьевого неэнергетического экспорта и встроиться в международные цепочки добавленной стоимости. В то же время многие специалисты опасались, что национальные производители серьёзно пострадают из-за наплыва импортной продукции.

«Промежуточные итоги первых десяти лет членства России в ВТО показывают, что номенклатура нашего экспорта расширилась примерно на четверть. На треть выросли поставки за рубеж основных промышленных товаров, а вывоз сельскохозяйственной продукции увеличился в два раза. При этом многие опасения производителей относительно того, что вступление в ВТО приведёт к чрезмерному росту импорта, так и не оправдались», — отметил Катырин.

По его словам, не менее важным стало использование Россией инструментов ВТО для защиты интересов своих экспортёров на внешних рынках. Так, страна получила возможность оспаривать дискриминационные ограничения в отношении российских товаров и услуг.

«Этими новыми для себя возможностями Россия стала активно пользоваться с самых первых дней вступления в организацию. Все значимые для страны споры Москва выиграла, являясь при этом самостоятельной и самодостаточной во всех вопросах. В отличие от подавляющего большинства стран мира, в рамках участия в этих процедурах мы не прибегали к услугам иностранных консультантов и опирались на отечественные кадры», — подчеркнул Катырин.

Вместе с тем Россия получила от членства в ВТО гораздо меньше, чем изначально ожидалось, признают специалисты. По словам Алексея Портанского, главным преимуществом стало снятие дискриминационных барьеров для российских товаров и услуг на внешних рынках, но страна могла бы получить гораздо больше выгоды, если бы не внутренние причины.

«Когда мы присоединялись к ВТО, предполагалось, что должна начаться глубокая модернизация экономики, направленная на создание производств конечной продукции, однако этого не произошло. Членство ВТО оправдано в том случае, если страна производит достаточный спектр готовой продукции, но у нас процесс модернизации не пошёл. Поэтому полученная выгода оказалась ограниченной», — пояснил Портанский.

«Хлопать дверью не собираемся»

В 2022 году после начала специальной военной операции на Украине ряд государств — членов ВТО решили отменить режим наибольшего благоприятствования в торговле Россией. Отметим, что этот механизм традиционно позволяет участникам организации торговать друг с другом на льготных условиях — по сниженным пошлинам.

Как отметил Алексей Портанский, отмена РНБ противоречит обязательствам любой страны — участницы ВТО. Вместе с тем западные страны могут пользоваться лазейками в правилах организации и задействовать данную опцию «в интересах национальной безопасности», пояснил специалист.

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В ответ на санкционное давление Запада в марте депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму проект о выходе страны из ВТО. В материалах отмечалось, что данная мера необходима для защиты национальных интересов страны и проведения протекционистской политики.

Впрочем, реальный выход России из ВТО пока не обсуждается. Об этом, в частности, в середине июня сообщил замглавы МИД страны Александр Панкин.

«Мы не пойдём на эти шаги, потому что как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали. Хлопать дверью не собираемся», — цитирует Панкина РИА Новости.

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Опрошенные RT экономисты также считают нецелесообразным выход России из организации. По мнению экспертов, подобное решение принесло бы экономике страны больше вреда, чем пользы.

«Из 164 стран — членов ВТО около 120 государств санкции не применяют. С ними полностью идёт торговля в рамках правил организации. При этом и со странами, которые поддерживают санкции, мы тоже продолжаем взаимодействовать. Если мы бы приняли решение выйти из ВТО, то это имело бы, например, негативные последствия для Евразийского экономического союза. Дело в том, что торговые правила ЕАЭС полностью основаны на ВТО, и в этом случае за нами никто бы не последовал», — объяснил Портанский.

Похожей точки зрения придерживается и Сергей Катырин. По его словам, выход РФ из ВТО поставил бы под вопрос не только дальнейшее существование ЕАЭС, но и участие России в уже заключённых соглашениях о свободной торговле. Одновременно Москва бы потеряла часть экспортных рынков и возможность защищать интересы своих экспортёров, добавил глава ТПП.