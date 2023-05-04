От банковского кризиса — к рецессии: ФРС США в десятый раз подряд повысила процентную ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центробанка страны, повысила процентную ставку до 5—5,25%, самого высокого уровня почти за 16 лет. ФРС поднимает планку в десятый раз подряд и таким образом пытается сдержать инфляцию. Между тем в руководстве регулятора уже признают, что попытки обуздать рекордный рост цен подталкивают страну к рецессии. Более того, как отмечают эксперты, ужесточение денежно-кредитных условий стало одной из причин усиливающего банковского кризиса в США. Так, за последние два месяца в стране рухнули уже четыре крупные финансовые организации. Наряду с этим повышение процентных ставок рискует обострить проблемы Вашингтона с обслуживанием госдолга, считают аналитики.

Федеральная резервная система США повысила диапазон процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 5—5,25% годовых, самого высокого уровня с сентября 2007 года. Такое решение комитет по операциям на открытом рынке ФРС принял по итогам двухдневного майского заседания.

Федрезерв поднял свою процентную ставку уже в десятый раз подряд. За счёт такого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) американский регулятор пытается сдержать рост потребительских цен в стране. При этом, по словам главы ведомства Джерома Пауэлла, для возвращения инфляции к цели ФРС предстоит ещё «пройти длинный путь».

«Инфляция несколько замедлилась с середины прошлого года. Тем не менее инфляционное давление продолжает оставаться высоким… Мы очень внимательно относимся к рискам, которые представляет высокая инфляция… и твёрдо намерены вернуть её к цели», — заявил Пауэлл во время пресс-конференции.

Отметим, что инфляция в США начала стабильно расти ещё в 2021 году на фоне последствий коронавируса. Тогда карантинные ограничения привели к перебоям в поставках целого ряда продукции, что в итоге вызвало рост цен. Одновременно для поддержки экономики ФРС напечатала значительный объём денег, которые не были в достаточной степени обеспечены товарами.

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Ситуация усугубилась в 2022 году после введения Вашингтоном санкций против Москвы. В частности, запрет на поставки энергоресурсов из России обернулся дефицитом топлива в США и, как следствие, резким удорожанием горючего и других товаров. Уже в середине года инфляция в Штатах впервые более чем за 40 лет поднималась до 9,1%, свидетельствуют данные американского Министерства труда.

В попытках обуздать рекордный рост цен США пришлось задействовать свои стратегические запасы нефти, которые уже опустели почти наполовину. В свою очередь, ФРС начала резко повышать ставку, хотя ранее на протяжении длительного периода удерживала её около нулевой отметки.

Традиционно ужесточение монетарной политики считается одним из главных инструментов в борьбе с ростом цен. За счёт повышения ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность ослабевает, рост экономики замедляется, что оказывает давление на инфляцию.

В результате действий ФРС к апрелю 2023 года инфляцию в Штатах удалось замедлить до 5%. Тем не менее показатель по-прежнему в 2,5 раза превышает целевую отметку Федрезерва в 2%.

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Следующее заседание комитета по операциям на открытом рынке ФРС намечено на 13—14 июня. Во время прошедшей пресс-конференции Джером Пауэлл не исключил, что по итогам летней встречи Федрезерв может взять паузу в повышении процентной ставки.

Между тем ранее в разговоре с российскими пранкерами Лексусом и Вованом глава американского регулятора заявил о возможности очередного подъёма планки ещё на 25 базисных пунктов. Причём, по его словам, в ФРС готовы пойти на такой шаг даже на фоне возросшей угрозы экономического спада в США.

«В большинстве прогнозов говорится о том, что экономика США будет расти, но довольно низкими темпами — рост менее 1%. Однако рецессия так же вероятна, как и очень медленный рост… Думаю, это частично из-за того, что мы немного повысили ставки, однако это именно то, что нужно для снижения инфляции с максимальных значений… Это может быть болезненно, но мы не знаем никакого безболезненного способа по снижению инфляции», — отметил Пауэлл в интервью пранкерам.

Разбитые банки

Помимо растущих рисков рецессии, в Соединённых Штатах продолжает усиливаться банковский кризис. Так, за день до начала майского заседания Федрезерва в стране рухнул уже четвёртый за последние два месяца крупный банк — First Republic Bank (FRB). В 2022 году компания занимала 14-е место среди самых больших финансовых организаций США, а её активы оценивались почти в $213 млрд.

На фоне краха FRB в Штатах возобновился обвал стоимости акций других финансовых компаний. Так, за последние несколько дней индекс ценных бумаг региональных банков США KBW упал более чем на 5%, а на торгах 2 мая опускался до 81 пункта — самого низкого уровня с ноября 2020 года. При этом с начала весны показатель обвалился почти на треть.

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Напомним, банковский кризис в США разразился ещё в марте. Тогда с разницей в несколько дней в стране обанкротились сразу три компании — Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Bank — с общим объёмом активов почти на $331 млрд. Причём первые два также входили в топ-30 самых больших финорганизаций страны.

После случившегося американский президент Джо Байден обратился к гражданам и заверил их, что банковский сектор «остаётся в безопасности». В свою очередь, Министерство финансов и ФРС объявили о масштабных мерах по поддержке отрасли.

Тем не менее новости о коллапсе сразу нескольких крупных компаний спровоцировали панику среди вкладчиков и участников фондового рынка. В результате стоимость акций целого ряда банков, особенно региональных, начала резко снижаться, а клиенты стали массово забирать деньги со вкладов.

По последним данным Федрезерва Соединённых Штатов, всего с начала весны американцы вывели с депозитов почти $491 млрд. Бегство вкладчиков стало самым масштабным за всё время наблюдений — с 1973 года.

«Банки стали жертвами ухудшения экономической ситуации в США. Причём именно резкое повышение ставок оказалось для них шоковой терапией», — отметил в разговоре с RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Поясним, что политика Федрезерва напрямую влияет не только на стоимость кредитов, но и на рынок гособлигаций (трежерис). Инвесторы покупают эти ценные бумаги у Минфина США и, по сути, предоставляют свои деньги в долг американской экономике, а в дальнейшем получают стабильный доход в виде процентов. При повышении ставки ФРС доходность трежерис обычно увеличивается, но в то же время цена бумаг снижается.

По словам экспертов, в последние годы американские банки вложили в гособлигации Штатов значительный объём средств, включая деньги своих вкладчиков. Между тем на фоне резкого повышения ставки ФРС и удешевления трежерис портфели кредитных организаций начали стремительно обесцениваться. В результате после начавшегося оттока средств клиентов банки столкнулись с нехваткой денег.

«Если банкам действительно окажут помощь, то вкладчики перестанут снимать деньги и ничего не потеряют, но акционеры в любом случае понесут убытки, так как им никто ничего не возместит. Раньше проблему можно было бы легко решить запуском печатного станка. Однако ФРС теперь не может бесконтрольно печатать доллары, так как это обнулит все усилия по борьбе с инфляцией», — рассказал RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

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Любопытно, что, несмотря на крах FRB, Джером Пауэлл во время пресс-конференции заявил об улучшении ситуации в банковском секторе. По его словам, система остаётся «надёжной и устойчивой».

Впрочем, как полагает известный американский эксперт по финансовым рынкам Гэри Кон, нынешний кризис ещё далёк от завершения. Отметим, что ранее специалист руководил одним из крупнейших банков США Goldman Sachs, а также был главным советником президента страны по экономике.

«Это ещё не конец… Кризисы так просто не заканчиваются. В банковском мире возникнут и другие проблемы», — заявил Кон в интервью CNBC.

Зов долга

Помимо возможной рецессии и наблюдаемых проблем в банковском секторе США, очередное повышение процентной ставки может увеличить нагрузку на бюджет страны, считают эксперты. В частности, действия Федрезерва делают обслуживание государственного долга всё более обременительным для американской казны.

«Бюджет может испытать дополнительное давление из-за увеличения процентных выплат по национальному долгу. Уровень государственных расходов на обслуживание задолженности растёт, что ухудшает состояние бюджета и вызывает дополнительные издержки для социальных программ и других важных областей», — отметил Владислав Антонов.

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По данным американского Министерства финансов, в 2022 году госдолг США вырос на $1,8 трлн и превысил установленное властями ограничение в $31,4 трлн. Сейчас в Вашингтоне обсуждают возможность увеличения лимита, поскольку в противном случае уже к 1 июня правительству Штатов будет нечем расплачиваться с кредиторами и страна столкнётся с дефолтом. О риске такого развития событий ранее предупредили в Минфине.

По мнению Александра Разуваева, в конечном итоге потолок долга, вероятно, будет повышен. В то же время на фоне роста ставки ФРС стоимость обслуживания задолженности в текущем году может увеличиться сразу на 35% — до $640 млрд, подсчитали в конгрессе. Причём в дальнейшем сумма будет только расти и со временем выплата процентов станет крупнейшей статьёй расходов бюджета, считают в американском фонде Питера Петерсона.

«В следующие 30 лет выплаты по процентам составят около $74 трлн, а к 2053 году на них будет уходить почти 40% всех доходов федерального бюджета. Затраты на выплату процентов... в 2029 году превысят объём расходов на оборону, в 2044-м — на Medicare (программу медицинского страхования пожилого населения. — RT), а в 2050-м — на социальное страхование», — подсчитали в организации.

Кроме того, как отмечают в фонде, дальнейшее увеличение затрат на выплату процентов приведёт к сокращению государственных инвестиций, которые могли бы обеспечить экономический рост в будущем. Так, в 2053-м американские власти будут направлять на обслуживание долга почти в три раза больше денег, чем когда-либо тратили на образование, развитие необоронной инфраструктуры, научные исследования и разработки, вместе взятые, добавили в фонде.