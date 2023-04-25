Торможение инфляции и рост зарплат: Орешкин спрогнозировал рост экономики России на 2% в 2023 году

В 2023 году экономика России может вырасти в пределах 1—2%, заявил помощник президента страны Максим Орешкин. По его словам, уровни деловой и потребительской активности находятся на многолетних максимумах, безработица опустилась до рекордных значений, а инфляция замедлилась до 2,5%. При этом уже в апреле реальные зарплаты должны будут вырасти на 10% в годовом выражении, а бюджет в ближайшие месяцы может вернуться к профициту. Как отметил Орешкин, Россия выдержала санкционный удар и смогла перестроить внешнюю торговлю. В то же время Европа и США своими ограничениями против Москвы поставили под сомнение надёжность своих валют на глобальной арене, считают эксперты.

2022 год был непростым для российской экономики, но его результаты оказались гораздо лучше, чем многие изначально ожидали, заявил во вторник, 25 апреля, помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне «Знание.Первые».

По его словам, Запад развязал экономическую войну против России в попытке разорвать производственные и логистические цепочки, ввести в стресс финансовый сектор и оказать психологическое давление на граждан страны. Тем не менее большинство страхов и негативных предсказаний так и не реализовалось, подчеркнул Орешкин.

В условиях беспрецедентных внешних ограничений экономика прошла самую низкую точку падения ещё в мае — июне 2022-го, после чего сумела вернуться на позитивную траекторию. При этом сейчас положительные тенденции продолжают усиливаться, добавил помощник главы государства.

В настоящий момент эксперты Международного валютного фонда прогнозируют увеличение ВВП России в 2023 году на 0,7%, аналитики Центрального банка РФ — до 1%, а специалисты Минэкономразвития — на 1,2%. Впрочем, по мнению Орешкина, итоговые темпы роста могут оказаться ещё выше.

«Если взглянуть сейчас на экономическую картину, она позволяет с определённым оптимизмом говорить о том, что у нас происходит... Уровни деловой уверенности и бизнеса, и населения находятся на многолетних максимумах, а где-то — вообще на абсолютных рекордах. В целом по году ВВП вырастет на 1—2%», — рассказал Орешкин.

Как отметил помощник российского лидера, уровень безработицы в стране опустился до рекордных 3,5%, хотя ещё в начале 2022-го показатель превышал 4%. Тем временем инфляция замедлилась до 2,5%, а рост реальных заработных плат в апреле должен ускориться до 10% в годовом выражении. В свою очередь, бюджет после значительных трат в первые месяцы 2023-го остаётся устойчивым и до конца года может вернуться к профициту, не исключил Орешкин.

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Напомним, после начала специальной военной операции Соединённые Штаты, ЕС и ряд других государств ввели уже свыше 12,6 тыс. различных антироссийских санкций. Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых, свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Ограничения, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

На этом фоне весной 2022-го многие специалисты прогнозировали мощный обвал российской экономики по итогам года. Тем не менее, по данным МВФ, реальный спад ВВП с января по декабрь составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

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«В прошлом году на пользу экономике пошла быстрая адаптация бизнеса и властей. Были предприняты оперативные меры со стороны Минфина и ЦБ по поддержке населения и предприятий. Более того, у нас начали активно реализовываться программы импортозамещения», — рассказал RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Также значимую роль сыграла заблаговременная подготовка финансового сектора страны к жёстким ограничениям, считает аналитик компании «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров. По его словам, платёжная инфраструктура России продолжила бесперебойную работу благодаря заранее внедрённой платформе МИР и системе передачи финансовых сообщений.

«В конечном итоге всё свелось лишь к тому, что понадобилось организовать новую логистику как для внешних финансовых расчётов, так и для непосредственной транспортировки товаров. Собственно, и с этой задачей власти и бизнес успешно справились», — добавил собеседник RT.

«Европа теряет перспективы»

Как отметил Максим Орешкин, Россия уже в значительной степени смогла переформатировать свою внешнюю торговлю. Так, основная часть импортных и экспортных товарных потоков была переориентирована с Запада на Восток.

«У нас существенно за последние кварталы снизился объём торговли с Европой. При этом гораздо более активно растёт торговля с Китаем, Индией, Турцией и целым рядом других стран. Причём это структурное изменение на самом деле носит очень долгосрочно-позитивный характер, потому что теперь наша внешняя торговля ориентируется на те рынки, где рост экономик выше», — подчеркнул Орешкин.

Между тем страны ЕС на фоне разрыва связей с Москвой столкнулись с замедлением роста ВВП и потерей конкурентоспособности. В этом смысле, по мнению помощника российского президента, Европа сейчас превращается в «умирающую часть» глобальной экономики.

В качестве подтверждения своего тезиса Орешкин привёл слова руководителя внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля. Как ранее заявил глава евродипломатии, на протяжении десятилетий благосостояние региона держалось на трёх ключевых элементах: поставках российских энергоносителей, закупках дешёвых товаров из Китая, а также обеспечении безопасности со стороны США, однако теперь ЕС не может рассчитывать ни на что из этого.

«То благосостояние, которое было в Европе, — оно во многом базировалось на внешних факторах: (в частности. — RT) сотрудничестве с Россией и Китаем. Сейчас, когда Европа от этого отказывается, она теряет перспективы на долгие годы», — подчеркнул Орешкин.

По словам Никиты Масленникова, после почти полного прекращения поставок российских энергоносителей Европе теперь приходится отказываться от своей климатической повестки. Так, например, одни страны региона были вынуждены возобновить добычу угля, а другие сейчас пытаются реанимировать свои атомные электростанции.

«Кроме того, Европа стремится диверсифицировать каналы поставок и начинает вступать в острую конкуренцию за энергоресурсы с Азией. Это негативно сказывается на внутренних ценах в ЕС. Тот же трубопроводный газ из России был объективно дешевле, чем сжиженный из США. Теперь же Евросоюзу придётся вдолгую переплачивать за сырьё из других стран», — пояснил Масленников.

Рост цен на энергоносители будет негативно отражаться на конкурентоспособности европейских товаров, уверен Алексей Фёдоров. Как полагает аналитик, за счёт удорожания сырья, электричества и тепла себестоимость производства продукции в ЕС по завершении текущего турбулентного периода будет значительно выше, чем до 2022 года.

«Поэтому европейским производителям придётся либо переносить предприятия в более выгодные экономические локации, либо сокращать издержки, переходя на производство менее качественной продукции. Это, в свою очередь, приведёт к потере доли рынка. Так что без российских ресурсов Европу ждёт дальнейшая деиндустриализация», — добавил Фёдоров.

Валютная рокировка

Об ухудшении экономического положения ЕС во вторник заявил и зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, с учётом всех текущих тенденций Европа в обозримой перспективе рискует столкнуться с новыми финансовыми потрясениями.

«Валюта Европейского союза, и без того не слишком устойчивая к внешним воздействиям, стала утрачивать свою роль универсального платёжного средства. Поэтому вполне вероятно, что Европу ждёт возврат к прежнему. Добро пожаловать вновь в систему финансового лоскутного одеяла с национальными валютами. Тогда прощай, евро, здравствуй, марка, лира, ну и французский франк», — предположил политик.

Исчезновение единой европейской валюты критически скажется на крупнейших структурах ЕС, поскольку внесёт путаницу в расчёты, создаст массу непредвиденных расходов и проблемы на международном уровне, уверен зампред Совбеза. При этом на фоне нынешней санкционной политики Запада всё более сомнительными становятся и дальнейшие перспективы доллара, добавил Медведев.

«Не за горами закат этой финансовой модели мирового развития, это означает и окончательный развал Бреттон-Вудской финансовой системы, вероятный крах МВФ, Всемирного банка. А там, глядишь, не за горами и следствие — это отказ от евро и доллара как мировых резервных валют, чего, естественно, элиты этих стран очень боятся... В этом случае рублю, юаню, индийской рупии, другим валютам стран БРИКС в будущем нет альтернативы», — подчеркнул Медведев.

РИА Новости

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Примечательно, что о возросших рисках для американской валюты уже заговорили и в самих США. Как ранее заявила министр финансов страны Джанет Йеллен, Вашингтон продолжает применять ограничительные меры против ряда государств по всему миру, а в ответ всё больше стран начинают искать замену доллару в торговых и финансовых расчётах. В результате нацвалюта Штатов рискует потерять своё доминирующее положение на глобальном рынке.

«Когда мы используем финансовые санкции, которые связаны с ролью доллара, существует риск, что со временем это может подорвать гегемонию доллара... Конечно, со стороны Китая, России, Ирана в результате возникает желание найти альтернативу», — отметила Йеллен в интервью телеканалу CNN.

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По данным МВФ, в 2022 году доля евро в мировых резервах сократилась с 20,59 до 20,47%, а доллара — с 58,8 до 58,36%, что стало самым низким значением с 1995 года. При этом, как следует из материалов фонда, страны мира стали чаще хранить свои деньги в альтернативных резервным валютах.

«Процесс дедолларизации во многом запущен самими США из-за необдуманных размахиваний санкционной дубиной, а также попыток использовать доллар как инструмент наказания. Именно эти действия и поставили статус американской валюты как самой надёжной под угрозу. Так что основной вопрос сейчас не в наличии факта дедолларизации, а в скорости этого процесса», — отметил Алексей Фёдоров.

Похожую точку зрения в комментарии RT выразил и министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, у Москвы сейчас нет задачи мгновенно отказаться от использования долларов и евро, но процесс постепенно идёт. Так, российские компании стремятся переходить на более надёжные формы расчётов, и, например, с Китаем почти 70% операций сегодня проводятся в нацвалютах.

«Это будет дальше продолжаться, покуда страны — эмитенты резервных валют будут проводить такую политику. Это вынужденная мера, и, знаете, слава богу, что так и произошло, потому что расчёты в рублях... для нас наиболее комфортны, для бизнеса наиболее комфортны, и я думаю, что за этим будущее», — заключил Силуанов.