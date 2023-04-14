Быстрее ожиданий: глава МЭР Решетников спрогнозировал рост ВВП России на 1,2% в 2023 году

В 2023 году валовый внутренний продукт России увеличится на 1,2% вместо спрогнозированного ранее снижения на 0,8%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Как отметил министр, инфляция может составить 5,3%, а реальные зарплаты должны будут вырасти более чем на 5%. В свою очередь, средний курс доллара в министерстве прогнозируют на уровне 76,5 рубля. По оценке властей, экономика продолжает восстанавливаться, а уровень деловой активности приблизился к историческому максимуму. На этом фоне специалисты ожидают возвращения страны к докризисным показателям уже в середине 2024-го.

В 2023 году объём ВВП России увеличится на 1,2% вместо ожидавшегося ранее сокращения на 0,8%. Более того, уже в 2026-м рост показателя должен ускориться почти до 3%. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил министр экономического развития страны Максим Решетников.

«Экономика продолжает восстанавливаться… Прогноз роста ВВП реалистичный», — подчеркнул Решетников во время выступления на расширенной коллегии Минэкономразвития и Минфина.

По его словам, темпы роста экономики будут увеличиваться главным образом за счёт оживления потребительского спроса. Это, в свою очередь, станет возможным благодаря повышению реальных доходов населения.

Как отметил Максим Решетников, по итогам 2023-го инфляция в России должна замедлиться с прошлогодних 11,9% до 5,3%. На этом фоне заработные платы граждан в реальном выражении, то есть с учётом роста цен, могут увеличиться в среднем более чем на 5%. Такой динамике, в частности, будут способствовать низкая безработица, конкуренция за кадры и действие государственных соцпрограмм, считает министр.

«Это адресная помощь семьям с детьми, индексация минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, пенсий, социальных пособий и льгот. Спрос будет восстанавливаться и по мере нормализации у населения склонности к сбережению, и по мере роста потребительского кредитования. В целом все эти факторы сыграют на увеличение оборотов розничной торговли и услуг», — добавил глава Минэкономразвития.

Вместе с тем, согласно оценке ведомства, положительная разница между экспортом и импортом РФ будет сокращаться в текущем году. В результате эксперты министерства ждут средний курс доллара на уровне 76,5 рубля в 2023-м, а в дальнейшем прогнозируют плавное ослабление нацвалюты.

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине страны Евросоюза, США и ряд других государств Запада ввели свыше 12,6 тыс. различных антироссийских санкций. При этом всего в отношении РФ сегодня действует больше 15,3 тыс. рестрикций — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых. Об этом свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Ограничения, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

На этом фоне ещё весной 2022-го ряд аналитиков прогнозировали мощный обвал российской экономики по итогам года. Впрочем, реальный спад ВВП с января по декабрь составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

«Мы смогли под руководством нашего президента выстоять в это непростое время, когда более десятка тысяч санкций принимались против нашей страны с одной целью — уничтожить её экономику, практически лишить население возможности нормальных доходов. И всё это было, скажем так, не спонтанно, это готовилось годами… С основными вызовами мы, по мнению многих экспертов, справились», — заявил во время коллегии Минэкономразвития и Минфина премьер-министр Михаил Мишустин.

Растущий оптимизм

Ранее об улучшении ситуации в экономике России высказался и президент страны Владимир Путин. По его словам, положительные тенденции сейчас укрепляются, а уже по итогам апреля ВВП страны может «существенно прибавить» в реальном выражении.

«Есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться. На это указывает такой важный параметр, как индекс деловой активности. В марте он достиг 56,8 пункта, что является третьим значением за всю историю и прямо говорит о растущем оптимизме отечественного бизнеса, его позитивном настрое», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам 11 апреля.

РИА Новости

© Алексей Бабушкин

Как рассказал RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, к настоящему моменту российская экономика по большей части уже сумела адаптироваться к изменившимся внешним условиям. Так, многие секторы переориентировались на внутренний рынок или начали активнее работать с партнёрами из дружественных стран.

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«Улучшение ожиданий по ВВП отчасти может быть связано и с высокими ценами на энергоносители. В целом у нашей экономики есть свои ресурсы. Причём речь идёт не только об углеводородах, но и о внутреннем производстве, потребительском спросе и возможностях для сбыта продукции. Экономический механизм работает и перезапускает сам себя», — добавил Антонов.

В ближайшие годы определяющими для России должны стать развитие импортозамещения и создание собственных товаров с более высокой добавленной стоимостью и степенью переработки. Это позволит экономике быстрее вернуться к докризисным значениям, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Думаю, возвращения к базе конца 2021 года можно ожидать в середине или в конце 2024 года при сохранении текущих внешних условий. Главное — за это время подготовить экономику не только к росту, но и к полноценному развитию, что подразумевает увеличение занятости и реальных доходов граждан», — заключил собеседник RT.